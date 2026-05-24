Comentatorul Digi Sport l-a ironizat în direct pe Marius Croitoru: „Genială mutarea! Așa faci când vrei sa egalezi, scoți golgheterul!”

Marius Croitoru a devenit subiect de ironie în timpul meciului de baraj pentru Conference League dintre FCSB și FC Botoșani. Ce a spus comentatorul Digi Sport despre antrenorul moldovenilor.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 22:33
Marius Croitoru, ironizat în direct în timpul meciului dintre FCSB și FC Botoșani. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FC Botoșani s-a deplasat duminică, 24 mai, în Ghencea pentru duelul cu FCSB în semifinala barajului pentru Conference League. Unul dintre comentatorii Digi Sport 1, postul TV care a difuzat partida, l-a ironizat în direct pe antrenorul Marius Croitoru. Ce a spus Ionuț Angheluță, de fapt.

Ionuț Angheluță, comentatorul Digi Sport, l-a ironizat în direct pe Marius Croitoru

FCSB și FC Botoșani sunt echipele care dispută semifinala barajului pentru Conference League pe Ghencea. Meciul a fost extrem de palpitant în primele 90 de minute, bucureștenii conducând cu 3-1 și văzându-se egalați pe final. În minutul 86, Marius Croitoru l-a scos pe Sebastian Mailat, care făcuse „dubla” în acest meci, și l-a introdus pe Enzo Lopez.

Acest moment a fost scos în relief de Ionuț Angheluță, comentatorul cu CV de fotbalist, care l-a ironizat pe antrenorul oaspeților pentru decizia luată. „Asta faci când vrei să egalezi… îl scoți pe jucătorul care a dat dublă și 7 goluri în ultimele meciuri și îl bagi pe unul care are un gol. Genială mutare Croitoru”, reluând aceeași idee în minutele de prelungire ale reprizei secunde. „Cum să intre Enzo Lopez când Mailat are atâtea goluri contra FCSB”.

Cariera de fotbalist a lui Ionuț Angheluță

Înainte să fie cunoscut pentru vocea sa, Ionuț Angheluță a jucat fotbal, și nu doar pe maidan. Actualul comentator sportiv are în spate o carieră de fotbalist profesionist. „Am început să joc organizat la Steaua, în 1987, la grupa antrenorului Petre Mihai. Am fost coleg acolo cu Marian Aliuță, Mihai Teja, Alin Stoica, Edi Iordănescu, Radu Alexandru, secundul lui Edi la națională.

În 1992, am plecat la Sportul Studențesc, unde l-am avut antrenor pe regretatul Munteanu II. Am fost prima lui grupă, una foarte bună, care la 17 ani punea probleme echipei de seniori a Sportului în meciuri de pregătire. Gabriel Caramarin, Petruș Manta, George Georgescu, Cătălin Neag, Liviu Hapaină, Sorin Andrei… (n.r. – Unde ai jucat în prima ligă?) Doar la Poli AEK Timișoara”, mărturisea Ionuț Angheluță într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 1,2 milioane de euro este cota actuală a lui Sebastian Mailat
  • 15 goluri a marcat fotbalistul lui FC Botoșani în acest sezon
  • 6 goluri a marcat în total Sebastian Mailat în poarta FCSB-ului în cariera sa
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
