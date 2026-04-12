Como – Inter 2-1, live video în etapa 32 din Serie A. Cesc Fabregas și Cristi Chivu, din nou față în față. „Nerazzurrii” caută egalarea în repriza secundă

ADVERTISEMENT

Inter Milano are un nou meci important în campionat cu ocazia etapei cu numărul 32 din Serie A. „Nerazzurrii” se deplasează pentru confruntarea contra celor de la Como, revelația din acest sezon al fotbalului italian. Cesc Fabregas și Cristi Chivu se reîntâlnesc într-un duel care va produce cu siguranță spectacol. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această partidă.

Min. 46: A început repriza secundă.

Min. 45+3: S-a încheiat prima repriză, Interul lui Cristi Chivu este condus cu 2-1 de Como.

Min. 45+1: GOOOL INTER! Barella centrează din partea dreaptă, iar Marcus Thuram reduce din diferență cu un șut din careu.

ADVERTISEMENT

Min. 44: GOOOL COMO! După o degajare excelentă a portarului Butez, Nico Paz ajunge în careul lui Inter și îl învinge pe Sommer cu un șut pe jos.

Min. 39: Ocazie pentru Inter! După un corner, Dumfries deviază cu capul, mingea este atinsă și de un adversar și lovește bara înainte de a ajunge în brațele portarului Butez.

ADVERTISEMENT

Min. 36: GOOOL COMO! Paz avansează până în careul advers și trage la poartă, Sommer respinge, însă doar până la Alex Valle, care deschide scorul.

ADVERTISEMENT

Min. 30: Prima jumătate de oră a fost extrem de echilibrată, iar fazele periculoase au lipsit cu desăvârșire.

Min. 1: A început meciul.

Como: Butez – Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Valle – Sergi Roberto, Perrone – Diao, Nico Paz, Baturina – Douvikas. Rezerve: Tornqvist, Vigorito, Cavlina – Goldaniga, Caqueret, Morata, Ramon, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Vojvoda, Da Cunha, De Paoli. Antrenor: Cesc Fabregas

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Esposito, Thuram. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – De Vrij, Sucic, L. Martinez, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Mosconi. Antrenor: Cristian Chivu

Como – Inter, duel de foc la nivelul băncilor tehnice în etapa 32 din Serie A

Un nou meci important pentru Cristi Chivu și Inter în Italia este programat duminică, 12 aprilie, de la 21:45. , moralul acestora fiind unul ridicat. , este un adversar redutabil. Trupa pregătită de Cesc Fabregas a făcut până acum un sezon foarte bun, ținând cont de statutul ei. Rămâne de văzut cine va câștiga această bătălie, care se anunță una extrem de intensă.

ADVERTISEMENT

Clasament Serie A înainte de Como – Inter

Înaintea acestui duel, diferența dintre cele două echipe în clasament este de 14 puncte în favoarea trupei lui Cristi Chivu. Totul se poate schimba după confruntarea directă, diferența urmând fie să crească, fie să se reducă. Iată ierarhia din Serie A:

Istoricul meciurilor Como – Inter. Statistică oficială

Din ultimele 5 întâlniri directe în Serie A, 2 s-au consumat în urmă cu mai bine de 20 de ani. Acest aspect se datorează faptului că echipa lui Fabregas a petrecut mulți ani în eșalonul secund, până la revenirea în Serie A din 2024. Iată scorurile înregistrate între cele două:

ADVERTISEMENT

Inter – Como 4-0 (6 decembrie 2025)

Como – Inter 0-2 (23 mai 2025)

Inter – Como 2-0 (23 decembrie 2024)

Inter – Como 4-0 (16 martie 2003)

Como – Inter 0-2 (3 noiembrie 2002)

Unde se vede la TV Como – Inter, în etapa 32 din Serie A

Como – Inter este un meci pe care microbiștii nu trebuie să îl rateze. Acesta poate fi vizionat online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament. Posturile TV care vor transmite partida sunt Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pentru pasionații care nu pot urmări meciul la TV sau online, aflați că scorurile live sunt disponibile și pe aplicațiile de specialitate Flashscore sau Sofascore. Totodată, puteți afla scorurile în timp real și pe rețelele de Social Media ale echipelor, dar și pe Fanatik.ro.

Cote pariuri Como – Inter

Datorită poziției din clasament, Inter are prima șansă în acest meci, cota pentru ca echipa lui Cristi Chivu să se impună fiind 2.27. Un eventual succes al gazdelor este cotat cu 3.25, în timp ce o remiză a primit cota de 3.45. Cei care vor să mizeze pe goluri pot selecta fie „ambele echipe marchează: Da”, cu o cotă de 1.69, fie varianta „peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.27.

Live Blog: Urmărește în timp real Como – Inter, Serie A, etapa 32

