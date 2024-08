Compania de stat din România care a dat o adevărată lovitură financiară. A trecut într-un an de la pierderi uriașe la un profit net de 7,5 milioane de lei

Profituri record înregistrate de o companie românească de stat. , o companie de stat, care a încheiat primele șase luni din 2024 cu venituri de trei ori mai mari și un profit net de 7,5 milioane de lei, spune Ștefan Radu Oprea, ministrul economiei.

Ministrul Economiei cere diversificarea activității la Avioane Craiova

Radu Oprea, a comunicat luni, 19 august, că în aceeași perioadă a anului precedent, compania din Craiova a raportat pierderi de 6,3 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

, dar a menționat necesitatea diversificării activităților la Avioane Craiova, subliniind că aceasta este o provocare majoră pentru echipa de conducere a companiei.

„Avioane Craiova, companie de stat, încheie primul semestru cu venituri de trei ori mai mari şi un profit net de 7,5 milioane lei, de la o pierdere de 6,3 milioane lei în S1/2023”, a scris Ştefan Radu Oprea pe

ADVERTISEMENT

Ministrul Economiei a subliniat că proiectul de modernizare a avionului IAR 99 SM continuă și a transmis un mesaj către conducerea companiei.

„Proiectul de modernizarea a avionului IAR 99 SM continuă, însă trebuie să diversificam activitatea de la Avioane Craiova. Aceasta este provocarea pentru managementul companiei”, mai arată ministrul.

ADVERTISEMENT

O altă companie românească face profit

Și compania aeriană Tarom surprinde în acest an cu venituri considerabile după ce mai mulți ani a înregistrat pierderi. Prognozele pentru acest an arată un câștig de peste 50 de milioane de euro până la sfârșitul anului, fiind primul an cu rezultate financiare pozitive din 2007 încoace.

Conform bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2024, Tarom se așteaptă să încheie anul cu un profit de 278,5 milioane lei. Această sumă depășește de peste două ori pierderile din anul precedent, când, la finalul lui 2023, compania aeriană avea un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei.

ADVERTISEMENT

Bugetul de salarii pentru anul în curs prevede un salariu mediu lunar de 12.106,80 lei per angajat, ceea ce reprezintă o creștere de 11,01% comparativ cu 2023.

Pentru anul 2024, Tarom a primit o alocare bugetară de 15 milioane lei, destinată creșterii capitalului social. Acești bani vor fi folosiți pentru a rambursa ratele și dobânzile unui împrumut contractat de la Banca Transilvania, împrumut garantat de stat.