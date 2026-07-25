Comentatorilor nu le-a venit să creadă! Ce a putut să facă românca Bernadette Szocs în timpul unui meci: ”Bernie tocmai a mieunat?!”

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Bernadette Szocs (31 de ani), una dintre cele mai mari jucătoare din România în tenisul de masă, a oferit un moment incredibil în timpul unui turneu desfășurat în India. Chiar în timpul meciului contra unei sportive din Franța, românca a ”mieunat”. S-a întâmplat în văzul și auzul tuturor. Comentatorilor partidei nu le-a venit să creadă ceea ce aud.

Românca Bernadette Szocs a oferit unul dintre momentele anului în sport. De ce a ”mieunat” aceasta în timpul unui meci

În aceste zile, Bernadette Szocs este implicată în competiția pe echipe Butterfly Ultimate Table Tennis (UTT) din India. Ocupanta locului 27 în clasamentul mondial (ITTF), românca a uinit pe toată lumea în timpul partidei sale cu franțuzoaica Prithika Pavade. Astfel, imediat ce a pierdut un punct, sportiva din țara noastră a scos un sunet care semăna cu un ”miau”.

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și s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. Inclusiv comentatorii meciului au fost luați prin surprindere. Aceștia au auzit acest mieunat, însă nu s-au gândit că el poate veni de la o jucătoare de la masă. ”Cineva tocmai a mieunat? Ați auzit asta? A fost Bernie? Bernadette Szocs tocmai a mieunat?”.

Imediat, camerele televiziunii s-au mutat pe româncă. Aceasta a început să zâmbească ”vinovat”, semn clar că de la ea a venit mieunatul. De altfel, pe reluarea furnizată ulterior se vede clar cum jucătoarea noastră miaună instant după un punct extrem de norocos pe care l-a câștigat adversara ei din Franța.

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Ce explicație a dat Bernie Szocs în legătură cu acest mieunat

a controlat partida și s-a impus în trei seturi, cu 11-6, 11-9, 11-5. Ea a pus umărul la rezultatul echipei sale, Dempo Goa Challengers, una dintre cele mai puternice formații din competiția indiană. Românca îi are colegi în această formație pe Syndrela Das, Ananya Chande, Alvaro Robles, Divyansh Srivastava și Abhinandh P.

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După partida cu Prithika Pavade, un reporter a fost curios și a vrut să afle de la Bernie Szocs de unde a venit acest mieunat. ”(n.r. O să te întreb, pentru că toată lumea vrea să știe: chiar ai mieunat pe teren?) Da, chiar am mieunat (a spus Bernie, în hohote de râs). Fac asta mereu când am ghinion sau când ratez o minge ușoară”.

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Cine este Bernadette Szocs

La ora actuală, Bernadette Szocs este una dintre cele mai valoroase sportive din tenisul de masă românesc. S-a născut pe 5 martie 1995, la Târgu Mureș. Practică acest sport încă din copilărie. Ea s-a afirmat prin stilul său ofensiv, viteza de reacție și spectaculozitatea schimburilor.

De-a lungul carierei, carismatica și frumoasa sportivă a devenit una dintre figurile reprezentative ale României în competițiile internaționale și o prezență constantă în elita mondială. ”Bernie” este multiplă campioană europeană la nivel de juniori și senioare. La nivel de senioare a cucerit titluri importante, inclusiv medalia de aur la Jocurile Europene (2023) și mai multe titluri la dublu mixt și echipe. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (2016, 2020, 2024).