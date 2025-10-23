Sport
Comedia erorilor în FCSB – Bologna! Jucătorii criticaţi de Gigi Becali au greşit la golul lui Odgaard

FCSB a început dezastruos meciul cu Bologna. Jucătorii criticaţi de Gigi Becali pentru ultimele evoluţii au greşit la golul marcat de Odgaard, în minutul 8.
Marian Popovici
23.10.2025 | 20:09
Comedia erorilor in FCSB Bologna Jucatorii criticati de Gigi Becali au gresit la golul lui Odgaard
Comedia erorilor în FCSB - Bologna! Jucătorii criticaţi de Gigi Becali au greşit la golul lui Odgaard.
FCSB a început foarte modest confruntarea cu Bologna, din a treia etapă din Europa League. Bologna a marcat de două ori în primele 12 minute, după un start dezastruos de meci din partea campionilor României.

Adrian Şut şi Baba Alhassan, greşeli uriaşe la primul gol în FCSB – Bologna

La faza primului gol au greşit chiar jucătorii criticaţi de Gigi Becali după înfrângerea cu Metaloglobus. Adrian Şut a pierdut mingea la centrul terenului într-un duel cu Freuler, care a pornit contraatacul.

Apoi, Dallinga l-a depăşit uşor pe Baba Alhassan, alt jucător pe care patronul l-a luat la ţintă, şi a pasat decisiv pentru golul lui Odgaard, care a marcat în poarta lui Târnovanu, fără speranţe pentru portarul roş-albaştrilor.

Golul doi a venit imediat, în urma unui corner. Lixandru a reluat spre propria poartă, dar Târnovanu a scos mingea în lateral. De acolo, Dallinga a tras un şut puternic, care a intrat în poartă. 0-2 în minutul 12.

Ce spunea Gigi Becali de Şut şi Baba Alhassan

Imediat după înfrângerea cu Metaloglobus, scor 1-2, Gigi Becali a luat la ţintă mai mulţi jucători. Printre ei a fost şi Adrian Şut, unul dintre căpitanii FCSB-ului şi printre jucătorii de top din ultimii ani:

„Şut zici că doarme pe teren. Se leagănă… Şi aşa avea mersul legănat. Stai mă, terenul de fotbal are leagăne? O să îţi punem unul acolo. Se leagănă, el era ceas. Nu îl mai recunoşti.

Saturaţia… oameni care n-au griji şi care n-au nici ambiţii. Ăia pe care îi vedeţi de aia costă milioane multe. Au fire de bărbaţi ambiţioşi care vor să câştige. Nu le pasă că au milioane în cont. Sunt multe caractere, că sunt bani mulţi. Eu nu am oameni care să dea război. O să iau în iarnă oameni de război”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
