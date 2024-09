Comandantul unităţii de drone a Hezbollah, ținta unui atac IDF. Israelul susține că Mohammad Srour a fost ucis

Comandantul unităţii de drone a pus la cale joi în suburbiile sudice din Beirut. Israelul susține că Mohammad Srour a fost ucis în urma acestei lovituri.

Informația privind atacul a fost confirmată de o sursă apropiată mișcării libaneze, arată Agerpres, care citează AFP. Însă, gruparea nu a precizat dacă șeful unității de drone a fost omorât.

„Lovitura israeliană l-a vizat pe comandantul unităţii de drone, Mohammad Srour, numit şi Abu Saleh, a cărui soartă nu este încă cunoscută”, a arătat sursa citată. Pe de altă parte, israelinii spun că Srour a fost ucis.

„Cu ajutorul indicațiilor precise ale Forțelor Aeriene și ale Diviziei de Informații, avioanele de vânătoare au atacat în Beirut și l-au ucis pe Muhammad Hossein Seror, comandantul unității aeriene a organizației teroriste Hezbollah.

Teroristul Seror a promovat, dirijat și , inclusiv atacuri cu drone, rachete de croazieră și vehicule aeriene fără pilot care au vizat spatele statului Israel”, a transmis IDF.

airstrike has eliminated Mohammad Srour, the commander of ’s aerial forces, in southern .

