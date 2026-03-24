Compania care deține nava scufundată, amendată drastic pentru că nu a declarat bunuri la Vamă. Ce s-a descoperit la trecerea frontierei

ADVERTISEMENT

Remorcherul Astana, care s-a scufundat pe 18 martie la aproape 8 kilometri de Portul Midia, este operat de Rompetrol prin compania Midia Marine Terminal. Reprezentanții acesteia au anunțat, la începutul acestei săptămâni, că au demarat procedurile de ranfluare a remorcherului scufundat, fiind propuse mai multe soluții, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava.

Compania a arătat că bunurile transportate nu se încadrau în categoria celor cu risc fiscal ridicat

De asemenea, Midia Marine Terminal a anunțat că operațiunile de căutare a celor trei marinari dispăruți vor fi reluate. Trupurile a doi membri ai echipajului au fost găsite, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lor. Familiile membrilor echipajului susţin că nava Astana era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru manevra respectivă la tancul petrolier.

ADVERTISEMENT

Numele Midia Marine Terminal SRL figurează ca petent într-un dosar înregistrat pe 4 august 2025 la Judecătoria Constanța, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Midia Marine Terminal SRL a formulat plângere contravențională împotriva procesului-verbal din 6.06.2025, întocmit de Autoritatea Vamală Constanţa-Direcţia Vamală Bucureşti-Biroul Vamal de Frontieră Constanţa, solicitând anularea acestuia și a sancțiunilor aplicate, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment.

În motivare, a arătat că a fost sancționată pentru presupusa neîndeplinire a obligației de declarare în sistemul RO e-Transport a unor bunuri considerate de organele de control ca fiind cu risc fiscal ridicat, constând în 230 kg de vopsea transportată din Bulgaria. Midia Marine Terminal SRL a susținut că procesul-verbal este nelegal, întrucât sancțiunea a fost stabilită greșit, agentul constatator indicând eronat cuantumul amenzii, respectiv 20.000 lei, deși, potrivit legii, jumătate din minimul amenzii ar fi fost de 10.000 lei, ceea ce creează o neconcordanță între prevederile legale și mențiunile din act.

ADVERTISEMENT

Pe fond, Midia Marine Terminal SRL a arătat că fapta nu există, întrucât bunurile transportate prevăzute de legislația aplicabilă, respectiv de Ordinul nr. 802/2022, unde nu este inclusă vopseaua. A susținut că, în lipsa încadrării bunurilor în această categorie, nu exista obligația de a genera cod UIT și, implicit, nu putea fi reținută contravenția. De asemenea, a invocat faptul că pragul valoric de 10.000 lei se aplică exclusiv bunurilor cu risc fiscal ridicat, iar depășirea acestuia nu poate genera obligații în absența îndeplinirii condiției privind natura bunurilor.

ADVERTISEMENT

Midia Marine Terminal SRL a spus că amenda este prea mare

Midia Marine Terminal SRL a mai susținut că fapta nu întrunește condițiile de tipicitate, lipsind elementul material al contravenției, iar procesul-verbal nu este susținut de probe, prezumția de veridicitate fiind una relativă. A invocat principiul prezumției de nevinovăție și jurisprudența, arătând că sarcina probei revine organului constatator. În subsidiar, a apreciat că sancțiunea amenzii, în cuantum de 20.000 lei, este vădit disproporționată în raport cu gravitatea redusă a faptei și circumstanțele concrete, solicitând înlocuirea acesteia cu avertisment.

ADVERTISEMENT

Autoritatea Vamală a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenționale ca neîntemeiată și menținerea procesului-verbal ca legal și temeinic. A arătat că, în urma unui control efectuat în punctul de trecere a frontierei, a fost verificată o autoutilitară care transporta 230 kg de vopsea din Bulgaria către petentă, iar din verificări a rezultat că bunurile se încadrau în categoria bunurilor cu risc fiscal ridicat, fiind incidente dispozițiile OUG nr. 41/2022 privind sistemul RO e-Transport. A susținut că Midia Marine Terminal SRL, în calitate de beneficiar, avea obligația de a declara transportul și de a genera cod UIT anterior intrării bunurilor în țară, obligație care nu a fost îndeplinită, motiv pentru care a fost sancționată contravențional.

A susținut că obligația declarării în sistemul RO e-Transport este una formală și autonomă, independentă de evidențele contabile sau de alte împrejurări, fiind instituită în scop preventiv pentru combaterea evaziunii fiscale, iar neîndeplinirea acesteia atrage răspunderea contravențională chiar și în absența unui prejudiciu concret. De asemenea, a arătat că bunurile transportate intrau în sfera de aplicare a reglementării, iar pragul valoric și natura transportului justificau aplicarea obligației de declarare, nefiind relevantă susținerea petentei privind lipsa tipicității faptei.

ADVERTISEMENT

Instanța a respins plângerea formulată de Midia Marine Terminal

Instanța a subliniat că sistemul RO e-Transport reprezintă un mecanism de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, iar obligația de declarare este una autonomă, care nu este condiționată de existența unui prejudiciu sau de intenția contravenientului. Prin urmare, simpla neîndeplinire a obligației legale atrage răspunderea contravențională, fără a fi necesară dovedirea unui rezultat prejudiciabil. , a arătat că aceasta a fost aplicată în limitele legale, respectiv minimul prevăzut de actul normativ, fiind proporțională cu gravitatea faptei și scopul normei. A susținut că, în cazul acestui tip de contravenție, nu se impune aplicarea avertismentului, având în vedere caracterul special și imperativ al regimului sancționator.

Din ansamblul probelor administrate, instanța a reținut că Midia Marine Terminal SRL avea calitatea de beneficiar al unui transport intracomunitar de bunuri, transportul a fost efectiv realizat, fiind dovedit prin documentele de însoțire (CMR, factură), valoarea bunurilor depășea pragul valoric prevăzut de lege, iar la momentul intrării pe teritoriul României nu fusese generat cod UIT, aspect rezultat din verificările efectuate în sistemul RO e-Transport. În ceea ce privește tipicitatea faptei, contrar susținerilor petentei, instanța a constatat că fapta reținută întrunește toate elementele constitutive ale contravenției. Astfel, elementul material constă în omisiunea declarării transportului și a generării codului UIT, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Referitor la apărarea privind natura bunurilor transportate, instanța a reținut că Midia Marine Terminal SRL nu a făcut dovada concretă că bunurile nu s-ar încadra în categoria celor supuse monitorizării. Or, simpla susținere teoretică nu este suficientă pentru a răsturna constatările organului de control, în lipsa unor probe tehnice sau documentare contrare. Instanța a apreciat că sancțiunea amenzii în cuantum de 20.000 lei, respectiv minimul special al amenzii, a fost aplicată în limitele prevăzute de lege și este proporțională cu gravitatea faptei, astfel că nu se impune înlocuirea acesteia cu avertisment, întrucât fapta nu prezintă un grad redus de pericol social, având în vedere importanța mecanismului de monitorizare fiscală instituit de legiuitor. Pe 13 februarie 2026, Judecătoria Constanța a respins plângerea contravențională formulată de Midia Marine Terminal SRL.