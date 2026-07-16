Comentatorul din România care nu a mai rezistat după Anglia – Argentina, semifinala de la CM 2026: ”E un mare idiot!”

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Anglia a condus până în minutul 84 și se părea că va reuși mult așteptata calificare în finala Mondialului, însă Leo Messi nu a fost de acord. Argentina a mai făcut o remontada spectaculoasă, iar un comentator român a reacționat virulent la finalul partidei.

Reacție dură a unui comentator după Anglia – Argentina 1-2

După , jurnalistul Costi Mocanu (57 de ani), în prezent comentator la postul Prima Sport, a avut o reacție neașteptată pe rețelele de socializare.

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Acesta a scris că argentinienii s-au calificat meritat în finala Cupei Mondiale 2026 și a găsit vinovatul principal din tabăra englezilor în persoana selecționerului Thomas Tuchel, pentru felul cum a gestionat finalul partidei.

”Argentina a fost mult mai bună, se califică absolut meritat. Iar Tuchel e un mare idiot”, a fost mesajul dur postat de Costi Mocanu pe contul de Facebook, după ce Anglia s-a oprit pentru a treia oară la rând în semifinalele turneului mondial.

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Presa din Anglia, fără milă după eșecul în fața Argentinei

Thomas Tuchel a fost care i-au reproșat schimbările defensive făcute și faptul că a încercat să apere avantajul luat după golul lui Anthony Gordon, fără a mai pune probleme în ofensivă.

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”Thomas Tuchel trebuia să fie piesa lipsă care să completeze puzzle-ul. Dar, când a trebuit să ia decizii importante, care să-i justifice salariul și contractul nou semnat chiar înaintea Cupei Mondiale, Tuchel a acționat ca predecesorii săi. Jucătorii trebuiau să îi înfrunte piept la piept pe argentinieni, dar Tuchel a ales să construiască un zid în fața porții.

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Astfel, i-a încurajat pe adversari să preseze în continuu. Și când joci cu Argentina, nu cu Mexic, dai de poate cel mai mare jucător din toate timpurile, Lionel Messi. Tuchel rămâne un om care și-a pierdut nervul când conta cel mai mult. Adevărul doare, dar trebuie spus”, a scris The Sun.

Tuchel, explicații pentru finalul de groază al Angliei

În încercarea de a stopa valul de critici, selecționerul faptul că imediat după golul de 1-0 a observat niște găuri în apărarea sa și din această cauză a decis să treacă la o defensivă cu cinci fundași.

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”Suntem dezamăgiți, am fost atât de aproape, dar am devenit prea pasivi după ce am marcat și le-am dat multe ocazii. Nu am putut recupera mingea și apoi au venit atât de multe centrări, ocazii și șuturi. Am fost aproape, dar nu am putut menține nivelul după ce am marcat.

(n.r. – Despre jucătorii introduși pe teren pe parcurs) Am făcut și schimbări ofensive în ultimele meciuri, am încercat doar să-i ajutăm pe jucători. Au avut o ocazie imediat după golul nostru și am decis să trecem la o defensivă de cinci pentru că golurile erau mult prea mari.

Desigur, responsabilitatea este a antrenorului și, dacă nu merge bine, este ușor să spui că a fost greșit. Bineînțeles că am vrut să marcăm al doilea gol, dar nu am avut sentimentul că schimbările ofensive ne-ar ajuta.

Am rămas în 4-4-2, dar am devenit pasivi, din ce în ce mai pasivi. Nu am putut câștiga nicio minge, nu am putut păstra mingea, cred că nu a fost o problemă structurală, nu am schimbat nimic. Dar meciul s-a schimbat complet”, a declarat Tuchel.