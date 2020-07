Compania Blue Air, salvată de către Guvern. Statul român ar putea deveni acționar

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, la Antena 3, că statul român ar putea deveni acționar la operatorul aerian Blue Air, pentru a salva de această companie care a intrat deja în procedură de concordat preventiv.

”În această perioadă, industria de transport aerian se confruntă cu mari greutăţi. Cum a făcut Germania cu Lufthansa, a alocat fonduri importante şi a intrat acţionar acolo, la fel va trebui să facem şi noi – este opinia mea, încă nu am luat o decizie – cu Blue Air”, a afirmat Lucian Bode, citat de Agerpres.

Dacă în cazul Blue Air încă nu este certă implicarea statului în salvarea companiei, Lucian Bode a exclus închiderea companiei TAROM, în pofida dificultăților financiare cu care se confruntă și operatorul aerian de stat.

Soarta Blue Air depinde de discuțiile de la Guvern

”Despre TAROM, nouă nici prin cap nu ne trece ca această companie să se îndrepte spre faliment. Tot ceea ce am făcut până acum în materie de restructurare, pentru că noi avem un plan de restructurare cu tot ce înseamnă nu doar restructurare de personal, unde avem 1.800 de angajaţi şi probabil 6-700 sunt în plus. Ne raportăm la tot ce înseamnă industrie de transport aerian, număr de angajaţi per aeronavă. Noi suntem cu TAROM-ul cu 25 de angajaţi/aeronavă mai mult decât celelalte companii. Nu. Vom salva şi TAROM-ul şi, sper eu, şi Blue Air-ul”, a precizat Lucian Bode.

Decizia finală se va lua săptămâna viitoare după o discuție între reprezentanții companii și premierul Ludovic Orban, întrevedere la care va participa ministrul Transporturilor și Florin Cîțu, ministrul Finanțelor.

”Am acordat un ajutor de salvare TAROM, de 37.000.000 de euro – 62.000.000 de euro este suma de care ei au nevoie să depăşească această perioadă, iar Blue Air de 64.000.000 de euro”, a spus Bode.

Blue Air a anunțat pe 6 iulie că intră în procedura de concordat, care-i va permite să ajungă la un acord cu creditorii pentru plata eșalonată a datoriilor astfel încât să evite insolvența sau chiar falimentul.

”Judecătorul a admis astăzi cererea Blue Air Aviation de intrare în procedura de concordat. Această procedură are ca scop crearea unui teren solid care să permită companiei depăşirea acestei perioade. Pe parcursul acestei proceduri, Blue Air va beneficia de asistenţa KPMG Restructuring SPRL (departamentul de restructurare al KPMG România) ca administrator concordatar formal şi consultant pe parte de restructurare”, se arăta în comunicatul Blue Air.

Compania low-cost Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească în funcție de numărul de pasageri transportați. Flota companiei este alcătuită din aeronave Boeing 737.

