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Comentatorul arab, în extaz la golul care i-a adus naționalei din Qatar primul punct din istorie la Cupa Mondială! Video

Vezi pe site-ul FANATIK cum a reacționat comentatorul TV qatarez la golul marcat de țara sa în meciul cu Elveția de la Cupa Mondială. Gruparea din Orientul Mijlociu a obținut primul punct din istorie la CM.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 05:20
Comentatorul arab in extaz la golul care ia adus nationalei din Qatar primul punct din istorie la Cupa Mondiala Video
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Comentatorul TV, în extaz la golul care i-a adus naționalei din Qatar primul punct din istorie la Cupa Mondială // FOTO: hepta.ro
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Naționala din Qatar a produs primul mare șoc de la Campionatul Mondial din 2026, izbutind să obțină un egal în fața mult mai bine cotatei Elveția. Meciul s-a încheiat 1-1, golul egalizator al qatarezilor fiind semnat de căpitanul Boualem Khoukhi, în cel de-al 4-lea minut suplimentar al întâlnirii. Respectiva reușită l-a făcut pe comentatorul TV să explodeze de fericire, reacția sa devenind rapid virală în mediul online.

Comentatorul TV, în extaz la golul care i-a adus naționalei din Qatar primul punct din istorie la Cupa Mondială!

Elveția a dominat autoritar duelul de pe Levi’s Stadium, având nu mai puțin de 26 de șuturi expediate spre poarta elevilor lui Julen Lopetegui. Chiar și așa, Granit Xhaka și compatrioții săi nu au putut să înscrie din acțiune, singurul lor gol fiind izbutit de la 11 metri. Breel Embolo a fost cel care a transformat de la punctul cu var (minutul 17), însă această reușită nu le-a adus băieților lui Murat Yakin și cele trei puncte.

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În cel de-al patrulea minut suplimentar al duelului, stoperul și căpitanul primei reprezentative din Orientul Mijlociu, Boualem Khoukhi, a restabilit egalitatea printr-o lovitură de cap, aducând astfel primul punct din istoria naționalei qatareze la o Cupă Mondială. Comentatorul TV din Qatar a trăit la intensitate maximă partida, explodând de bucurie în momentul în care Khoukhi l-a învins pe Gregor Kobel.

Qatar a găzduit Campionatul Mondial din 2022

Pentru prima reprezentativă din Qatar, ediția din 2026 a Campionatului Mondial reprezintă cea de-a doua participare din istorie la cel mai important turneu intercontinental din lume. Prima prezență a venit în urmă cu patru ani, atunci când țara din Orientul Mijlociu a găzduit competiția, drept pentru care a luat parte automat pe tabloul principal. Atunci însă, Qatarul nu a izbutit să obțină niciun punct, pierzând toate meciurile din Grupa A, împotriva Olandei, Ecuadorului și Senegalului.

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La ediția din acest an, Qatar a fost repartizată în grupa B, alături de Elveția, Bosnia și Canada. În acest moment, toate cele patru echipe au câte un punct, în ambele partide din prima etapă consemnându-se remize. Qatar și Elveția au încheiat la egalitate, scor 1-1, rezultat identic cu cel înregistrat în meciul dintre Canada și Bosnia.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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