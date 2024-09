Comoara găsită de o femeie într-un râu. I s-au înmuiat picioarele când a văzut ce a scos din apă

O femeie a găsit o comoară în apele unui râu și a fost copleșită de emoție când a văzut ce a descoperit. Obiectul strălucitor, ascuns sub pietriș, ar putea ascunde o poveste tristă de dragoste.

O femeie pasionată de căutarea comorilor a avut parte de o surpriză uluitoare în timpul unei expediții. În timp ce explora albia unui râu din sudul Angliei, ea a zărit ceva strălucitor printre pietre. Când a scos comoara din apă, a rămas fără cuvinte. Era un inel de aur cu diamant.

O femeie pe nume Jane din Marea Britanie, , a avut parte de o experiență uimitoare în timpul unei expediții recente. Ea își petrece mult timp explorând râurile și pâraiele din sudul Angliei, împărtășind apoi ce a descoperit pe rețelele sociale.

Într-o zi obișnuită de căutare, Jane a zărit ceva ce i-a tăiat respirația: un inel strălucitor ascuns printre pietrele din albia râului. Cu mâinile tremurânde, a ridicat bijuteria din apă și a , realizat din aur și platină.

În clipul postat pe contul ei de Tiktok, Jane poate fi văzută mergând prin apă în timp ce descrie emoția pe care a trăit-o când a zărit obiectul. Era pentru prima dată când găsea un inel cu diamant, ceea ce a făcut descoperirea și mai specială.

„Am rămas uimită când am văzut asta în pietrișul râului astăzi. Picioarele mi s-au înmuiat instantaneu când am văzut acea sclipire inconfundabilă de aur. Ești într-un fel de transă când îl ridici, nevenindu-ți să crezi ce vezi”, a reacționat Jane, potrivit

Examinând inelul, Jane a estimat că ar putea data din anii ’70. Locul izolat unde a găsit comoara a făcut-o să creadă că ar fi putut fi aruncată intenționat în apă, poate în urma unei dezamăgiri în dragoste.

“O descoperire emoționantă, plină de sentiment, te face să te întrebi cum acest gest de dragoste a devenit un simbol al iubirii pierdute”, a adăugat Jane, conform sursei.

Această descoperire neașteptată a stârnit curiozitatea și imaginația internauților. Unii s-au întrebat dacă inelul a fost pierdut accidental sau aruncat într-un moment de furie. Alții se gândesc la povestea de dragoste din spatele bijuteriei și la motivul pentru care a ajuns pe fundul râului.

„E trist pentru că, la un moment dat, inelul acesta însemna totul pentru cineva. Oare i-a alunecat de pe deget și și-a plâns pierderea pentru totdeauna? A fost furat? L-a aruncat ea intenționat în apă într-un moment de furie sau de durere intensă?”, a fost unul dintre comentariile lăsate pe Instagram.

Old diamond ring found in a river…please visit my Insta – @myordinarytreasure for the details and updates on my river finds. ****** With love, from the river…a moment of wonder this morning as I had the luck of lifting this beautiful 18ct gold and platinum diamond solitaire ring from the sparkling waters. Easy to spot, the gold band shone out in the river gravels as bright as the day it was dropped and fluttered gently down to the bottom of crystal waters. This is the first diamond ring I have found, dating from the early 1970s it must surely have been worn as an engagement ring and due to the inaccessible find location I can only surmise that sometime in the last 50 years it was cast away deliberately, like many rings I have found before. A poignant find, steeped in emotion, you have to ponder how this gesture of love became a token of love lost… ****** ⠀