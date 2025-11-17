Comentatorii au înnebunit la golul care a adus tragedia în Ungaria! Reacție fabuloasă după reușita irlandezului Parrott. Video

ADVERTISEMENT

Irlanda avea nevoie de o minune pentru a ajunge la barajul pentru Cupa Mondială. Iar minunea a purtat numele lui Troy Parrott. Golul de la ultima fază a declanșat fiesta în rândul comentatorilor irlandezi.

Golul lui Parrott din Ungaria, care a calificat Irlanda la baraj, sărbătorit cu stil de comentatori

Irlanda mai avea speranțe de doi bani pentru a prinde locul 2 în Grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, însă nu a renunțat niciodată la luptă. Iar efortul nu a fost în zadar, pentru că Troy Parrott a reușit un hattrick de poveste în fața Ungariei și i-a trimis pe irlandezi la baraj.

ADVERTISEMENT

Faza din care atacantul lui AZ Alkmaar a înscris în minutul 90+6 golul prin care Irlanda a urcat miraculos pe poziția secundăm și care a consemnat totodată eliminarea Ungarieim a adus bucuria și în rândul comentatorilor irlandezi de la postul RTE 2. Aceștia au explodat când au văzut mingea în poartă, iar comentariul lor a devenit viral.

”Gooool!!! Acesta este golul victoriei, acesta este Troy Parrott. Este de necrezut, a reușit un hattrick. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Absolut remarcabil, a marcat chiar la ultima fază. Sunt fără cuvinte.

ADVERTISEMENT

Va trebui să-i facem statuie lui Troy. Câtă dorință, câtă determinare. Nu mă pot opri din privit acest gol. Îmi amintește de golul lui Robbie Keane din 2002, dar a trecut ceva vreme de atunci”, au spus exuberanții comentatori irlandezi.

ADVERTISEMENT

Cum a devenit Troy Parrott eroul Irlandei

Troy Parrott a ajuns să fie titular în naționala Irlandei doar datorită accidentării lui Evan Ferguson. Atacantul în vârstă de 23 de ani a profitat din plin de ocazia ivită și .

ADVERTISEMENT

Naționala condusă de islandezul Heimir Hallgrimsson avea nevoie de a obține 6 puncte din ultimele două partide, cu Portugalia acasă și cu Ungaria în deplasare. Misiune aproape imposibilă, însă irlandezii, cu spiritul lor de sacrificiu care i-a făcut celebri, au întors situația în favoarea lor.

Iar rolul principal i-a revenit lui Troy Parrott. După ce a marcat ambele goluri din victoria cu 2-0 în fața Portugaliei, jucătorul legitimat la AZ Alkmaar și-a întregit opera la Budapesta cu un hattrick de poveste care i-a permis Irlandei să ajungă la barajul din primăvară.

Troy Parrott, bere pe viață în Irlanda

Golul din ultima fază și victoria fabuloasă în fața Ungariei a declanșat fiesta în Irlanda. Iar Troy Parrott a fost cinstit așa cum se cuvine. Imediat după încheierea meciului, în onoarea noului erou, aeroportul din Dublin și-a schimbat numele în Aeroportul Internațional Troy Parrott.

După ce a glumit la finalul meciului și a spus că speră ca de acum înainte să nu mai fie nevoit să plătească berea când iese în oraș, pentru atacantul naționalei. Este clar că de acum înainte Parrott nu va mai fi nevoit să scoată bani din buzunar pentru a-și plăti consumația.