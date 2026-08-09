Comentatorul TV și-a pus în cap fanii lui Dinamo și Rapid în doar 15 secunde! Ce a putut să spună în direct

Dinamo a zdrobit-o cu 4-0 pe nou-promovata FC Voluntari, iar „câinii roșii” au moralul la maximum înaintea derby-ului cu Rapid din etapa viitoare. Unul dintre comentatorii partidei de pe Arcul de Triumf a reușit, în doar câteva secunde, să îi enerveze atât pe suporterii formației din Ștefan cel Mare, cât și pe cei din Giulești.
În prima repriză a meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, „câinii roșii” au primit o lovitură de la punctul cu VAR. Alex Musi s-a prăbușit după un contact cu Ion Gheorghe, jucătorul echipei ilfovene. Inițial, centralul Iulian Călin a lăsat jocul să continue.
Arbitrul a fost însă chemat la monitor de colegii din camera VAR. Iulian Călin a revăzut faza și a arătat punctul cu VAR. Căderea lui Musi poate părea ușor exagerată, însă pe reluări se observă contactul dintre cei doi jucători la nivelul gleznelor.
După pauză, Ionuț Angheluță a criticat decizia arbitrului. Comentatorul Digi Sport a spus că nu se impunea acordarea loviturii de la 11 metri și a venit cu un argument care, cu siguranță, nu le-a picat bine dinamoviștilor: dacă Musi ar fi fost călcat cu adevărat la acea fază, atunci accidentarea ar fi fost una gravă, întrucât faza s-a petrecut în mare viteză. Fotbalistul a părut că și-a amplificat căderea.
Angheluță nu s-a oprit însă aici și a adus în discuție și o fază controversată din UTA – Rapid, scor 0-0. Filip Stojilkovic a căzut în careu după un contact cu un adversar, însă arbitrul nu numai că nu a acordat penalty, ci l-a și avertizat pe atacantul giuleștenilor pentru simulare. Comentatorul a pus cele două faze în aceeași categorie și a susținut că nici Dinamo, nici Rapid nu ar fi trebuit să primească penalty.
„Au existat niște discuții la pauză, în fața vestiarului arbitrilor. Ca o părere personală, nu a fost penalty nici aici, nici aseară, la UTA – Rapid. Sunt două faze din aceeași categorie. Nici acum, nici aseară nu trebuia să se acorde lovitură de la 11 metri. Musi se văita de mama focului și s-a ridicat fără nicio problemă. Dacă îl călca cu adevărat, era accidentat mai grav. E părerea mea. Eu nu aș fi dat penalty”, a spus Ionuț Angheluță în direct.
Colegul său, Andrei Tivilichi, a intervenit în discuție și a glumit pe seama faptului că Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, care a fost în tribune la meciul lui Dinamo, nu ar fi deloc fericit dacă ar auzi că echipa sa nu merita o lovitură de la 11 metri în meciul cu UTA: „Norocul tău e că Daniel Pancu nu te aude. E ceva mai departe de noi”.
Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, a analizat pentru FANATIK faza din meciul UTA – Rapid despre care a vorbit Ionuț Angheluță. Acesta este de părere că giuleștenii meritau să primească o lovitură de la punctul cu VAR și că centralul s-a păcălit când i-a acordat cartonaș galben pentru simulare lui Filip Stojilkovic, cel faultat în suprafața de pedeapsă.
„Un atacant care este într-o situație mai mult decât promițătoare de a finaliza nu are decât două motive să cadă: ori că a fost lovit de adversar, ori că a simulat pentru a obține o decizie favorabilă. Am văzut ce a declarat atacantul de la Rapid, dar la viteza pe care au avut-o jucătorii a fost mai mult decât o atingere. Acesta este și motivul pentru care s-au dezechilibrat ambii jucători și au căzut. La viteza jucătorilor, acel contact a avut impact pentru amândoi. Apărătorul este cel care a inițiat contactul și care a dus piciorul spre atacant și l-a dezechilibrat. Deci e penalty!”, a explicat Cristi Balaj pentru FANATIK.