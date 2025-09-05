Comentatorii de la Antena 1 i-au exasperat pe fani, care i-au propus pe Jaguarul și Vâlcan la pupitru! Despre ce vorbeau Felix Draghici și Andrei Rădulescu în timp ce România era umilită de Canada

Amicalul a reprezentat un nou eșec în mandatul lui Mircea Lucescu. Înfrângerea la scor de neprezentare n-a fost singurul motiv de dezamăgire pentru fanii naționalei. Pe rețelele de socializare, microbiștii care au urmărit partida la TV

ADVERTISEMENT

Comentatorii de la Antena 1 i-au enervat din nou pe fani la România – Canada 0-3: „Ce e de făcut să îi schimbați?”

România a pierdut drastic primul meci din „dubla” cu Canada și Cipru. Norocul „tricolorilor” este că partida cu selecționata nord-americană a fost doar una amicală. Duelul cu ciprioții, programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, are loc în etapa a 5-a a preliminariilor lui World Cup 2026.

Dacă în ceea ce privește naționala României fanii încă mai au speranțe, în privința comentatorilor de la Antena 1, lumea a ajuns la capătul răbdării.Felix Drăghici și Andrei Rădulescu au fost cei care au comentat partida de pe Arena Națională, transmisă în exclusivitate de Antena 1.

ADVERTISEMENT

Cei doi jurnaliști au fost aspru criticați, iar în mediul online s-au viralizat mai multe postări în care fanii naționalei și-au exprimat indignarea. Drăghici și Rădulescu au fost taxați pentru momente precum cel din repriza a doua. În timp ce canadienii făceau scor cu „tricolorii”, cei doi comenatori calculau șansele României de a se califica direct la Campionatul Mondial.

O remarcă puțin ridicolă, având în vedere situația naționalei noastre. Reprezentativa pregătită de Mircea Lucescu e pe locul 3, cu 6 puncte (4 meciuri), la egalitate cu Austria (locul 2, 2 meciuri) și cu trei mai puține decât Bosnia (locul 1, 3 meciuri).

ADVERTISEMENT

„În final, cred că un popor întreg ar zâmbi dacă în locul lui Felix Drăghici ar comenta Radu Vâlcan.. sau Jaguarul sau oricine. AntenaSport & Antena1 ce e de făcut să schimbați comentatorii?”, a tunat un internaut. „E clar… N-avem cum să câștigăm meciul cu astfel de comentatori”, a fost mesajul unui alt fan al naționalei.

ADVERTISEMENT

„Nici nu știu ce a fost mai rău azi”

La fel ca la mai toate meciurile difuzate de Antena 1 și comentate de Felix Drăghici și Andrei Rădulescu, cei doi comentatori nu au ezitat să promoveze emisiunile trustului, care nu au nicio legătură cu fotbalul. Cum „Insula iubirii” s-a terminat, Drăghici și Rădulescu nu au ezitat să facă un mic preview al noului sezon de „Asia Express”.

„Abia acum ‘face sens’ treaba cu luxul. Bine, dacă și Canada a devenit un adversar de lux, atunci despre Germania ce ar mai fi de spus? Nici nu știu ce a fost mai rău azi: , prestația jucătorilor sau pasajele patriotico-siropoase înșirate la microfonul celor doi comentatori”, a scris pe Facebook, un renumit fan al FCSB-ului, care are pseudonimul Hans Gruber.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi dau seama ce sport comentează”

Antena 1 a luat drepturile TV pentru Campionatul Mondial de anul viitor. România își dorește să ajungă la turneul final după 28 de ani de secetă. Până acolo mai este însă drum lung. Cel puțin la meciul din Cipru, fanii vor „scăpa” de comentatorii de la Antena 1. Partida de la Nicosia va fi transmisă de Prima TV.

„Mai slab decat jocul echipei naționale, este comentariul acestor așa ziși comentatori: ‘le-am arătat canadienilor că știm fotbal, jucăm foarte ofensiv’… Nu-mi dau seama ce sport comentează tipii ăștia”, a postat un suporter care urmărea România – Canada 0-3.