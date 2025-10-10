Compania care l-a angajat pe Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, are probleme financiare imense. Cine cere insolvența firmei

Ludovic Orban a fost numit, în această săptămână, consilier prezidențial pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan. Fost președinte PNL și premier, Orban l-a propus în 2020 pe Nicușor Dan candidat comun PNL-USR pentru Primăria București și a făcut campanie electorală pentru acesta. În prezent, Orban este președinte al partidului Forța Dreptei.

Ludovic Orban a oferit consultanță tehnică firmei

Orban a fost deputat în perioadele 2008-2016 și 2020-2024, iar în noiembrie 2019 , în care a rămas până în decembrie 2020. În decembrie 2017, când nu era parlamentar, Ludovic Orban a fost angajat cu jumătate de normă la firma Revicond Canaltech SRL, al cărei obiect de activitate era în domeniul construcţiilor. În 2018, când Orban era angajat al firmei, aceasta și-a schimbat domeniul de activitate şi a devenit operator pe piaţa extracţiei gazelor naturale.

Acționari la Revicond Canaltech SRL erau firma SMT Rohrtechnik SRL şi afaceristul libanezo-italian Said Ghanem. Potrivit declarației de avere din decembrie 2019, Ludovic Orban a notat că a încasat de la Revicond Canaltech SRL, în ultimul an fiscal, 28.356 lei pentru consultanță tehnică. În prezent, firma care l-a angajat pe Ludovic Orban are probleme financiare, iar două firme i-au cerut insolvența la Tribunalul Specializat Mureș, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că prin cererea înregistrată la data de 14.10.2024 în dosarul de la Tribunalului Specializat Mureş, ca urmare a disjungerii dintr-un alt dosar, creditoarea Societatea Atanasiu&Skills SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitorul societatea Revicond Canaltech SRL, numirea, în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Continvest Insolvenţă SPRL şi înscrierea în tabelul de creanţe a debitoarei a sumei de 50.000 euro.

O altă creditoare, Societatea Titan Tools Services Ltd a solicitat: deschiderea procedurii generale a insolvenţei cu privire la debitoarea Revicond Canaltech SRL, având în vedere că această creditoare deţine o creanţă, certă lichidă și exigibilă în cuantum de 794.687 euro, pentru care au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă; în subsidiar, în ipoteza în care instanța va admite cererea Revicond de deschidere a procedurii insolvenţei, a solicitat calificarea cererii ca fiind o declarație de creanţă şi să se constate că creditoarea deține împotriva debitoarei, la data depunerii cererii, o creanţă, certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 873.360,3 euro.

S-a formulat plângere penală pentru delapidare

Prin sentința din 30.01.2025 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș s-au respins ca neîntemeiate cererile privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență formulate de cele două creditoare. Acestea au formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Târgu-Mureș. În dosar a apărut, ca intervenient apelant, și Said Ghanem, care a fost acționar în firmă. Apelantul a mai amintit că la data de 26.07.2023 a formulat o plângere penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de delapidare raportat la modalitatea în care a fost administrată societatea Revicond Canaltech SRL în perioada în care i-a fost interzis accesul la activitatea şi documentele societății, respectiv din septembrie 2022 până în prezent.

El a mai precizat că a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat suplinirea acordului asociatului SMT Rohrtechnik SRL, în sensul desemnării sale în calitate de administrator cu puteri depline al Revicond Canaltech SRL pe o durată a mandatului de 1 an şi în subsidiar excluderea din societate a asociatului SMT Rohrtechnik SRL, cerere ce face obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș. Apelantul a menționat că în data de 2.08.2024 s-a agreat să poată studia la o dată ulterioară, la sediul Revicond Canaltech, toate solicitările formulate împreună cu expertul contabil, însă acest acces nu au avut rezultatul scontat, apelantul neprimind nici până la această dată integral documentele contabile la zi ale societăţii.

S-a mai subliniat că situaţia financiară aferentă anului 2023, deşi conţine menţiunea că „situaţiile financiare anuale au fost aprobate conform legii” nu a fost votată în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, aşa cum prevede art. 6.11 din Actul constitutiv al societăţii. Apelantul a contestat și veridicitatea actelor depuse de Societatea Revicond Canaltech SRL privind activitatea și situația financiară a acesteia. În esență, apelantul a punctat că scopul său în formularea cererii de intervenţie este acela al desfăşurării în condiţii legale a procedurii, precum şi protejarea intereselor sale în calitate de asociat cu o cotă de 50%, fiind privat în mod constant de către administratorul societăţii de orice informație cu privire la desfăşurarea activităţii Revicond Canaltech SRL.

Datoriile firmei care l-a angajat pe Ludovic Orban sunt de 8,9 milioane lei

Curtea a observat că la pronunțarea soluției de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție accesorie judecătorul sindic a avut în vedere exclusiv împrejurarea că „de plano cererile de intervenţie accesorie sau principală în cadrul cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei pot genera tergiversarea acestora, fiind incompatibile cu această procedură specială”. Instanța a arătat că raționamentul nu poate fi primit, deoarece nu există o incompatibilitate manifestă între procedura insolvenței și formularea unei cereri de intervenție accesorie, neexistând vreun principiu sau normă care să fundamenteze concluzia unei nepotriviri evidente în formularea unei cereri de intervenție accesorie în cadrul soluționării . Intervenientul justifică în cauză un interes, în condițiile în care are calitatea de asociat în cadrul firmei, deținând 50% din părţile sociale ale acestei societăţi, iar în prezent societatea nu are reprezentant legal, din cauza blocajului decizional determinat de conflictul dintre asociați.

Din actele aduse în sprijinul conturării interesului rezultă că neînțelegerile dintre intervenient și celălalt asociat s-au concretizat în litigii și dosare penale, unul dintre acestea vizând demersurile intervenientului de a obține, pe cale judecătorească, accesul la evidența contabilă societății, în contextul refuzului pârâților din acel dosar. Cererea reclamantului Said Ghanem a fost admisă, reținându-se că acesta a fost exclus în exercitarea dreptului său de a verifica modul în care s-au desfăşurat operaţiunile economice în perioada în care societatea a fost controlată de pârâţi. În atare condiții, Curtea a reținut că intervenientul urmărește conservarea drepturilor sale atașate calității de asociat în cadrul Revicond Canaltech SRL și preîntâmpinarea producerii unei pagube, înțelegând în același timp să acționeze în interes societar, contribuind prin apărările formulate la transparentizarea situației economice a societății în contextul divergenței evidente dintre asociați și lipsa organelor statutare, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În consecință, reţinând că nu se poate reţine inadmisibilitatea cererii de intervenţie accesorie în procedura de faţă, nici cu titlu de principiu, şi cu atât mai puţin în raport de elementele concrete ale cauzei, Curtea a arătatcă va admite apelul formulat de intervenientul Said Ghanem împotriva încheierii din 27 noiembrie 2024, urmând a schimba în parte încheierea atacată în sensul admiterii în principiu a cererii de intervenţie accesorie formulată de acesta. Ca efect al admiterii apelului intervenientului, va fi desfiinţată de drept sentinţa din 30.01.2025, urmând a se rejudeca cererile de deschidere de la momentul discutării admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie. Acestă decizie a fost luată pe 17 iunie 2025. Ultimele date financiare ale Revicond Canaltech SRL, valabile pentru 2022, arată că firma avea datorii totale 8,9 milioane lei.