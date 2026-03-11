Comisia de Disciplină, penalizări drastice după eliminările din Oțelul – FC Hermannstadt. Câte etape de suspendare s-au dictat în total

ADVERTISEMENT

Oțelul – FC Hermannstadt, scor 0-2, din etapa a 30-a din SuperLiga, a avut parte de un final inedit. Trei jucători au gălățenilor au primit cartonașul roșu, iar în aceeași situație se află și secundul lui Dorinel Munteanu. Câte runde de suspendare au primit cei eliminați de către Andrei Moroiță.

Comisia de Disciplină, penalizări drastice după eliminările din Oțelul – FC Hermannstadt

Oțelul Galați a primit trei cartonașe roșii în partida cu FC Hermannstadt. Secundul lui Dorinel Munteanu, Laurențiu Iorga, a fost, la rândul lui, .

Comisia de Disciplină a decis câte runde de suspendare va avea fiecare persoană eliminată din Oțelul – FC Hermannstadt. Penalizările însumează nu mai puțin de 9 etape!

Ștefan Bană a fost singurul jucător eliminat de arbitrul Andrei Moroiță, după ce a primit două cartonașe galbene în urma a două faulturi. Comisia de Disciplină a FRF a decis să-l suspende pentru o etapă, astfel că acesta va lipsi din partida cu Csikszereda, prima din play-out.

Zivulic, suspendare de două etape

În minutul 78, Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Florescu. Inițial a fost avertizat cu cartonaș galben, însă arbitrul Moroiță a fost chemat să revadă faza la VAR și a decis să-i arate cartonașul roșu. În camera VAR s-au aflat Ionuț Coza și Marius Artene. În urma aceste decizii, jucătorul gălățenilor a primit două etape de suspendare și va rata astfel partidele cu Csikszereda și Unirea Slobozia.

În minutul 85, Iacob a fost și el eliminat, după un meleu izbucnit între jucătorii celor două echipe în urma golului de 2-0. Arbitrul Moroiță i-a arătat cartonașul roșu după un dialog tensionat. Fotbalistul a primit cea mai severă sancțiune, fiind suspendat pentru trei etape, astfel că va lipsi din meciurile cu Csikszereda, Unirea Slobozia și Hermannstadt.

Nici sibienii nu au scăpat de sancțiunile Comisiei de Disciplină. Laurențiu Iorga, antrenorul secund al lui Dorinel Munteanu, a fost și el suspendat pentru trei etape, după ce a fost eliminat. Astfel, nu va putea sta pe bancă la partidele cu UTA Arad, FC Botoșani și Oțelul.

În concluzie, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a aplicat sancțiuni ce însumează 9 etape. , antrenorul gălățenilor neavând la dispoziție, cel puțin pentru un meci, trei jucători de bază: