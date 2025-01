Comisia Europeană îi răspunde lui Trump, după ce președintele american a amenințat Danemarca. ”Groenlanda e protejată de apărarea colectivă a UE”

În replică, Comisia Europeană a cerut respectarea suveranității tuturor statelor membre și i-a reamintit lui Donald Trump că această insulă arctică autonomă, dar dependentă de Danemarca, e protejată de apărarea colectivă a UE. Donald Trump a agitat pe toată lumea în ultima perioadă cu ceea ce pare a fi o politică expansionistă.

Comisia Europeană îi răspunde lui Trump în cazul Groenlandei

Nu doar că Donald Trump a revenit asupra acestei idei, că Groenlanda ar trebuie să aparțină SUA, dar nu a exclus posibilitatea ca SUA să recurgă la forță militară pentru a prelua acest teritoriu pașnic. Cu toate acestea, analiștii politici sunt sceptici că Donald Trump ar vorbi serios.

”Din fericire, aceasta este o întrebare foarte teoretică. În termeni legali, dacă s-ar aplica articolul 42.7 (din Tratatul UE, asupra apărării colective), s-ar aplica în cazul Groenlandei”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho. Așadar, Comisia Europeană îi dă de înțeles lui Donald Trump că Groenlanda va fi protejată de armatele Uniunii Europene.

Un paradox, în condițiile în care momentan Statele Unite ale Americii și statele din Uniunea Europeană sunt aliați, majoritatea prin NATO. ”Discutăm despre ceva extrem de teoretic asupra căruia nu dorim să elaborăm. Nu vrem să se compare situaţia (Groenlandei) cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina”, a completat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

”Nu vedem nicio necesitate în acest moment de a merge mai departe faţă de ceea ce am spus deja”, a insistat oficialul. , toate țările din UE sunt solidare atunci când una dintre țările membre este atacată. Așadar un fel de articol 5 al NATO.

, Anitta Hipper, a subliniat că suveranitatea tuturor statelor membre trebuie respectată, astfel că blocul comunitar își dorește relații transatlantice puternice. Cât despre pretenția lui Donald Trump ca statele membre NATO să își crească cota pentru apărare la 5% din PIB, Hipper a anunțat că UE nu are un asemenea obiectiv.

Conform protocolului UE, bugetul apărării al blocului comunitar este de 1,9% din PIB. Cu toate acestea, oficialul a subliniat că ”atunci când vedem toate ameninţările – războiul Rusiei contra Ucrainei, ameninţarea pe care Rusia o reprezintă pentru noi toţi -, Europa trebuie să-şi sporească toate eforturile”.

De asemenea, purtătorul de cuvânt comunitar pentru comerț, Olof Gill nu a dorit să comenteze amenințările lui Donald Trump, care a declarat că va impune taxe vamale consistente dacă Danemarca refuză să negocieze cu Washingtonul vânzarea acestei insule.

”Este o chestiune ipotetică privind o administraţie care încă nu a sosit”, a făcut referire oficialul UE la administrația Trump, care va fi instaurată doar pe 20 ianuarie. Donald Trump a dorit să cumpere și în mandatul său trecut Groenlanda de la Danemarca, însă a fost refuzat categoric de fiecare.

Din 2009, Groenlanda are dreptul să își declare independența față de Danemarca, însă nu dorește să facă acest lucru. Insula are doar 56.000 de locuitori și are o economie dependentă de pescuit. Groenlanda este finanțată masiv de guvernul danez, cu toate că dispune de resurse naturale impresionante, inclusiv petrol sau gaze naturale. Americanii ar dori să pună mâna pe aceste resurse, dar și să blocheze accesul Rusiei și Chinei în zonă.