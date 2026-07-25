Sport

Comentatorilor nu le-a venit să creadă! Ce a putut să facă românca Bernadette Szocs în timpul unui meci: ”Bernie tocmai a mieunat?!”

Jucătoarea de tenis de masă din România, Bernadette Szocs, a oferit un moment inedit în timpul unui meci. Comentatorilor nu le-a venit să creadă când aceasta a mieunat în timpul partidei.
Adrian Baciu
25.07.2026 | 16:30
Comentatorilor nu lea venit sa creada Ce a putut sa faca romanca Bernadette Szocs in timpul unui meci Bernie tocmai a mieunat
SPECIAL FANATIK
De ce a mieunat românca Bernadette Szocs în timpul unui meci. Cum și-a explicat gestul care i-a lăsat mască pe toți. Sursa foto: hepta / capturi Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Bernadette Szocs (31 de ani), una dintre cele mai mari jucătoare din România în tenisul de masă, a oferit un moment incredibil în timpul unui turneu desfășurat în India. Chiar în timpul meciului contra unei sportive din Franța, românca a ”mieunat”. S-a întâmplat în văzul și auzul tuturor. Comentatorilor partidei nu le-a venit să creadă ceea ce aud.

Românca Bernadette Szocs a oferit unul dintre momentele anului în sport. De ce a ”mieunat” aceasta în timpul unui meci

În aceste zile, Bernadette Szocs este implicată în competiția pe echipe Butterfly Ultimate Table Tennis (UTT) din India. Ocupanta locului 27 în clasamentul mondial (ITTF), românca a uinit pe toată lumea în timpul partidei sale cu franțuzoaica Prithika Pavade. Astfel, imediat ce a pierdut un punct, sportiva din țara noastră a scos un sunet care semăna cu un ”miau”.

ADVERTISEMENT

Momentul extrem de ciudat a fost surprins de camerele TV și s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. Inclusiv comentatorii meciului au fost luați prin surprindere. Aceștia au auzit acest mieunat, însă nu s-au gândit că el poate veni de la o jucătoare de la masă. ”Cineva tocmai a mieunat? Ați auzit asta? A fost Bernie? Bernadette Szocs tocmai a mieunat?”.

Imediat, camerele televiziunii s-au mutat pe româncă. Aceasta a început să zâmbească ”vinovat”, semn clar că de la ea a venit mieunatul. De altfel, pe reluarea furnizată ulterior se vede clar cum jucătoarea noastră miaună instant după un punct extrem de norocos pe care l-a câștigat adversara ei din Franța.

ADVERTISEMENT
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24.ro
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”

Ce explicație a dat Bernie Szocs în legătură cu acest mieunat

Sportiv vorbind, Bernadette Szocs a controlat partida și s-a impus în trei seturi, cu 11-6, 11-9, 11-5. Ea a pus umărul la rezultatul echipei sale, Dempo Goa Challengers, una dintre cele mai puternice formații din competiția indiană. Românca îi are colegi în această formație pe Syndrela Das, Ananya Chande, Alvaro Robles, Divyansh Srivastava și Abhinandh P.

ADVERTISEMENT
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul...
Digisport.ro
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil

După partida cu Prithika Pavade, un reporter a fost curios și a vrut să afle de la Bernie Szocs de unde a venit acest mieunat. ”(n.r. O să te întreb, pentru că toată lumea vrea să știe: chiar ai mieunat pe teren?) Da, chiar am mieunat (a spus Bernie, în hohote de râs). Fac asta mereu când am ghinion sau când ratez o minge ușoară”.

ADVERTISEMENT

Cine este Bernadette Szocs

La ora actuală, Bernadette Szocs este una dintre cele mai valoroase sportive din tenisul de masă românesc. S-a născut pe 5 martie 1995, la Târgu Mureș. Practică acest sport încă din copilărie. Ea s-a afirmat prin stilul său ofensiv, viteza de reacție și spectaculozitatea schimburilor.

De-a lungul carierei, carismatica și frumoasa sportivă a devenit una dintre figurile reprezentative ale României în competițiile internaționale și o prezență constantă în elita mondială. ”Bernie” este multiplă campioană europeană la nivel de juniori și senioare. La nivel de senioare a cucerit titluri importante, inclusiv medalia de aur la Jocurile Europene (2023) și mai multe titluri la dublu mixt și echipe. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (2016, 2020, 2024).

ADVERTISEMENT
Elvir Koljic, prezentat oficial! Atacantul va lucra cu un antrenor de top după...
Fanatik
Elvir Koljic, prezentat oficial! Atacantul va lucra cu un antrenor de top după despărțirea de Rapid
Andrei Nicolescu intervine în războiul FCSB – CSA Steaua! Acuzații grave: „Ar trebui...
Fanatik
Andrei Nicolescu intervine în războiul FCSB – CSA Steaua! Acuzații grave: „Ar trebui să dea niște explicații acum”
Glumă sau realitate?! Donald Trump: „Voi candida pentru al patrulea mandat!” Declaraţia făcută...
Fanatik
Glumă sau realitate?! Donald Trump: „Voi candida pentru al patrulea mandat!” Declaraţia făcută la o săptămână după finala CM
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce...
iamsport.ro
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce și vinde de foame de bani! Ce rușine de administrație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!