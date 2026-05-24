Comentatorul Digi Sport l-a ironizat în direct pe Marius Croitoru: „Genială mutarea! Așa faci când vrei sa egalezi, scoți golgheterul!”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani s-a deplasat duminică, 24 mai, în Ghencea pentru duelul cu FCSB în semifinala barajului pentru Conference League. Unul dintre comentatorii Digi Sport 1, postul TV care a difuzat partida, l-a ironizat în direct pe antrenorul Marius Croitoru. Ce a spus Ionuț Angheluță, de fapt.

Ionuț Angheluță, comentatorul Digi Sport, l-a ironizat în direct pe Marius Croitoru

. Meciul a fost extrem de palpitant în primele 90 de minute, bucureștenii conducând cu 3-1 și văzându-se egalați pe final. În minutul 86, Marius Croitoru l-a scos pe Sebastian Mailat, care făcuse „dubla” în acest meci, și l-a introdus pe Enzo Lopez.

ADVERTISEMENT

Acest moment a fost scos în relief de , care l-a ironizat pe antrenorul oaspeților pentru decizia luată. „Asta faci când vrei să egalezi… îl scoți pe jucătorul care a dat dublă și 7 goluri în ultimele meciuri și îl bagi pe unul care are un gol. Genială mutare Croitoru”, reluând aceeași idee în minutele de prelungire ale reprizei secunde. „Cum să intre Enzo Lopez când Mailat are atâtea goluri contra FCSB”.

Cariera de fotbalist a lui Ionuț Angheluță

Înainte să fie cunoscut pentru vocea sa, Ionuț Angheluță a jucat fotbal, și nu doar pe maidan. Actualul comentator sportiv are în spate o carieră de fotbalist profesionist. „Am început să joc organizat la Steaua, în 1987, la grupa antrenorului Petre Mihai. Am fost coleg acolo cu Marian Aliuță, Mihai Teja, Alin Stoica, Edi Iordănescu, Radu Alexandru, secundul lui Edi la națională.

ADVERTISEMENT

În 1992, am plecat la Sportul Studențesc, unde l-am avut antrenor pe regretatul Munteanu II. Am fost prima lui grupă, una foarte bună, care la 17 ani punea probleme echipei de seniori a Sportului în meciuri de pregătire. Gabriel Caramarin, Petruș Manta, George Georgescu, Cătălin Neag, Liviu Hapaină, Sorin Andrei… (n.r. – Unde ai jucat în prima ligă?) Doar la Poli AEK Timișoara”, mărturisea Ionuț Angheluță într-un interviu în exclusivitate pentru

ADVERTISEMENT