Comisia de Disciplină l-a sancționat pe Sorin Cârțu pentru incidentele de la meciul Universitatea Craiova – U Cluj! Prima reacție a președintelui oltenilor

Incidentele petrecute la meciul Universitatea Craiova – U Cluj (1-0), disputat pe 5 februarie, în etapa 25 din Superliga, au fost analizate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF în ședința de astăzi, 12 februarie. Decizia: avertisment și 6.800 lei amendă pentru președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu.

Update. Cum s-a ajuns la această decizie

Comisia de Diciplină a motivat astfel sancțiunea aplicată lui Sorin Cârțu: ”În temeiul art.52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis si 15, se sancționează dl. Cârțu Sorin cu Avertisment și penalitate sportivă de 6.800 lei”.

Articolul 52 din Regulamentul Disciplinar se referă la ”Comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”.

Update. Sorin Cârțu, după aflarea verdictului: ”Ne gândim dacă vom face apel”

Contactat de FANATIK, Sorin Cârțu a declarat: ”Da, am aflat și eu. Așa s-a decis, nu prea aș vrea să comentez foarte mult pentru că se va interpreta. Dacă asta s-a stabilit e OK. Ne gândim dacă vom face apel”.

Sorin Cârțu a fost sancționat pentru incidentele provocate la meciul Universitatea Craiova – U Cluj

La ședință a fost prezent doar avocatul din partea Universității Craiova, care a susținut în fața Comisiei că ”a fost o înțelegere greșită a situației pe fond nervos”.

Forul prezidat de Marin Daniel Cernat a luat decizia în baza rapoartelor întocmite de arbitrul Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) și de observatorii de arbitri și de joc, Irina Mîrț (București), respectiv Romulus Gabor (Hunedoara).

Din informațiile FANATIK, în documentele depuse de aceștia la Ligă au fost relatate ieșirile nervoase avute, la pauză și la finalul meciului, de către președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu a fost acuzat că i-a înjurat și scuipat pe cei de la U Cluj

Oficialul oltean este acuzat că a provocat un scandal monstru la pauza partidei, în timp ce jucătorii oaspeți și brigada de arbitri se îndreptau spre vestiare. ”Sorin Cârțu ne-a înjurat și ne-a scuipat”, a reclamat directorul sportiv de la U Cluj, Gabriel Giurgiu (42 de ani), fost fotbalist cu peste 200 de meciuri în Superliga și două selecții la națională.

În timp ce arbitrul Iulian Călin și observatorul de arbitri Irina Mîrț au fost de față și au scris în rapoartele lor tot ce au văzut, observatorul LPF, Romulus Gabor, a aflat la finalul partidei despre incidentele de la pauză.

”Observatorul de joc a menționat în raportul său doar ceea ce i-a reclamat directorul sportiv de la U Cluj, Gabriel Giurgiu, referitor la comportamentul lui Sorin Cârțu față de el și de jucătorii echipei U Cluj”, au dezvăluit sursele FANATIK.

Alexandru Chipciu: ”Sorin Cârțu l-a luat de gât pe Ovidiu Bic și l-a înjurat”

Căpitanul lui U Cluj, Alexandru Chipciu, l-a acuzat dur pe Sorin Cârțu: ”Poți să fii legendă beată sau sub alte influențe, să-ți iei de gât foștii jucători. Am fost de față când l-a luat de gât pe Ovidiu Bic și l-a înjurat. Și fostul meu coleg Mario Felgueiras ne-a înjurat la pauză. Ăsta e circul din România, din păcate.

N-am cum să nu fiu dezamăgit. Cum să fii legendă, să miroși a alcool, să-ți iei foștii jucători de gât și să-i bați? Îmi asum tot ce am spus și nu mai vreau să intru în contact cu astfel de personaje. Eu nu vreau să tac și nu mă interesează dacă am vreodată ceva de pierdut.

Îmi doresc să mai joc fotbal cât mai am plăcere și probabil o să termin cu toată mascarada asta. Și patronii sunt la fel. Cred că, dacă au făcut bani, le știu pe toate”.

Sorin Cârțu: ”Chipciu a luat-o razna”

Sorin Cârțu l-a contrat pe Chipciu: ”Aici chiar a luat-o razna Chipciu, pentru că treaba cu bețivul și băutura e aiurea. O să-i spun civilizatului Chipciu că ‘Ai greșit-o rău cu mine’, gândește-te că eu vreo 16 ani nu pus nicio picătură de alcool în gură, atunci când am avut hepatită C.

Am văzut declarația lui Chipciu, dar nu vreau să o dau în polemici nici eu el, nici cu Nistor. Am văzut că Nistor se făcea că nu știe despre cine e vorba, îi spun eu că nu sunt ‘Domnul ăla, sunt domnul Cârțu care te-a adus la Universitatea Craiova, am fost printre cei care te-au susținut”.

Sorin Cârțu susține că fost provocat

De asemenea, de cei de la U Cluj. Chiar înjurat! Președintele de onoare al ”Leilor” susține că tensiunile au escaladat din cauza gesturilor făcute de , la adresa fanilor din tribune.

”Tu vii la Craiova să mă înjuri pe mine, să înjuri spectatorii, să faci iureș la pauză pe acolo prin tunel că ești tu…? Păi, de unde asta?”, a precizat ”Sorinaccio” la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Legenda Craiovei Maxima a prezentat filmul evenimentelor din punctul său de vedere: ”Stai să vezi cum a fost situația. Deci în momentul în care s-a întâmplat prestația asta din prima repriză a lui Călin, eu i-am dat telefon lui domnul Rotaru și mi-am cerut voie să mă duc, deși eu am prin calitatea mea de președinte al clubului întâietate în toate zonele terenului, în orice moment al jocului și după joc pot să pătrund.

Cristea era în niște înjurături cu toți spectatorii de la tunel și cu semne obscene. Și eu atunci m-am dus și i-am spus: ‘Băi Cristea, nu mai înjura! Că lumea și așa e iritată destul de ceea ce s-a întâmplat și nu-i mai ațâța și tu!’ El în momentul respectiv mi-a vorbit obraznic, sigur că am răspuns și eu cu obrăznicie”.

Sorin Cârțu: ”Țelul meu a fost să ajung la arbitrul Iulian Călin”

Sorin Cârțu a explicat apoi de ce a coborât pe teren la pauză: ”Pentru că țelul meu n-a fost să vorbesc cu jucătorii Clujului, țelul meu a fost să ajung la arbitrul Iulian Călin. Și între timp Călin venea de pe teren. Și atunci eu l-am așteptat la marginea terenului și am plecat cu el în niște discuții.

Și i-am spus într-un mod civilizat: ‘Domne, vrem decență de la tine și echilibru în ceea ce prestezi pe teren’, pentru că este inadmisibil ca un penalty pe care tu l-ai avut și ni l-ai dat nouă cu ajutorul VAR-ului într-o fază în care nu există niciun fel de comentariu.

Modul în care tu te-ai exprimat la faza respectivă ne-a tras nouă un semnal, ca și cum uite ce poate să se întâmple și ce s-ar putea întâmpla și în continuare. Astea au fost discuțiile mele cu Călin”, a povestit Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu face lumină în scandalul de la U Craiova - U Cluj 1-0: „Tu vii la Craiova să mă înjuri pe mine? De unde aveți tupeul ăsta?”