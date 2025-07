Compania de la stat unde au fost descoperite sporuri incredibile. Pentru ce se dădeau bonusuri de 10%

Se lucrează cu multe sporuri la companiile de stat, iar cea mai recentă descoperire a fost făcută chiar în subordinea Ministerului Energiei.

Sporuri de gen și cursuri de formare la SAPE. Fostul șef al companiei de stat încasa o sumă colosală pe lună

La o companie intitulată Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), șefii iau bonusuri de 10% doar pentru că în cadrul instituției este angajată cel puțin o femeie.

ministrul de resort, Bogdan Ivan, nu a confirmat numele companiei, însă a trimis corpul de control acolo pentru a investiga acest spor bizar. Dincolo de sporurile de gen, cele date pentru diversitate, angajații SAPE luau bani și pentru cursurile de formare.

Conducerea companiei din subordinul a fost recent schimbată. Bogdan Stănescu a fost revocat din funcție după ce l-a vizitat Curtea de Conturi. Motivul schimbării a fost o donație de măști făcută în pandemie, fără acte legale.

Conform sursei menționate, domnul Stănescu a avut un trai de invidiat la compania pomenită. Anul trecut a câștigat 16.000 de euro pe lună, având mai multe funcții în consiliile de administrare. Interimatul la această companie este asigurat în acest moment de Sorin Chiriță.

Ilie Bolojan, sătul de sporurile date pentru orice

a criticat cheltuielile iresponsabile din aparatul de stat, denunțând că România nu își mai poate permite să plătească sporuri de orice fel. „Am constatat că în acești ani că printr-o inventivitate legislativă avem zeci de sporuri în sectorul public. Și a fost o competiție de inventat sporuri: confidențialitate, condiții vătămătoare, fonduri europene. Nu ar fi fost o problemă dacă ar fi fost aplicate corect, dar a început să se abuzeze de ele. Unele, într-o formă sau alta, sunt justificate.

Am ajuns ca media salariilor din sectorul public să fie mai mare ca-n sectorul privat. Am avut grijă să ne mai dăm niște drepturi. Suntem singura țară din UE în care judecătorii se pensionează la 48 de ani, exact când sunt în deplinătatea capacităților intelectuale”, a declarat, de curând, premierul României.