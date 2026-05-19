Compania din România a dat lovitura! Simona Halep este noua lor imagine: „Sper să ajungă peste tot în lume!”. Foto

A trecut mai bine de un an de la momentul în care Simona Halep a anunțat că-și va agăța racheta în cui, însă fostul lider mondial continuă să fie un nume extrem de important! Dubla câștigătoare de Grand Slam tocmai a semnat un contract de imagine cu o companie aeriană românească, partener oficial al Sports Festival Cluj-Napoca.

Simona Halep este noua ambasadoare a companiei AnimaWings

Într-un comunicat emis de AnimaWings, o companie aeriană românească, se arată că Simona Halep a semnat un contract de imagine și va fi ambasadoarea partenerului oficial al Sports Festival Cluj Napoca, sa și posibil ultima ocazie când lumea o va mai putea vedea jucând.

„Sper ca împreună să ajutăm această companie să ajungă peste tot în lume. Mă bucură tare mult această colaborare, am acceptat-o cu multă emoție, dar și cu încredere. Am zburat de multe ori cu avioanele celor de la AnimaWings și am apreciat foarte mult grija pentru pasageri și dorința de a ne face zborul cât mai plăcut. Acum, încet, încet, încep să zbor și eu de plăcere și sper că peste tot în lume cu AnimaWings. Mult succes în ceea ce o să facem și sper să fie cât se poate de bine”, a spus Simona Halep cu ocazia startului colaborării cu compania aeriană.

Lovitură de imagine pentru AnimaWings! Comunicatul emis de compania aeriană

AnimaWings este o companie românească ce susține sportul din România. Tocmai de aceea, cei din conducere și- una dintre cele mai emblematice personalități ale sportului românesc: „Simona Halep este unul dintre cele mai puternice simboluri ale performanței și profesionalismului din România și ne bucurăm că a acceptat să fie alături de AnimaWings în această etapă extrem de importantă pentru companie. Acest parteneriat reflectă valorile în care credem: seriozitate, excelență, ambiție și construirea unui brand românesc modern, competitiv la nivel internațional.

Asocierea cu Simona Halep este o validare a direcției în care se dezvoltă AnimaWings și a standardelor pe care ne dorim să le oferim pasagerilor noștri. La AnimaWings susținem constant sportul românesc, performanța și noile generații de campioni, la toate nivelurile. Prin fiecare aeronavă AnimaWings care poartă cu mândrie tricolorul românesc pe fuselaj în marile aeroporturi ale lumii, ne propunem să promovăm România, valorile sale și oamenii care inspiră prin performanță”, a declarat Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings, citat în comunicatul de presă al companiei.