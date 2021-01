Comisia Europeană achiziționează alte 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer

Comisia Europeană a anunțat achiziția altor 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer. După discuțiile purtate în ultimele zile de reprezentanții europeni și companiile Pfizer – BioNTech s-a ajuns la un acord pentru suplimentarea dozelor de care beneficiază statele membre.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de Comisarul European pentru Sănătate şi Siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, dar și de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, pagina de Facebook a instituției a distribuit un mesaj prin care precizează că respectiva achiziție va aduce un impuls suplimentar pentru vaccinare în Uniunea Europeană.

„Am convenit astăzi să achiziţionăm încă 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech. 75 de milioane de doze urmează să fie livrate în trimestrul 2 din 2021. Nu precupeţim niciun efort pentru a garanta tuturor accesul la vaccinuri sigure şi eficiente”, a scris pe Twitter Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sănătate şi Siguranţă alimentară.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 8, 2021