Comentatorii au înnebunit la golul care a adus tragedia în Ungaria! Reacție fabuloasă după reușita irlandezului Parrott. Video

Irlanda avea nevoie de o minune pentru a ajunge la barajul pentru Cupa Mondială. Iar minunea a purtat numele lui Troy Parrott. Golul de la ultima fază a declanșat fiesta în rândul comentatorilor irlandezi.
Irlanda mai avea speranțe de doi bani pentru a prinde locul 2 în Grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, însă nu a renunțat niciodată la luptă. Iar efortul nu a fost în zadar, pentru că Troy Parrott a reușit un hattrick de poveste în fața Ungariei și i-a trimis pe irlandezi la baraj.
Faza din care atacantul lui AZ Alkmaar a înscris în minutul 90+6 golul prin care Irlanda a urcat miraculos pe poziția secundăm și care a consemnat totodată eliminarea Ungarieim a adus bucuria și în rândul comentatorilor irlandezi de la postul RTE 2. Aceștia au explodat când au văzut mingea în poartă, iar comentariul lor a devenit viral.
”Gooool!!! Acesta este golul victoriei, acesta este Troy Parrott. Este de necrezut, a reușit un hattrick. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Absolut remarcabil, a marcat chiar la ultima fază. Sunt fără cuvinte.
Va trebui să-i facem statuie lui Troy. Câtă dorință, câtă determinare. Nu mă pot opri din privit acest gol. Îmi amintește de golul lui Robbie Keane din 2002, dar a trecut ceva vreme de atunci”, au spus exuberanții comentatori irlandezi.
Troy Parrott a ajuns să fie titular în naționala Irlandei doar datorită accidentării lui Evan Ferguson. Atacantul în vârstă de 23 de ani a profitat din plin de ocazia ivită și a devenit eroul Irlandei în doar 3 zile.
Naționala condusă de islandezul Heimir Hallgrimsson avea nevoie de a obține 6 puncte din ultimele două partide, cu Portugalia acasă și cu Ungaria în deplasare. Misiune aproape imposibilă, însă irlandezii, cu spiritul lor de sacrificiu care i-a făcut celebri, au întors situația în favoarea lor.
Iar rolul principal i-a revenit lui Troy Parrott. După ce a marcat ambele goluri din victoria cu 2-0 în fața Portugaliei, jucătorul legitimat la AZ Alkmaar și-a întregit opera la Budapesta cu un hattrick de poveste care i-a permis Irlandei să ajungă la barajul din primăvară.
Golul din ultima fază și victoria fabuloasă în fața Ungariei a declanșat fiesta în Irlanda. Iar Troy Parrott a fost cinstit așa cum se cuvine. Imediat după încheierea meciului, în onoarea noului erou, aeroportul din Dublin și-a schimbat numele în Aeroportul Internațional Troy Parrott.
După ce a glumit la finalul meciului și a spus că speră ca de acum înainte să nu mai fie nevoit să plătească berea când iese în oraș, pub-urile din Irlanda s-au întrecut în oferte care mai de care mai generoase pentru atacantul naționalei. Este clar că de acum înainte Parrott nu va mai fi nevoit să scoată bani din buzunar pentru a-și plăti consumația.