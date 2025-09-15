Compania aeriană care îi transporta pe Horațiu Potra și mercenarii săi în Congo a fost executată silit. Motivul pentru care s-a pus poprire asupra conturilor firmei

Pe 10 septembrie 2025, polițiștii au efectuat mai multe percheziții în București și județul Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 12 milioane lei ce vizează compania aeriană Fly Lili. Serviciile acestei companii au fost folosite de zeci de ori de Horațiu Potra și mercenarii săi pentru a zbura în Congo, la teatrele de război din zonă, începând cu luna mai 2023.

Un angajat care nu și-a primit drepturile salariale a cerut executarea silită a Fly Lili SRL

Reprezentanții companiei Fly Lili au comunicat că toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase din România imediat după aterizarea aeronavei. Ei au arătat că niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. De asemenea, au precizat că Fly Lili pentru a asigura aflarea adevărului şi dovedirea nevinovăţiei, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al acestui incident.

Fima prin care se derulează activitatea companiei aeriene este Fly Lili SRL. Numele societății comerciale apare în calitate de contestator într-un dosar al cărui obiect este „contestație la executare”, înregistrat pe 7 mai 2024 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Intimat figurează T.E., un angajat al firmei, care a cerut executarea silită a firmei deoarece nu și-a primit drepturile salariale.

Instanța a arătat că titlul executoriu este reprezentat de sentința civilă din 9.11.2023 pronunțată de Tribunalul București Secția VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, definitivă prin respingerea apelului prin decizia civilă pronunțată la data de 12.09.2024 de Curtea de Apel București, prin care a fost admisă în parte acțiunea precizată și formulată de intimatul T.E. prin prezenta cauză împotriva contestatoarei Fly Lili SRL, iar aceasta din urmă a fost obligată la plata către acesta a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada decembrie 2021 – iulie 2022, actualizate cu indicele de inflație, precum și la plata dobânzii legale calculate la sumele datorate, începând cu data scadenței și până la efectuarea plății, precum și la plata către intimat a sumei de 5.355 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

La data de 20.03.2024, prin cererea de executare silită, înregistrată în dosarul de executare silită nr. 619/2024, creditorul T.E. a solicitat unei birou de executori judecătorești înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea dosarului de executare împotriva acesteia, în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă din 9.11.2023. Prin încheierea de ședință din data de 28.03.2024, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, instanţa a admis cererea de încuviințare a executării silite formulată și a încuviințat executarea silită a acesteia în dosarul de executare silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege.

Datoria a fost achitată de Fly Lili SRL

În dosar se arată că, la data de 12.04.2024, a fost emisă încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită, în dosarul de executare silită nr. 619/2024, prin care s-au stabilit cheltuieli de executare silită în cuantum total de 15.320,70 lei compuse din: 7.705,05 lei onorariu executor judecătoresc, 443,35 lei cheltuieli necesare desfășurării executării silite, 1.000 lei onorariu expert, 6.152,30 lei onorariul avocatului în faza de executare silită și 20 lei taxă judiciară de timbru, pentru recuperarea creanței în cuantum total de 117.483 lei stabilită în executare silită, prin expertiză contabilă. La data de 12.04.2024, s-a dispus de către executorul judecătoresc înființarea măsurii popririi asupra conturilor debitoarei Fly Lili SRL.

La data de 18.04.2024 au fost comunicate către Fly Lili SRL toate actele de executare silită anterioară emise în dosarul de executare silită nr. 619/2024 (somație mobiliară, înștiințare poprire, copie titlu executoriu, copie încheiere de încuviințare a executării silite, încheiere de stabilire cheltuieli de executare, raport de expertiză contabilă extrajudiciară). A fost încetată executarea silită în contextul recuperării tuturor sumelor datorate de către debitoarea Fly Lili SRL.

Instanţa a reținut că, în caz de respingere a contestației la executare ca rămasă fără obiect, consecinţa ar fi că acele acte de executare efectuate rămân valabile, ori tocmai această valabilitate este contestată în cauză, iar în cazul desfiinţării de drept a titlului executoriu, toate actele de executare efectuate sunt desfiinţate de drept. Astfel, împrejurarea că debitul a fost achitat, , nu conduce la concluzia că a rămas fără obiect contestația la executare față de consecințele pe care o eventuală admitere a contestației la executare le poate produce asupra actelor de executare efectuate în cauză. Prin urmare, instanța a menționat că va respinge excepția rămânerii fără obiect, ca neîntemeiată.

Cererea de întoarcere a executării silite a fost respinsă

În pofida susținerilor contestatoarei Fly Lili SRL, instanţa a reținut că toate actele de executare silită i-au fost comunicate acesteia – la data de 18.04.2024 au fost comunicate către debitoare toate actele de executare silită anterioară emise în dosarul de executare silită nr. 619/2024 (somație mobiliară, înștiințare poprire, copie titlu executoriu, copie încheiere de încuviințare a executării silite, încheiere de stabilire cheltuieli de executare, raport de expertiză contabilă extrajudiciară), la adresa din sectorul 1¸ aceasta fiind și ultima adresă a sediului contestatoarei Fly Lili SRL, comunicată chiar de aceasta în cererea de contestaţie la executare.

Astfel, din perspectiva locului comunicării actelor de executare silită, acestea se comunică la domiciliul debitorului, iar noţiunea de ,,domiciliu” a fost definită de art. 87 Cod civil, iar în contextul efectuării executării silite, executorul judecătoresc a reținut că debitoarea are ultimul sediu activ situat în sector 1, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Ca atare, toate actele de executare silită contestate au fost comunicate la adresă, comunicarea fiind legală, câtă vreme aceasta a fost ultima adresă comunicată oficial de către debitoare și în condițiile în care aceasta, în procedura executării silite contestată, nu a comunicat executorului, cu atașarea înscrisurilor corespunzătoare în acest sens și cu formularea unei cereri explicite și complete, că solicită, eventual, comunicarea actelor de procedură la o altă adresă.

Referitor la cererea de întoarcere a executării silite, instanţa, în conformitate cu art. 723 Cod procedură civilă, a menționat că o va respinge ca neîntemeiată deoarece, față de soluția prefigurată, nefiind dispusă anularea executării silite sau a vreunui act de executare, nu s-a născut dreptul contestatoarei de a obţine întoarcerea executării. Pe 12 decembrie 2024, Judecătoria Sectorului 1 a respins contestația la executare formulată de Fly Lili Srl, care o obligat firma să achite 3.570 lei angajatului cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv onorariu de avocat.