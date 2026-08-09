Sport

Comentatorul TV și-a pus în cap fanii lui Dinamo și Rapid în doar 15 secunde! Ce a putut să spună în direct

Comentatorul TV și-a pus două galerii în cap dintr-un foc! Declarația făcută în direct în timpul meciului Dinamo - FC Voluntari 4-0. „Norocul tău e că Daniel Pancu nu te aude”
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 06:15
Comentatorul TV sia pus in cap fanii lui Dinamo si Rapid in doar 15 secunde Ce a putut sa spuna in direct
SPECIAL FANATIK
Ionuț Angheluță, verdict fără menajamente după faza controversată din Dinamo - FC Voluntari 4-0
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Dinamo a zdrobit-o cu 4-0 pe nou-promovata FC Voluntari, iar „câinii roșii” au moralul la maximum înaintea derby-ului cu Rapid din etapa viitoare. Unul dintre comentatorii partidei de pe Arcul de Triumf a reușit, în doar câteva secunde, să îi enerveze atât pe suporterii formației din Ștefan cel Mare, cât și pe cei din Giulești.

Dinamo a deschis scorul dintr-un penalty controversat. VAR a intervenit

În prima repriză a meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, „câinii roșii” au primit o lovitură de la punctul cu VAR. Alex Musi s-a prăbușit după un contact cu Ion Gheorghe, jucătorul echipei ilfovene. Inițial, centralul Iulian Călin a lăsat jocul să continue.

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Arbitrul a fost însă chemat la monitor de colegii din camera VAR. Iulian Călin a revăzut faza și a arătat punctul cu VAR. Căderea lui Musi poate părea ușor exagerată, însă pe reluări se observă contactul dintre cei doi jucători la nivelul gleznelor.

Ionuț Angheluță, verdict fără menajamente după faza controversată din Dinamo – FC Voluntari 4-0

După pauză, Ionuț Angheluță a criticat decizia arbitrului. Comentatorul Digi Sport a spus că nu se impunea acordarea loviturii de la 11 metri și a venit cu un argument care, cu siguranță, nu le-a picat bine dinamoviștilor: dacă Musi ar fi fost călcat cu adevărat la acea fază, atunci accidentarea ar fi fost una gravă, întrucât faza s-a petrecut în mare viteză. Fotbalistul a părut că și-a amplificat căderea.

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Angheluță nu s-a oprit însă aici și a adus în discuție și o fază controversată din UTA – Rapid, scor 0-0. Filip Stojilkovic a căzut în careu după un contact cu un adversar, însă arbitrul nu numai că nu a acordat penalty, ci l-a și avertizat pe atacantul giuleștenilor pentru simulare. Comentatorul a pus cele două faze în aceeași categorie și a susținut că nici Dinamo, nici Rapid nu ar fi trebuit să primească penalty.

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„Au existat niște discuții la pauză, în fața vestiarului arbitrilor. Ca o părere personală, nu a fost penalty nici aici, nici aseară, la UTA – Rapid. Sunt două faze din aceeași categorie. Nici acum, nici aseară nu trebuia să se acorde lovitură de la 11 metri. Musi se văita de mama focului și s-a ridicat fără nicio problemă. Dacă îl călca cu adevărat, era accidentat mai grav. E părerea mea. Eu nu aș fi dat penalty”, a spus Ionuț Angheluță în direct.

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Colegul său, Andrei Tivilichi, a intervenit în discuție și a glumit pe seama faptului că Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, care a fost în tribune la meciul lui Dinamo, nu ar fi deloc fericit dacă ar auzi că echipa sa nu merita o lovitură de la 11 metri în meciul cu UTA: „Norocul tău e că Daniel Pancu nu te aude. E ceva mai departe de noi”.

Cristi Balaj, verdict după arbitrajul din UTA – Rapid. Au fost sau nu dezavantajați giuleștenii

Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, a analizat pentru FANATIK faza din meciul UTA – Rapid despre care a vorbit Ionuț Angheluță. Acesta este de părere că giuleștenii meritau să primească o lovitură de la punctul cu VAR și că centralul s-a păcălit când i-a acordat cartonaș galben pentru simulare lui Filip Stojilkovic, cel faultat în suprafața de pedeapsă.

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„Un atacant care este într-o situație mai mult decât promițătoare de a finaliza nu are decât două motive să cadă: ori că a fost lovit de adversar, ori că a simulat pentru a obține o decizie favorabilă. Am văzut ce a declarat atacantul de la Rapid, dar la viteza pe care au avut-o jucătorii a fost mai mult decât o atingere. Acesta este și motivul pentru care s-au dezechilibrat ambii jucători și au căzut. La viteza jucătorilor, acel contact a avut impact pentru amândoi. Apărătorul este cel care a inițiat contactul și care a dus piciorul spre atacant și l-a dezechilibrat. Deci e penalty!”, a explicat Cristi Balaj pentru FANATIK.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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