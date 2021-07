Comisia Europeană a suspendat aprobarea PNRR-ului Ungariei, anunță Dacian Cioloș. Care sunt motivele 

Comisia Europeană a luat decizia de a suspenda aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) înaintat de guvernul Viktor Orban pentru Ungaria.

Informația a fost oferită de europarlamentarul român Dacian Cioloș, pe pagina sa oficială de Twitter.

, în prezent președinte al grupului Renew Europe, a anunțat miercuri, într-un mesaj postat pe un site de socializare, că Executivul de la Bruxelles suspendă aprobarea planului de redresare al Ungariei, trimis de Guvernul lui Viktor Orban.

Cioloș dezvăluie că decizia CE a avut la bază și cererea pe care a făcut-o Renew Europe în acest caz.

Europarlamentarul român critică dur regimul de la Budapesta și spune UE nu vrea să sponsorizeze ”cleptocrația lui Orban”.

”Renew Europe a cerut acest lucru săptămâna trecută. De ce? Pentru că nu avem acum nicio garanție că banii vor merge la cetățenii maghiari onești și de bună credință, nu doar la acoliții lui Orban

Suspendarea planului nu înseamnă pedepsirea Ungariei. Înseamnă să nu sponsorizăm cleptocrația lui Orban. Într-un Eurobarometru din iunie 2020, 87% dintre ungurii chestionați descriu corupția în Ungaria ca fiind răspândită.

Corupția din Ungaria lui Orban este „sistemică”, iar regimul său nu recunoaște jurisdicția UE. Garanțiile că banii contribuabililor europeni nu vor ajunge în buzunarele greșite trebuie solicitate înainte de aprobarea planului de 7,2 miliarde de euro. Vom urmări acest lucru”, scrie Cioloș pe Twitter.

