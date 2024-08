Comisia de Etică a ASE: ”Mircea Geoană a plagiat doar 43 de rânduri din teza sa de doctorat”

Miercuri, 14 august, Comisia de Etică a Academiei de Studii Economice (ASE) a decis că Mircea Geoană a plagiat doar 43 de rânduri și 2 tabele în teza sa de doctorat, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele.

Comisia de Etică a ASE: ”Mircea Geoană a plagiat doar 43 de rânduri”

Astfel, procentajul plagiat din lucrarea de doctorat a secretarului general adjunct al NATO ar fi sub 1%, conform deciziei Comisiei de Etică a ASE.

ADVERTISEMENT

„Se constată plagiatul în cadrul tezei de doctorat a ………………., prin însușirea de către acesta și prezentarea drept creație personală, a unui număr de aproximativ 43 de rânduri (325 cuvinte, ceea ce reprezintă 0,36% din teză, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), fără ca autorul tezei de doctorat să fi citat această sursă în textul tezei sau la bibliografia finală, precum și a 2 tabele (3,51% din totalul tabelelor din teză) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), acestea neavând nicio sursă menționată, nici în textul tezei, nici la bibliografia finală.

Pentru restul textelor/tabelelor menționate în sesizări, suspiciunea de plagiat nu se confirmă și prin urmare se resping sesizările formulate de petenți, neexistând certitudinea că autorul ar fi avut intenția de a-și însuși textele și de a le a prezenta drept creație personală”, se arată în hotărârea Comisiei.

ADVERTISEMENT

Jurnalista Emilia Șercan critică decizia: ”Comisia l-a spălat pe Mircea Geoană”

Luna trecută, , investigația sa fiind publicată de . Jurnalista critică decizia Comisiei de Etică, .

„Comisia de Etică de la ASE l-a spălat pe Mircea Geoană în cazul plagiatului. Cum l-a spălat? Simplu! A apelat la traducători autorizați pentru că profesorii din Comisia de Etică nu știu, probabil, limba engleză și astfel a avut nevoie de traducători.

ADVERTISEMENT

Așa că cele minim 78 de pagini plagiate prin traducere, care reprezentau circa 20% din teză, s-au transformat în 4% (de fapt, 0,36% n.r.). Sistemul mai calcă încă o dată în picioare evidența și mai ales integritatea mediului academic pentru a-și valida omul”, a scris Emilia Șercan pe Facebook.

în iulie 2005 la Academia de Studii Economice (ASE) din București cu o teză intitulată „Evoluții în zona Atlanticului de Nord. Concluzii pentru integrarea României în structurile euro-atlantice”.