Comentator de la Cupa Mondială, interzis de FIFA! A atacat în direct un arbitru, dar și pe Gianni Infantino: „Hoți nenorociți!”

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Naționala din Paraguay a rămas în calcule pentru o calificare în faza eliminatorie a Cupei Mondiale după ce a învins Turcia cu 1-0 în a doua etapă a grupei D. Sud-americanii au învins cu mari emoții însă, deoarece au evoluat timp de o repriză cu un om în minus, Miguel Almiron fiind eliminat după ce arbitrul Ivan Barton a aplicat o nouă regulă implementată de forul mondial. Un comentator din Paraguay a reacționat extrem de dur la adresa „centralului” și l-a atacat și pe președintele FIFA, Gianni Infantino, iar forul mondial i-a retras acreditarea.

Comentator de la Cupa Mondială, interzis de FIFA după ce l-a atacat în direct pe Gianni Infantino

Comentatorul paraguayan Jorge Vera a avut o reacție extrem de dură după ce arbitrul Ivan Barton i-a arătat cartonașul roșu lui Miguel Almiron. „Un hoț, un hoț, Barton. Au omorât fotbalul. FIFA, ați omorât fotbalul. Infantino, ești responsabil. FIFA, asumați-vă responsabilitatea pentru că ați transformat fotbalul în asta. O rușine. Ar trebui să-ți fie rușine, Infantino.

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Alejandro Dominguez (n.r. președintele Confederației din America de Sud), mai puține poze cu Infantino. Hoți nenorociți! Ce fel de limbaj rasist ar fi putut folosi Almiron împotriva jucătorului din Turcia? Arătați-mi puțin bun simț”, a afirmat acesta în timp ce comenta meciul, conform .

. Până la urmă, . Din nefericire pentru Vera, forul mondial nu a tolerat afirmațiile sale, iar acreditarea acestuia pentru turneul final a fost retrasă.

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Reacția postului TV din Paraguay după ce acreditarea comentatorului a fost retrasă

ABC Cardinal, postul pe care îl reprezintă Jorge Vera, a solicitat ca FIFA să își schimbe decizia, ținând cont de faptul că jurnalistul și-a asumat greșeala și și-a cerut scuze public după cele întâmplate: „Credem că anularea permanentă a unei acreditări pe întreaga durată a turneului constituie o sancțiune extremă și vădit disproporționată pentru o greșeală care a fost imediat recunoscută și pentru care au fost oferite scuze oficiale”.

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Naționala din Paraguay întâlnește Australia în ultima etapă a grupei D și are nevoie de o victorie pentru a-și asigura locul 2 în grupă. Sud-americanii au șanse mari de a avansa și cu o remiză, deoarece vor ajunge la 4 puncte, care vor fi suficiente pentru a obține calificarea din postura unei echipe de pe poziția a 3-a.