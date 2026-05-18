Comerțul cu teze de licență, pe masa Parlamentului. Ce se pregătește pentru fraudele universitare

în cazurile obținerii de doctorat s-au dovedit a fi un fenomen endemic, dubii privind corectitudinea cercetării științifice apărând în cazul unor miniștri sau parlamentari. Însă lipsa de originalitate sau furtul intelectual nu este apanajul demnitarilor sau al celor care aspiră la titlul de doctor în diverse domenii. O întreprindere mult mai lucrativă este legată de redactarea unor teze de licență fără bătăi de cap, banii putând cumpăra online titlul de licențiat, necesar după absolvirea facultății.

Cum se vor putea face sesizările după ce se constată frauda

Legea 199/2023 a învățământului superior prevede sancționarea contravențională pentru fenomenul vânzării şi cumpărării de lucrări științifice, referate, proiecte, , de diplomă, de disertație sau de doctorat. Amenzile în acest caz pot ajunge până la 200.000 de lei. Cu toate acestea negoțul online de teze de licență, master sau chiar doctorat nu a fost stopat, după cum se poate proba cu o simplă căutare pe Google.

Una dintre explicații este legată de faptul că legea prevede o procedură greoaie pentru sancționarea cumpărării de teze de licență. Anume constatare a contravenției se face de către poliție „la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior”. Practic, universitățile sunt puse să facă poliție online, ele fiind singurele îndreptățite să reclame negustorii de teze de licență.

Un proiect de lege depus la Camera Deputaților de către un grup de parlamentari USR ușurează considerabil procedura de sesizare a acestor cazuri de impostură intelectuală dând dreptul oricărei persoane fizice sau juridice să reclame comercializarea de teze de licență, masterat, doctorat ș.a. „Constatarea contravenției şi aplicarea amenzilor contravenționale (…) se fac de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competențe în domeniu, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau drept privat, precum şi din oficiu”, prevede modificarea la Legea 199/2023.

„Efectele preconizate ale modificării sunt creşterea numărului de situații în care faptele de ofertare, vânzare sau cumpărare de lucrări sunt aduse în mod efectiv la cunoştința poliției, scurtarea timpului dintre constatarea de facto a fenomenului în spațiul public şi intervenția legală prin constatarea contravenției, precum şi facilitarea blocării rapide a platformelor şi anunțurilor care promovează astfel de practici. Prin creşterea riscului real de sancționare, se urmăreşte descurajarea generală a activităților de acest tip şi protejarea integrității învățământului superior”, scriu inițiatorii în .

Teze de licență pe alese pe internet

Iar fenomenul pe care proiectul vrea să-l stopeze este unul real, evident, care se desfășoară în mod ostentativ în mediul online. De exemplu, pe Facebook există un cont care se numește „ ”. Iar „antreprenorii” nu duc lipsă de mușterii. „Bună, am nevoie de ajutor în realizarea unei lucrări de licență, domeniu biologie, tema ‘Diversitatea morfologică și structurală la fructul de păr’”, scrie o persoană care mai are un pas până la obținerea titlului de inginer horticultor, dar pe care o încurcă elaborarea unei teze de licență.

Sunt solicitări din care răzbate disperarea solicitanților precum apelul: „Pentru Licenta la Drept Procesual Penal? Sunt pe ultima suta de metrii”. Singurul lucru încă neclar din postare rămâne cum domnul în cauză a parcurs primele sute de metri din Facultatea de Drept, ținând seama de cum a scris „metrii”. Însă a primit imediat răspunsuri de la oameni care s-au milostivit de impasul intelectual în care se găsea junele aspirant la calitatea de licențiat în drept: „DM bro – ai nevoie de o echipa de intervenție – bursier la UAIC la Drept, promoția 2013-2017 – sunt pe politici de Compliance si AI in startupul meu – iti fac cum vrei, si in cat timp vrei – si sub 10% plagiat (sau cat cere profa).”

Există chiar site-uri specializate care au oferte mai „cu ștaif” care prezintă impostura academică sub forma unor servicii de consultanță. De exemplu, pe site-ul , în secțiunea impertinent intitulată „Etică și integritate în cercetarea doctorală: fundamente pentru excelență!”, sunt descrise serviciile de consultanță: „Serviciile noastre includ consilierea în alegerea temei, structura tezei și asistența în cercetare. Îți oferim suport în analiza datelor și redactarea academică. Suntem alături de tine până la final.” La prima vedere, serviciile constă în oferirea unui sfat, ceea ce, teoretic, n-are ce să strice. Însă câteva rânduri mai târziu apare o secțiune „Ce vei primi”, care nu lasă loc de echivoc: „Peste 200 de pagini de conținut original și calitativ, redactat de echipele noastre de experți.”

Fraudă, dar fără plagiat

Iar partea cu adevărat hazlie este că cei care cumpără teze de licență sau de doctorat sunt protejați de acuzațiile de plagiat prin faptul că site-ul enumeră programele anti-plagiat pe care le folosește. Adică furtul intelectual este dus la nivelul la care nici măcar nu te poate acuza cineva că te-ai deranjat măcar să cauți de unde să furi pentru că oricum au scris alții în locul tău, iar tu primești garanția că munca lor a fost originală.

Un alt site este , unde sunt prezentate teze deja făcute, rămâne doar să o alegi pe cea preferată, precum o ciocolată dintr-o cutie de bomboane asortate. Iar toate acestea pot fi găsite, alături de alte site-uri, doar pe prima pagină oferită de Google la căutarea „teze de licență la comandă”.