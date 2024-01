Compania din România care vrea să dea lovitura. Ar putea să preia milioane de clienți

O companie din România vrea să dea lovitura și să preia milioane de clienți. Iar având în vedere concurența acerbă de pe această piață, există posibilitatea ca multe lucruri să se schimbe.

Compania din România care vrea să dea lovitura

Dacă în urmă cu ani de zile, exista un număr limitat de companii de curierat, iată că lucrurile aveau să se schimbe între timp. Acum,

Mai mult de atât, s-a schimbat și modul de livrare. Pe piață au apărut easybox-uri. Cu ajutorul lor, clienții pot să primească colete, fără a mai fi nevoie să se întâlnească personal cu respectivul curier.

O mare companie din România profită de acest lucru și vrea să dea lovitura. Este vorba despre compania Cargus, de altfel cunoscută la nivel național de ani buni.

Deși Sameday este cea care a venit cu ideea de easybox, iată că acum, Cargus are de asemenea planuri ambițioase. Compania de curierat din România are la rândul ei locații SHIP & Go pe care vrea să le extindă.

Cargus a adunat peste 3000 de parteneri în rețeaua SHIP & Go

Conform unui anunț făcut de Cargus, în prezent există 3000 de parteneri în rețeaua SHIP & Go prin intermediul căreia clienții pot să primească colete, peste tot în țară.

Iar această mare companie din România îi invită pe clienți să găsească rapid cele mai apropiate puncte SHIP & Go. În acest mod, oricine poate alege locația la care să vină următorul colet.

În ceea ce privește tarifele percepute de Cargus, se pare că există un cost deja stabilit. Astfel, prețul pentru coletele mici și medii trimise prin SHIP & Go este de doar 10 lei. Totodată, , folosind aplicația companiei de curierat.

„Cum să începem anul cu dreptul? Cu o plimbare către 𝗖𝗮𝗿𝗴𝘂𝘀 𝗦𝗛𝗜𝗣 & 𝗚𝗢, unde fiecare pas către expedierea coletelor este o călătorie distractivă și eficientă! Locația SHIP & GO e mai aproape decât crezi.

Avem 3000 parteneri în rețeaua SHIP & GO ca să trimiți și să primești colete peste tot prin țară, chiar și atunci când curierul nu te găsește acasă. Ai și opțiune de returnare ușoară a coletelor, în contul tău MyCargus și în aplicația Cargus Mobile. E AȘA UȘOR SĂ TRIMIȚI CE VREI!

Coletele mici și medii se trimit prin SHIP & GO cu doar 10 LEI! CUM GĂSEȘTI RAPID PUNCTELE SHIP & GO ? ÎN APLICAȚIA CARGUS MOBILE! Nu trebuie să îți faci griji pentru coletul tău, indiferent unde ești!”, au anunțat cei de la Cargus.