Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025

Una dintre autoritățile de stat, Autoritatea Aeronautică Civilă, ce funcționează în sistem de regie autonomă în subordinea Ministerului Transporturilor, nu a virat la bugetul de stat suma de 7,8 milioane lei, cota din profitul companiei care trebuia să ajungă în visteria statului. Informația apare într-un raport recent al Curții de Conturi, care arată că regia avea obligația să verse acești bani la bugetul central. Mai mult, scopul întregii scheme a fost unul imediat: acordarea de prime și bonusuri.

Compania de stat care a uitat să dea banii la bugetul central

Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AAC), ce funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, nu a virat către bugetul de stat suma de 7,8 milioane lei, reprezentând procentul din profitul net al autorității care trebuia virată la bugetul central. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2022, când ministerul era condus de actualul lider PSD, Sorin Grindeanu.

Curtea de Conturi notează în raportul său că AAC a ales să folosească acești bani pentru acoperirea pierderilor pe care le înregistrase în anul 2020, asta deși dispunea de suficiente rezerve în conturile proprii.

„Echipa de audit a constatat nestabilirea, neevidențierea în contabilitate și nevirarea la bugetul de stat a sumei de 7.878.061 lei reprezentând vărsăminte din profitul net datorate de regie, în condițiile în care, în mod eronat entitatea auditată a repartizat întregul rezultat pozitiv al anului 2022 pentru acoperirea pierderii contabile a anului 2020, deși, așa cum rezultă din balanțele de verificare (și implicit bilanțurile contabile), aceasta deținea suficiente resurse (sub formă de rezerve) prin care să se acopere integral rezultatul negativ reportat de la finele anului 2021”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Mai exact, în anul 2020, AAC înregistrase pierderi de 16,3 milioane lei. În anii următori regia a fost pe profit: 176.000 lei în anul 2021 și 15,7 milioane lei în anul 2022. Auditorii Curții notează că această ultimă sumă a fost utilizată în totalitate pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2020. Este vorba de o măsură aprobată de către Consiliul de Administrație al AAC.

Raportul Curții subliniază că la finalul anului 2021 Autoritatea Aeronautică avea în conturile de rezerve peste 34,5 milioane lei.

În ceea ce privește cadrul legal, legea contabilității 82/1991 (Art.19, alin 4) spune clar că „pierderea contabilă raportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social”.

Care a fost scopul acestei scheme contabile

Tot raportul Curții de Conturi indică și motivele care ar fi stat în spatele acestei scheme contabile, aparent nevinovate. Fără a face acuzații directe, documentul Curții notează doar că măsura a fost aprobată la finalul anului 2023, . Una din prevederi stipula faptul că firmele de stat cu datorii nu mai aveau voie să acorde prime sau alte bonusuri. Vorbim de o perioadă în care spitalele de stat nu au mai avut bani pentru tratarea pacienților, după ce guvernul a renunțat la rectificarea bugetară.

„De subliniat faptul că respectiva decizie a fost luată pe fondul apariției Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care, prin alin. (1) al art. XLI, interzicea (n.r. pe viitor) acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, de către operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile (din anii precedenți) nerecuperate, fapt cunoscut de entitatea auditată prin citarea acestei norme juridice în conținutul Referatului nr. 99289/15.03.2024, la paragraful intitulat “oportunitate””, se arată în raportul Curții de Conturi.

Concluzia auditorilor este categorică. Prin această măsură, bugetul de stat a fost lipsit de suma de 7,8 milioane lei. Banii trebuiau să vină din fondurile Regiei, nu din cota datorată statului.

„Pe cale de consecință se reține neacoperirea la începutul anului 2022 și din “Alte rezerve” a pierderii contabile a exercițiului financiar al anului 2020, cu influență directă asupra repartizării profitului aferent perioadei 01.01 – 31.12.2022, prin acest mod de operare fiind lipsit bugetul de stat cu suma de 7.878.061 lei (15.756.121 x 50%) reprezentând vărsăminte din profitul net datorat de regie pentru anul 2022”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Conducerea Autorității și-a dublat indemnizațiile în 2025

În anul 2024, Autoritatea Aeronautică a raportat un profit brut de 3,7 milioane lei. Regia a avut venituri totale de 87 milioane lei, din care cheltuielile de personal au fost de 47 milioane. Bonusurile pentru angajați au fost de aproape 4,5 milioane lei. Bugetul pentru contractele de mandat ale directorilor și administratorilor a fost de 3,39 milioane lei.

Pentru anul în curs, bugetul de venituri și cheltuieli al AAC a fost aprobat în luna mai. Cu venituri de 93 milioane, este prognozat un profit brut de 6,3 milioane. Surpriza apare însă la cheltuielile de personal. Bonusurile pentru cei 220 de angajați cresc cu circa 10%, și ajung la 4,8 milioane lei. Pe de altă parte, ajunge la 8,24 milioane lei, o majorare de 142%.

Trebuie notat că, în prezent, Consiliul de Administrație al AAC este format din 7 membri, printre care se numără și Mihai Neacșu, fratele liderului PSD Marian Neacșu, relevantă în domeniu.