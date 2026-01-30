Compania aeriană preferată de români explică de ce gratuitatea bagajelor de mână în avion e, de fapt, o veste proastă pentru călători

ADVERTISEMENT

La începutul anului 2026, au sosit câteva vești bune pentru cei care zboară cu avionul, în urma unei poziții adoptate de Parlamentul European privind gratuitatea bagajului de mână în avion. Această bucurie poate ascunde, însă, turbulențe serioase.

WizzAir, compania aeriană preferată de români, explică de ce gratuitatea bagajelor de mână în avion e o veste proastă pentru călători

Pasagerii ar putea avea dreptul la bagaje de mână gratuite, fără taxe suplimentare. O decizie primită cu aplauze de călători, chiar dacă încă nu se aplică, deoarece regulamentul propus nu a fost finalizat de colegislatori, dar care nu e tocmai încântătoare pentru companiile aeriene. De fapt, nici pentru călători nu e o veste atât de grozavă, în cele din urmă.

Ce înseamnă aceste bagaje gratuite de mână și ce nu se spune atunci când toată lumea prezintă știrea în termeni extrem de optimiști? FANATIK a stat de vorbă cu reprezentanții WizzAir, compania preferată de românii care aleg să circule prin țările din Europa, dar și în afara lor. Compania aeriană explică în exclusivitate pentru FANATIK de ce această gratuitate ar putea genera costuri ascunse.

Ce s-a decis până acum? Pe scurt, europarlamentarii au hotărât că pasagerii ar trebuit să aibă dreptul la un bagaj de mână gratuit, pe lângă cel personal. Dimensiunile maxime propuse, adică suma lungimii, lățimii și înălțimii să nu depășească 100 de centimetri, iar greutatea să fie de maximum 7 kilograme. Cu alte cuvinte, un troller de cabină clasic, fără taxe.

„Regulamentul nu e nici final, nici aplicabil în forma sa actuală”

Tot gratuite ar urma să fie și locurile alăturate pentru adulții care călătoresc cu copii sub 14 ani sau cu persoane cu mobilitate redusă, iar procedurile de despăgubire pentru întârzieri de peste trei ori să fie reduse drastic. De sunat, sună bine, doar că legea încă nu e bătută în cuie, lucru pe care cei de la WizzAir ni l-a spus din start: „Wizz Air susține drepturile pasagerilor, dar dorește să sublinieze că, deși Parlamentul European și-a adoptat poziția, regulamentul propus nu a fost încă finalizat de colegislatori. Acesta intră acum în faza de conciliere și, prin urmare, nu este nici final, nici aplicabil în forma sa actuală și poate face obiectul unor clarificări și modificări suplimentare”.

Teoretic, fiecare pasager ar urma să se îmbarce în avion cu un troller gratuit, însă, practic, asta echivalează cu haosul. Avioanele Airbus A320 și A321, cele mai utilizate de Wizz, transportă între 180 și 230 de pasageri, dar compartimentele de deasupra capului pot găzdui doar 118 trollere. Matematica e una cât se poate de simplă și, în acest caz, neprietenoasă: dacă toți vin cu bagaj de cabină mare, atunci jumătate dintre ele nu vor avea unde să fie puse.

„Includerea obligatorie în bilet a unui bagaj de cabină gratuit ar face abstracție de corelarea dintre cerere și capacitatea fizică a cabinei”, explică Wizz Air, pentru FANATIK. Și mai clar, asta ar însemna că, la poartă, s-ar genera o congestie sistematică la îmbarcare.

Bagajul de mână gratuit ar putea crește prețul biletului de avion

FANATIK a întrebat compania cum va gestiona, concret, situațiile în care numărul de bagaje de mână va depăși capacitatea spațiilor din cabină, având în vedere că pasagerii s-ar putea bucura de această gratuitate. „În cadrul actual, pasagerii pot aduce gratuit la bord un obiect personal (bagaj de mână care să încapă sub scaunul din fața), în timp ce bagajele de cabină mai mari (precum trollerele, care să încapă în compartimentul de deasupra capului) sunt opționale și gestionate prin servicii plătite separat. Acest lucru aliniază cererea cu capacitatea fizică a cabinei, permițând o îmbarcare predictibilă și plecări efectuate la timp.

Negocierile privind limitele de dimensiune sunt încă în desfășurare, iar dimensiunea menționată de 55×40×20 cm nu este inclusă în planuri. La Wizz Air, un obiect personal de 40×30×20 cm poate fi în prezent transportat gratuit, în timp ce un troller mai mare pentru cabină de 55×40×23 cm este disponibil doar ca opțiune plătită, cu WIZZ Priority”, explică reprezentanții WizzAir, pentru FANATIK.

Poziția companiei de zbor în urma celei de-a doua etape a procedurii parlamentare din 12 ianuarie 2026 este cât se poate de clară: „Trollerele de cabină gratuite obligatorii ar impune costuri suplimentare de combustibil, manipulare și întârzieri. Aceste costuri nu pot fi absorbite la nesfârșit și ar conduce la creșterea prețurilor biletelor, cu o estimare la nivel de industrie de 10-11%, reducând accesibilitatea și bunăstarea consumatorilor”.

