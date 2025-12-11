Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei

ADVERTISEMENT

La Ministerul Transporturilor a fost pus în dezbatere publică proiectul de buget rectificat pentru anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța, companie ce funcționează sub autoritatea ministerului condus de Ciprian Șerban. Documentul arată că, față de anul precedent, suma bugetată pentru plata indemnizațiilor persoanelor din conducere, directori și administratori, este acum dublă.

Conducerea Portului Constanța, indemnizații duble în 2025

Proiectul de buget, pus în dezbatere publică, arată că în anul 2025, arată că suma stabilită pentru cheltuielile cu contractele de mandat a fost de 3,15 milioane lei. Suma este semnificativă, în special raportată la suma bugetată în 2024 pentru indemnizațiile conducerii, când a fost doar 1,78 milioane lei. Procentual, vorbim de o creștere de 77%.

Totuși, față de ultimii ani se observă o creștere semnificativă în ceea ce privește indemnizațiile conducerii. Spre exemplu, în 2018, bugetul pentru aceste indemnizații era de sub un milion de lei (845.000 lei), ajungând la 1,37 milioane lei în 2020. Practic, în ultimii cinci ani bugetul pentru conducerea Postului Constanța a crescut cu 133%.

Ce indemnizații au șefii din Portul Constanța

Datele publice de pe site-ul AMEPIP arată că, în luna august, cei patru administratori ai Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța au beneficiat de către o indemnizație brută de 10.000 lei. Directorul financiar al companiei a încasat aproape 43.000 lei, iar directorul general Mihai Teodorescu 61.688 lei.

Ultima declarația de avere depusă de către directorul Teodorescu, în luna februarie a acestui an, arată că acesta beneficiase de o indemnizație totală de 379.811 lei, adică peste 31.000 lei pe lună.

Ce bonusuri primesc angajații Portului Constanța

Veniturile totale ale companiei de la malul mării au fost estimate la 530 milioane lei, în scădere cu 34 milioane lei față de anul 2024. Cu cheltuieli totale estimate la 415 milioane lei, estimarea fiind ca la finalul anului Portul Constanța să raporteze un profit net de 114,9 milioane lei.

Comparativ cu anul precedent, vorbim de o scădere uriașă în condițiile în care în 2024 profitul brut a fost de 276 milioane lei. Totuși, dacă în 2024 valoarea investițiilor fusese de 178 milioane lei, anul acesta bugetul a crescut la 313 milioane.

Bugetul pentru cheltuielile cu salariile la Portul Constanța este de 170,6 milioane lei. Din această sumă, salariile de bază reprezintă 149 de milioane, iar bonusurile pentru angajați 21,3 milioane lei.

Compania de stat și-a redus investițiile

De altfel, rectificarea bugetară la compania de stat vizează creșterea cheltuielilor de personal ca urmare a creșterii numărului de salariați cu 27 de persoane în trimestrul al patrulea al anului. Astfel, bugetul cu salariile angajaților, în actuala propunere, a fost majorat cu 1,4 milioane lei, sumă din care 73.000 reprezintă bonusuri salariale. Compania precizează că a făcut economii de 1,5 milioane lei, ca urmare a scăderii prețului energiei electrice.

„Cheltuielile de natură salarială aprobate inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, prin HG nr. 493/2025, au fost în valoare de 169.208 mii lei, pentru un număr de 996 – personal prognozat la finele anului, iar în proiectul de buget rectificat pe anul 2025, cheltuielile de natură salarială propuse sunt în valoare de 170.659 mii lei, în creștere cu 1.451 mii lei, ca urmare a creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2025, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane din 15.09.2025”, se arată în nota de fundamentare a propunerii de aprobare a bugetului companiei de stat.

Față de bugetul aprobat inițial în luna aprilie, o scădere semnificativă se înregistrează la valoarea investițiilor făcute. Astfel, dacă inițial bugetul pentru investiții fusese de 368 milioane lei, în noul proiect de buget se propune reducerea cu 54 de milioane lei, până la suma de 313 milioane. În procente, vorbim de o scădere de aproape 15%.

Din această sumă, 220 milioane provin din surse proprii și doar 93 de milioane sunt, în principal, din fonduri europene.

„Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, propuse în urma rectificării, sunt în valoare de 313.136 mii lei, la nivelul surselor de finanțare, în scădere cu suma de 54.946 mii lei față de valoarea aprobată inițial conform HG nr. 493/2025”, se arată în propunerea de buget a Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” SA.