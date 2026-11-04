Sport

Compagno, chemat înapoi în SuperLigă la 2 ani după ce a fost vândut de Gigi Becali! Negocierile se poartă acum. Exclusiv

Emanuel Roșu
04.11.2026 | 15:05
Compagno chemat inapoi in SuperLiga la 2 ani dupa ce a fost vandut de Gigi Becali Negocierile se poarta acum Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrea Compagno a dat un randament excelent în Asia, după transferul de la FCSB. FOTO: Colaj FANATIK
Andrea Compagno e dorit înapoi în SuperLigă, la 2 ani de la despărțirea de FCSB! FANATIK a obținut detalii în exclusivitate.
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Andrea Compagno (30 de ani) își încheie contractul cu Jeonbuk Hyundai Motors în luna decembrie. Atacantul italian are pe masă o propunere din partea lui FC Seul, dar și una tentantă din România. Din informațiile FANATIK, fostul golgeter al FCSB este dorit de un club de top din SuperLigă și ia în calcul varianta.

Compagno s-a recuperat complet după ruptura de ligamente pe care a suferit-o în octombrie 2025

Andrea s-a întors pe gazon în august, la 10 luni distanță de momentul accidentării cumplite pe care a suferit-o. Și-a rupt ligamentele chiar în partida de titlu a lui Jeonbuk din sezonul trecut. A revenit acum 3 luni, a intrat în partidele cu Jeju și Bucheon, apoi a stat încă două luni din cauza unei probleme medicale apărute la gleznă. Acum, Compagno e complet recuperat și a putut juca în ultimele două meciuri ale campaniei, cu Anyang și Daejeon.

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Din informațiile FANATIK, Compagno a fost sunat din România de unul dintre cluburile cu pretenții. E tentat de România, unde cota i-a explodat după ani extraordinari la FCU Craiova și FCSB, dar pe masa lui sunt alte variante din Coreea de Sud și din China. Echipa sa actuală, Jeonbuk, îl vrea în continuare. Și FC Seul, campioana acestui sezon, l-a contactat, dar și un club din China. Compagno se simte excelent în Asia, unde a marcat la foc automat înainte de accidentare.

Becali a plătit 1,5 milioane de euro pe Compagno

Andrea Compagno a semnat cu FCSB în august 2022, în schimbul a 1,5 milioane de euro. A plecat un an și jumătate mai târziu, în februarie 2024, pentru doar 120.000 de euro. În ciuda randamentului excelent pe care l-a dat, Compagno nu s-a aflat pe lista de favoriți a lui Becali, care a acceptat să încaseze de 10 ori mai puțin decât plătise pe el pentru a căuta un alt vârf.

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Lui Compagno i-a priit schimbarea de aer. Din februarie până în octombrie 2025 a punctat de nu mai puțin de 37 de goluri. Mai întâi, a rupt plasele în China, la Tianjin, unde a marcat de 19 ori în 29 de partide, apoi a înscris de 18 ori în 33 de apariții la Jeonbuk. În această campanie, a intrat în 6 jocuri, fără să marcheze.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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