Cu privire la introducerea unor controale mai stricte la poarta de îmbarcare, date fiind locurile disponibile limitate pentru bagajele de mână (în scenariul în care fiecare pasager ar urca în avion cu un astfel de troller), FANATIK a vrut să știe în ce măsură ar afecta călătoriile (întârzieri, respectiv tensiuni în relația cu pasagerii).

Ar fi haos total la îmbarcarea în avion: „Acest lucru ar crește semnificativ timpul de îmbarcare, ar amplifica riscul de frustrare”

„Wizz Air aplică deja verificări standard ale dimensiunii bagajelor în aeroport, folosind șabloane standardizate pentru măsurarea acestora. Bagajele care depășesc dimensiunile permise trebuie transferate în cala aeronavei contra cost. Aceste controale sunt o măsură operațională de rutină și sunt concepute pentru a fi rapide și predictibile. Deși orice aplicare a regulilor poate provoca ocazional nemulțumiri în rândul pasagerilor, comunicarea clară a regulilor în avans reduce semnificativ tensiunile și întârzierile.

Dacă toți pasagerii ar avea dreptul la un bagaj de cabină gratuit de o anumită dimensiune mai mare, controalele mai stricte și mai frecvente la poarta de îmbarcare ar deveni inevitabile. Acest lucru ar crește semnificativ timpul de îmbarcare, ar amplifica riscul de frustrare în rândul pasagerilor și ar adăuga în medie aproximativ 10 minute per zbor, cu întârzieri ulterioare în lanț, resimțite în întreaga rețea”, ne precizează reprezentanții WizzAir.

Există riscul ca gratuitatea bagajelor de mână să poată fi compensată prin alte costuri indirect, precum scumpirea biletelor sau ajustarea serviciilor incluse în preț? O altă temă la care compania aeriană a răspuns, care nu va fi pe placul călătorilor care acum se bucură că ar putea urca în avion cu un bagaj gratuit în cabină. În clipa de față, WizzAir operează pe un model de prețuri de bază, cu unele servicii disponibile separat, prin care pasagerii plătesc doar pentru serviciile pe care aleg să le utilizeze.

Ce măsuri se vor lua dacă toți pasagerii vor călători cu bagajul gratuit, având în vedere că nu există spațiu suficient pentru ele în Airbus-uri

Includerea gratuită a unui obiect care încape sub scaunul din față nu implică, de pildă, tarife mai mari sau tarife ascunse. sunt determinate, în principal, de cererea pieței, sezon și alte costuri operaționale. Trollerele de cabină gratuite obligatorii ar impune costuri suplimentare de , manipulare și întârzieri, avertizează compania: „Aceste costuri nu pot fi absorbite la nesfârșit și ar conduce la creșterea prețurilor biletelor, cu o estimare la nivel de industrie de 10-11%, reducând accesibilitatea și bunăstarea consumatorilor”.

În cazul în care bagajul de mână respectă regulile legale, dar nu mai e suficient spațiu în cabină, procedurile se schimbă: „Dacă un bagaj de mână respectă reglementările de dimensiune și greutate, dar spațiul din cabină devine indisponibil (de exemplu, din cauza unui zbor complet rezervat cu mulți pasageri cu „Priority”), echipajul are autoritatea de a transfera bagajul în cală, la poarta de îmbarcare. Această decizie este luată în baza procedurilor ce țin de siguranță, echilibrul aeronavei și spațiul de depozitare disponibil în compartimentele de deasupra capului și este gestionată conform procedurilor operaționale standard. Numărul acestor cazuri ar crește accentuat. Mai multe bagaje în cală ridică și probleme de siguranță, deoarece pasagerii pot plasa dispozitive cu baterii de litiu în bagajele transferate în cala aeronavei, contrar ghidurilor EASA”.

Zborurile nu vor mai fi punctuale: „Atunci când mai mult de 120 de bagaje ajung la poartă, doar 22% dintre zboruri decolează la timp”

În final, în discuția purtată cu reprezentanții WizzAir, FANATIK a mai vrut să afle dacă măsura europeană ar putea afecta timpii de îmbarcare și punctualitatea zborurilor, în special pe rutele aglomerate. Ce soluții are în vedere compania pentru a preveni eventualele blocaje la urcare?

„Politica actuală privind bagajele de mână este concepută special pentru a proteja punctualitatea, mai ales pe rutele cu densitate mare. Prin limitarea bagajelor gratuite la cele care încap sub scaun și controlarea numărului de bagaje de cabină mai mari, disponibile prin îmbarcarea cu opțiunea „Priority”, Wizz Air minimizează aglomerația pe culoarul aeronavei și în compartimentele de deasupra capului pentru depozitarea bagajelor.

Această abordare reduce în general timpul de îmbarcare, în loc să îl crească, sprijinind plecările efectuate la timp. Totuși, datele noastre arată că atunci când mai mult de 120 de bagaje ajung la poartă, doar 22% dintre zboruri decolează la timp. Prin urmare, introducerea obligatorie a bagajele de cabină mai mari gratuite ar degrada în mod semnificativ punctualitatea. Wizz Air consideră că menținerea cadrului actual este cea mai eficientă modalitate de a proteja operațiunile fiabile”, ne-au spus cei de la WizzAir.