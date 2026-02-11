Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai mari companii de stat din energie și-a făcut public planul de achiziții pentru anul 2026. Compania cu un profit net de trei miliarde de lei are la dispoziție peste 1,5 miliarde pentru achiziția de bunuri și servicii care să asigure funcționarea companiei. Printre acestea se numără și achiziția de telefoane mobile sau autoturisme noi.

Ce achiziție face una dintre cele mai mari companii de stat

SN Romgaz SA este una dintre cele mai mari companii de stat, având în anul 2024 o cifră de afaceri de peste 7,5 miliarde lei și un profit net de 3 miliarde. Săptămâna trecută, compania unde statul român este acționar majoritar, tocmai ce și-a făcut public planul anual de achiziții pe anul 2026. Aici sunt incluse toate bunurile pe care compania are în vedere să le achiziționeze, atât prin licitații publice cât și direct, pentru a asigura funcționarea companiei cu sediul în Mediaș, plus alte șapte sucursale în țară.

Planul de achiziții publice al Romgaz include astfel bunuri precum mașini unelte, în sumă totală de 1,5 milioane lei, sau robinete și vane, în sumă totală de 6,3 milioane lei, sau piese pentru pompe, de 2,2 milioane – bunuri ce au legătură cu funcționarea companiei din industria gazelor naturale. Pe de altă parte, compania vrea să dea 1,4 milioane lei (toate sumele sunt fără TVA) pentru achiziția de echipamente pentru videoconferințe. Este vorba de dotarea celor șapte sedii ale companiei cu astfel de echipamente, prețurile variind de la 360.000 lei la 50.000 lei.

De asemenea, compania are alocată suma de 425.000 lei, fără TVA, pentru achiziția de prosoape de bucătărie, descrisă în PAAP-ul companiei ca „articole textile de uz casnic”. Cea mai mare sumă este alocată pentru sediul central din Mediaș, unde pentru cumpărarea de prosoape s-au alocat 245.000 lei. Suma alocată pentru prosoapele de bucătărie este aproape cât cea alocată pentru achiziția de generatoare electrice sau pentru piesele de motoare.

Costurile operării de zi cu zi în cadrul companiei cu peste 5.000 de angajați se văd însă cel mai bine la sumele alocate pentru achiziția obiectelor de papetărie. Suma totală ajunge la 897.000 lei, cea mai mare sumă, 360.000 lei, fiind alocată pentru papetăria de la sucursala din Buzău. Pe lângă pixuri, hârtie și alte bunuri similare, Romgaz a alocat o sumă considerabilă și pentru achiziția de apă minerală: 733.000 lei. Cea mai mare parte a sumei, 374.000 lei merge la achiziția de apă minerală pentru sediul central.

Telefoane mobile și autoturisme noi

Compania de stat a alocat 75.000 lei pentru achiziția de tablete, o sumă aproape modică la cheltuielile anuale ale acesteia. Totuși, Este vorba de 195.000 lei, o dată, și 1,36 milioane de lei, a doua oară – ambele sume fiind alocate pentru cumpărarea de telefoane, achiziția urmând a fi desfășurată de către sediul central, cel mai probabil angajații de aici urmând a fi beneficiarii ei. În total, peste 1,6 milioane lei au fost bugetați pentru achiziția de telefoane mobile.

Compania a mai alocat 5,5 milioane lei pentru achiziția de microbuze, de la 20+ la 50+ de locuri. Nu apar detalii privind numărul acestora, dar suma este relativ rezonabilă în condițiile în care au fost bugetați peste 35 de milioane de lei pentru achiziția mai multor autoutilitare diverse.

Romgaz a alocat și 9,9 milioane lei pentru achiziția de autoturisme în leasing. Achiziția este pentru sucursala de la Târgu Mureș. Suma este semnificativă. Spre comparație, o sumă similară, 9,2 milioane, este alocată pentru achiziția unui sistem de backup Immutable. Și această sumă este uriașă, însă este posibil să vizeze întreaga companie, cu volume mari de sute de TB, cu integrare de sistem și licențe pe mai mulți ani.

Compania va plăti 5,6 milioane lei pentru RCA-ul și CASCO-ul autoturismelor proprii.

Bani pentru renovarea sediului central

În PAAP-ul pe anul 2026 au fost alocate sume semnificative și pentru renovarea sediilor Romgaz. Spre exemplu, au fost bugetați 5 milioane de lei pentru reparații la atelierul mecanic, 250.000 lei la clădire de locuit (cel mai probabil locuințe de serviciu). Cea mai mare sumă, 13 milioane de lei, a fost alocată pentru lucrări de reparații la sediul central al companiei. Suma este considerabilă și depășește ceea ce .

Tot la capitolul alte cheltuieli diverse, merită menționat faptul că au fost bugetați 1,7 milioane lei pentru servicii de curierat. Pentru serviciile de curățenie în toate cele 7 sedii, Romgaz a bugetat suma de 2 milioane lei.

De asemenea, compania a bugetat 11,3 milioane lei pentru auditul situațiilor financiare, audit solicitat de către conducerea companiei. Din nou, suma este uriașă, însă e posibil să fie vorba de servicii de audit pe mai mulți ani și, dată fiind mărimea companiei și a contractelor ce urmează a fi verificate, suma alocată să se justifice.

Suma totală alocată pentru toate aceste achiziții: 1,5 miliarde lei.

Ce achiziții directe are programate Romgaz

La capitolul achiziții directe, adică acele achiziții ce pot fi făcute fără licitații publice, dar până la suma de 270.000 lei, Romgaz are trecute o serie de achiziții mai mici. Spre exemplu, aici apare achiziția unor obiecte decorative, în sumă totală de 46.000 lei. Tot aici găsim achiziția de „pământ pentru zone verzi”, în valoare de 21.000 lei, sau flori, plante și arbuști de 65.000 lei. De asemenea, pentru steaguri sunt alocați 12.500 lei.

Pentru covoare și preșuri au fost alocați 41.000 lei, iar pentru mobilierul de birou 127.000 lei. De asemenea, pentru „produsele alimentare pentru protocol” a fost alocată suma maximă pentru achizițiile directe, 270.000 lei. Aceeași situație este și în cazul laptelui, compania de stat alocând 269.000 lei pentru achiziția de lapte pentru șase din sucursalele sale.

De asemenea, compania a alocat peste 100.000 lei pentru achiziția de anunțuri în presă și alți 200.000 lei pentru serviciile de spălare a autoturismelor din parcul auto propriu. Alți 200.000 lei au fost alocați pentru ITP-urile acelorași autoturisme.

În total, pentru achizițiile directe, a fost bugetată suma de 20,5 milioane lei.

Sumele din planul de achiziții al companiei sunt semnificative, în condițiile în care identifică cheltuieli de circa 1,5 miliarde, adică jumătate din profitul net al anului 2024. În acel an, din acest profit, au ajuns la bugetul de stat doar 380 milioane lei (dividende plătite). Practic, orice leu cheltuit aiurea de către companie, înseamnă mai puțini bani la bugetul de stat.