Comediantul Raul Gheba a încercat să o agațe pe Mirabela Dauer și vrea în ring cu Horia-Roman Patapievici sau Andrei Pleșu

Raul Gheba, unul dintre cei mai apreciați comedianți ai țării noastre, a povestit totul despre momentul în care s-a întâlnit cu Mirabela Dauer și, fără să vrea, i-a spus o replică, parcă din filme, prin care încerca să o ”agațe”.

Replica folosită de Raul Gheba ca să o agațe pe Mirabela Dauer

Ajuns în punctul de a fi recunoscut pe stradă, Raul Gheba nu mai este deranjat de pronunția greșită a numelui său. Însă, la începutul carierei era adesea confundat cu partenerul de scenă al Mirabelei Dauer, Raoul.

Și, ca cireașa de pe tort să nu lipsească, cum s-a pus într-o situație stânjenitoare, chiar cu celebra interpretă. În timpul unui spot publicitar la care filma și Mirabela Dauer, el a folosit o replică care a sunat de parcă a vrut să o agațe.

”Mă tot confundau oamenii. Îmi ziceau – tu ești ăla care a fost cu Mirabela Dauer – sau – vă știu de undeva. Ce mai face doamna Mirabela? A fost odată o fază la filmările unui spot, care era chiar cu Mirabela.

La un moment dat îi spun doamnei să facem o poză și, în timp ce ne făcea cineva această poză, ce crezi că i-am spus: `Să știți că și pe mine mă cheamă Raul`. A sunat de parcă încercam să o agăț (n.r. râde)”, a declarat Raul Gheba.

”La Monica Bellucci avem derogare cu toții”

Întrebat de către , comediantul spune că și acum mai vorbește cu Domnul. Doar că, atunci când se gândește la păcate, explică el, este unul care este ”permis” și celor mai cuminți.

”Mi-a povestit maică-mea că am vrut să mă fac preot, dar înainte am vrut să mă fac tractorist. Am vorbit cu Domnul, la Monica Bellucci avem derogare cu toții (n.r. râde).

La ea și la alte vreo două-trei, negociem dacă este păcat sau nu. Este directivă venită de la Papă (n.r. râde)”, povestește, amuzat, comendiantul despre ce este (sau nu) păcat.

Raul Gheba, umilit de o vânzătoare: ”M-a enervat atât de tare”

Raul Gheba a suferit mulți ani pentru că nu era recunoscut de oameni. Dar umilința supremă pentru comediant a fost atunci când vânzătoarea de la chioșcul de la bloc, unde mergea zilnic pentru cele necesare nu l-a ajutat. Clipa în care femeia nu a vrut să-i dea cumpărăturile pentru că îi lipseau 50 de bani, dar mai ales că nu știa cine este el, a fost tare chinuitoare. Din ziua aia, oriunde merge, își face prieteni fictivi pentru a fi mai simplu de identificat.

”Am relații fictive cu omul de la care mă duc să iau cafea. Am o prietenie imaginară cu doamna de la Kaufland. Am suferit foarte tare la un moment dat.

Am stat undeva la Universitate și aveam un chioșc lângă mine. Mergeam în fiecare zi să iau o berică, o pâinică. Poate chiar de două-trei ori. Într-o zi m-am dus și mi-am dat seama că nu am destul cash. Îmi lipseau 50 de bani. Și i-am zis că vin un pic mai încolo și îi aduc. Iar vânzătoarea mi-a spus că ea nu mă știe.

Am suferit cumva că nu mă știa pe mine care veneam în fiecare zi. M-a enervat atât de tare… Acum unde m-am mutat, m-am pus bine, să mă știe lumea”, a mai mărturisit Raul Gheba în podcast-ul lui Bobonete.

În ring, comediantul Raul Gheba vs. Horia-Roman Patapievici sau Andrei Pleșu

Raul Gheba, comediant de meserie, e mereu cu replicile la el. Când Bobonete la întrebat cu cine s-ar lupta în ring, el a răspuns că bătăuș poate fi oricine. Însă, el ar alege să fie luptător în ring cu un intelectual precum Horia-Roman Patapievici sau Andrei Pleșu.

”Cu cine m-aș bate? Horia-Roman Patapievici, oricând! Sau Pleșu. Într-un costum one piece. Așa m-aș bate cu orice intelectual. Bătăuș poate bate oricine, intelectual, mai nimeni. I-aș da la ego. I-aș zice: lucrările tale sunt derivative din alte opere ale unor filozofi mai importanți. Filozofia ta nu a adus nimic nou în acest câmp”, a mai spus în glumă, Raul Gheba.