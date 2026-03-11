Sport

Comisia de Disciplină, penalizări drastice după eliminările din Oțelul – FC Hermannstadt. Câte etape de suspendare s-au dictat în total

Comisia de Disciplină a oferit penalizări drastice după eliminările din Oțelul - FC Hermannstadt! Câte etape de suspendare s-au dictat după cele patru cartonașe roșii.
Iulian Stoica
11.03.2026 | 19:17
Comisia de Disciplina penalizari drastice dupa eliminarile din Otelul FC Hermannstadt Cate etape de suspendare sau dictat in total
ULTIMA ORĂ
Comisia de Disciplină, penalizări drastice după eliminările din Oțelul - FC Hermannstadt. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Oțelul – FC Hermannstadt, scor 0-2, din etapa a 30-a din SuperLiga, a avut parte de un final inedit. Trei jucători au gălățenilor au primit cartonașul roșu, iar în aceeași situație se află și secundul lui Dorinel Munteanu. Câte runde de suspendare au primit cei eliminați de către Andrei Moroiță.

Comisia de Disciplină, penalizări drastice după eliminările din Oțelul – FC Hermannstadt

Oțelul Galați a primit trei cartonașe roșii în partida cu FC Hermannstadt. Secundul lui Dorinel Munteanu, Laurențiu Iorga, a fost, la rândul lui, eliminat de către Andrei Moroiță.

ADVERTISEMENT

Comisia de Disciplină a decis câte runde de suspendare va avea fiecare persoană eliminată din Oțelul – FC Hermannstadt. Penalizările însumează nu mai puțin de 9 etape!

Ștefan Bană a fost singurul jucător eliminat de arbitrul Andrei Moroiță, după ce a primit două cartonașe galbene în urma a două faulturi. Comisia de Disciplină a FRF a decis să-l suspende pentru o etapă, astfel că acesta va lipsi din partida cu Csikszereda, prima din play-out.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Zivulic, suspendare de două etape

În minutul 78, Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Florescu. Inițial a fost avertizat cu cartonaș galben, însă arbitrul Moroiță a fost chemat să revadă faza la VAR și a decis să-i arate cartonașul roșu. În camera VAR s-au aflat Ionuț Coza și Marius Artene. În urma aceste decizii, jucătorul gălățenilor a primit două etape de suspendare și va rata astfel partidele cu Csikszereda și Unirea Slobozia.

ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digisport.ro
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
ADVERTISEMENT

În minutul 85, Iacob a fost și el eliminat, după un meleu izbucnit între jucătorii celor două echipe în urma golului de 2-0. Arbitrul Moroiță i-a arătat cartonașul roșu după un dialog tensionat. Fotbalistul a primit cea mai severă sancțiune, fiind suspendat pentru trei etape, astfel că va lipsi din meciurile cu Csikszereda, Unirea Slobozia și Hermannstadt.

Nici sibienii nu au scăpat de sancțiunile Comisiei de Disciplină. Laurențiu Iorga, antrenorul secund al lui Dorinel Munteanu, a fost și el suspendat pentru trei etape, după ce a fost eliminat. Astfel, nu va putea sta pe bancă la partidele cu UTA Arad, FC Botoșani și Oțelul.

ADVERTISEMENT

În concluzie, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a aplicat sancțiuni ce însumează 9 etape. Laszlo Balint va avea probleme serioase la partidele ce bat la ușă, antrenorul gălățenilor neavând la dispoziție, cel puțin pentru un meci, trei jucători de bază:

  • Ștefan Bană – o etapă de suspendare, ratează meciul cu Csikszereda
  • Diego Zivulic – două etape de suspendare, ratează meciurile cu Csikszereda și Unirea Slobozia
  • Paul Iacob – trei etape de suspendare, ratează meciurile cu Csikszereda, Unirea Slobozia și FC Hermannstadt
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară:...
Fanatik
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Laporta distruge visurile suporterilor Barcelonei. Atacantul cerut de fani nu e dorit pe...
Fanatik
Laporta distruge visurile suporterilor Barcelonei. Atacantul cerut de fani nu e dorit pe Camp Nou: „Nu se pune problema!”
Ce decizie a luat Coreea de Nord. Nimeni nu se aștepta la așa...
Fanatik
Ce decizie a luat Coreea de Nord. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam....
iamsport.ro
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam. Conducătorii puneau și pistoalele pe masă dacă nu pricepeai ce vor'. Fostul mare atacant român nu s-a ferit de cuvinte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!