Comentatorii de la România – Austria l-au „tocat” non-stop în direct la TV pe Mircea Lucescu: „Nu e ușor pentru tineri de 25 de ani să relaționeze cu un antrenor de 80 de ani”

Naționala României a făcut un meci de vis duminică seara la București, în compania Austriei. Tricolorii s-au impus cu 1-0 în fața liderului grupei și păstrează șanse reale la locul 2. Mircea Lucescu, selecționerul primei reprezentative, a fost însă criticat chiar în timpul transmisiei live.

ADVERTISEMENT

România țintește locul 2 în grupă după 1-0 cu Austria

După rezultatele obținute în ultimele luni, tot mai multe voci din spațiul românesc au contestat capacitățile lui „Il Luce”. S-a vorbit despre antrenor că ar fi prea bătrân pentru acest post sau chiar că ar fi depășit de situație.

Totuși, Mircea Lucescu a venit cu un răspuns. România a făcut un meci aproape perfect în fața Austriei, iar fanii încă visează la o calificare la Campionatul Mondial. Drumul până la turneul final rămâne însă unul extrem de complicat. Chiar și dacă tricolorii termină pe locul 2,

ADVERTISEMENT

Ce au spus comentatorii meciului România – Austria despre Mircea Lucescu

În timpul transmisiei live, comentatorii de la Antena 1, Felix Drăghici și Andrei Rădulescu, au vorbit în mai multe rânduri despre situația lui Mircea Lucescu la echipa națională de seniori. Unele comentarii au fost chiar tăioase, iar selecționerul i s-au reproșat alegerile, gestionarea presupusului conflict cu Răzvan Marin, dar și că la 80 de ani îi este dificil să comunice cu jucătorii.

Prima repriză

Min. 1: „L-am văzut și pe Lucescu îngândurat. Așa era și înaintea partidei, când a ieșit la încălzire. A vorbit despre o posibilă plecare la finalul acestei partide. Simte că nu a adus norocul calificărilor la națională”.

Min. 3: „Răzvan Marin a avut ceva dureri și neînțelegeri. El este în lot, dar Dragomir a fost preferat în primul 11”.

Min. 3: „Lucescu spunea că Austria nu e o echipă care să paseze foarte mult”.

Min. 14: „L-am văzut pe Moldovan greșind teribil cu Canada; nici n-a mai fost chemat la lot. Nu joacă la echipa de club. Emoții și pentru Radu, care n-a mai apărat. Să sperăm că este într-o nouă eră a carierei sale”.

Min. 21: „La 80 de ani, trăiești în picioare toate meciurile. România zilei de azi e într-o mare tensiune a ideilor pro și contra Lucescu. Naționala aterizează forțat de la înălțimea unor mari realizări — acelea de la EURO. Sosirea celui mai dorit selecționer, un om care a câștigat cele mai multe trofee în fotbal, ne-a adus acum pe poziția a treia în această grupă. Nimeni nu e profet în țara lui. Lucescu e la fel de bun ca ultimul său rezultat, așa cum chiar el a spus. Ultimul rezultat e acel 2–2 din Cipru.

Min. 41: „Tot înainte! Lucescu cere mai multe atacuri, o ofensivă mai precisă”.

ADVERTISEMENT

Repriza secundă

Min. 59: „Faptul că este cel mai bun antrenor român din toate timpurile nu îl scutește pe Mircea Lucescu de critici vocale, mai ales că nu garantează alegeri inspirate din partea sa. Am văzut schimbări care au fost împotriva logicii jocului în Cipru”.

Min. 66: „ Să vedem inspirația în această seară. Lucescu i-a nemulțumit pe mulți cu schimbările sale târzii și cu faptul că a păstrat aceeași echipă, indiferent de calitatea meciului”.

Min. 68: „Să sperăm că revine la alte sentimente. Deocamdată vorbește despre demisie, despre venirea lui Hagi, despre realizările sale în viață, opuse unor jurnaliști. E o stare de animozitate greu de înțeles”

Min. 69: „Poate că nu e ușor pentru tineri de 25 de ani să relaționeze cu un antrenor de 80 de ani, deși, teoretic, e posibil orice”, au fost o parte din remarcile aduse de Felix Drăghici și Andrei Rădulescu.

ADVERTISEMENT

Suporterii echipei naționale i-au făcut pe cei de la Antena 1 să ia o decizie importantă. Despre ce e vorba

Fanii echipei naționale nu s-au mai plâns pe rețelele de socializare de comentariul partidei naționalei de seniori, așa cum s-a întâmplat după majoritatea meciurilor jucate de reprezentativa de seniori, transmise pe postul Antena 1. Se pare că șefii trustului au analizat feedbackul și au

Antena a dat o lovitură de proporții! Unde se văd următoarele meciuri ale echipei naționale

În cazul în care România va ajunge la Campionatul Mondial din 2026, fanii naționalei vor vedea meciurile echipei lui Mircea Lucescu tot la Antena 1. Trustul din București a achiziționat drepturile de difuzare. De asemenea, partida cu San Marino, ultima din preliminarii, se va putea urmări de asemenea la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Următorul joc cu Bosnia, programat pe 15 noiembrie și decisiv și el pentru a obține locul doi în preliminarii, va fi transmis de Prima TV. Tricolorii sunt obligați, la fel ca în meciul cu Austria, să câștige.