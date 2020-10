Comentatorii spanioli s-au dezlănțuit după succesul lui Nadal în finala de la Roland Garros. Aceștia au salutat cu mult entuziasm victoria favoritului lor.

Rafael Nadal s-a impus în ultimul act al celui mai important turneu de pe zgură cu 6-0, 6-2, 7-5 și nu i-a dat nicio șansă lui Novak Djokovic.

Spaniolul în vârstă de 34 de ani a ajuns la 20 de trofee de Grand Slam, egalând astfel recordul pe care îl deține elvețianul Roger Federer.

Chiar dacă nu mai este o surpriză pentru nimeni că Nadal este „Regele zgurii”, cel de-al 13-lea succes de la Paris a fost unul cu totul și cu totul special pentru spaniol și pentru fanii săi. Rafa a reușit să îl egaleze pe Roger Federer la numărul de trofee Grand Slam din palmares și și-a asigurat definitiv locul în istoria tenisului.

Comentatorii de la Radio Marca, postul care a transmis în direct finala dintre Rafael Nadal și Novak Djokovic au făcut show la ultimul punct al meciului, adjudecat fără mari probleme de „El Matador”.

„Rafa Nadal este la un pas de a câştiga încă un Roland Garros. Este incredibil. Două ore şi 43 de minute, 6-0, 6-2, 6-5 şi 40-0. Nu opriţi radioul pentru nimic în lumea asta pentru că vom asista la încă un succes istoric pentru sportul spaniol. Da, da, da!!! A câştigat Rafa Nadal. Ce animal este Rafa, avem partea de aceeaşi imagine. Îşi ridică braţele spre cer. Nu ne vom plictisi niciodată. Şi la 60 de ani va câştiga acest trofeu. Trebuie să ne bucurăm de acest moment. Nimic nu a putut să-l oprească şi să-l doboare pe numărul 1. Aplauze pentru Don Rafael”, au strigat comentatorii.

Mai joacă Rafael Nadal în 2020? Spaniolul nu a luat încă o decizie

Pentru succesul de la Paris, Nadal a avut de tras din greu în niște condiții total atipice. Spaniolul a contestat decizia organizatorilor de a schimba tipul mingilor utilizate, înaintea turneului, și s-a plâns de temperaturile foarte scăzute de la Paris.

Chiar și așa, Rafa nu a ratat oportunitatea de a-l egala pe Federer la numărul de turnee de Grand Slam câștigate și și-a trecut în cont cel de-al 13-lea trofeu câștigat pe zgura pariziană. Într-un sezon marcat de pandemia de coronavirus, Nadal a participat la doar cinci turnee și nu știe încă dacă va mai juca în acest an.

„Nu știu ce calendar am, deocamdată, și nici nu am decis ce o să fac după Roland Garros. Nu pot să spun dacă o să joc sau nu pe parcursul următoarelor două luni. Nu am hotărât dacă voi termina anul în baza unui calendar normal sau o să mă opresc până la anul.

În zilele următoare, voi discuta și cu familia mea și cu staff-ul pe care îl am, iar în funcție de analiza pe care o vom face voi decide ce se va întâmpla în viitor. Suntem într-o situație foarte complicată”, a explicat Nadal în conferința de presă susținută la finalul finalei cu Djokovic.

Rafael Nadal este pe locul 2 în clasamentul ATP și nu se știe dacă va fi prezent la Turneul Campionilor. Competiția se va desfășura, spre deosebire de multe alte trofee care au fost deja anulate. Nadal ar putea forța chiar detronarea lui Djokovic din fotoliul de lider mondial, dacă va decide să mai joace în acest an.