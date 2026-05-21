Compania lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei, solicită despăgubiri statului român. Ce se întâmplă cu dosarul

Adriean Videanu (63 de ani) a fost primar al Capitalei în perioada 2005-2008, dar și ministru al Economiei, comerțului și mediului de afaceri între 2008 și 2010. El a mai ocupat funcțiile de vicepremier, ministru de stat responsabil cu coordonarea politicilor economice și a fost deputat de Teleorman în cinci legislaturi. În 1994, Videanu a înființat societatea Titan Mar SA, care se ocupă cu prelucrarea și distribuția pietrelor naturale ornamentale, inclusiv a marmurei. În 2019, compania și-a schimbat denumirea în Theda Mar SA.

Compania lui Adriean Videanu a deținut un teren în zona unde s-a construit o șosea de centură

Numele Theda Mar SA figurează ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 3 martie 2023 la Tribunalul Ilfov, al cărui obiect este „expropriere-despăgubiri”, în timp ce pârât figurează statul român-reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. În 2013, în presă s-a anunțat că Titan Mar va fi despăgubită cu aproximativ 103.000 de euro (460.920 de lei) pentru o construcţie şi terenul aferent aflate pe traseul Centurii Bucureştiului între A1-DN7 şi DN2-A2.

Compania lui Adriean Videanu deține pe șoseaua de centură din Chiajna un imobil cu o suprafaţă totală de 80.989 de metri pătrați, din care suprafaţa ce urma a fi expropriată era de 1.532 de metri pătrați. S-a anunțat că Titan Mar urma să încaseze alţi 42.836 lei pentru împrejmuire, un drum de beton şi 20 de metri pătrați de gazon. Așadar, . Se pare că Titan Mar nu a încasat banii în acea perioadă sau nu a fost mulțumită de cuantumul sumei, astfel că succesoarea sa, Theda Mar, a intentat acțiunea în justiție.

La termenul din 12.01.2024, conform datelor din dosar consultate de FANATIK, Tribunalul a menționat că va respinge excepţia de prematuritate raportat la practica Curţii de Apel Bucureşti, conform căreia pretinsa imposibilitate invocată de către pârâtă nu este imputabilă reclamantei care a pierdut dreptul de proprietate prin efectul deciziei de expropriere, statul având obligaţia de a înreprinde demersuri pentru întocmirea planurilor parcelare, urmând a se vedea în acest sens şi Decizia Î.C.C.J. pronunţată pe un recurs în interesul legii nr. 14/2019.

Instanța a stabilit drept obiectiv al expertizei: stabilirea valorii de circulaţie a imobilelor expropriate în conformitate cu statuările Î.C.C.J. din Decizia din 2021 pronunţată în dezlegarea unei chestiuni de drept, raportat la expertizele Camerelor Notarilor Publici, cât şi prin raportare la valoarea reală de circulaţie de la data transferului dreptului de proprietate. S-a stabilit onorariu provizoriu pentru expertiză în suma de 7.500 lei, câte 2.500 de lei pentru fiecare expert în sarcina reclamantului Theda Mar.

Theda Mar a numit un expert în specialitatea evaluare imobiliară

S-a mai pus în vedere companiei lui Adriean Videanu să facă dovada achitării onorariului provizoriu stabilit în sarcina sa, în termen de 10 zile de la încuviinţare, sub sancţiunea decăderii din probă. S-a arătat că, după depunerea dovezii de achitare a onorariului provizoriu, se va emite adresă către membrii comisiei de experţi pentru a fi înştiinţați să efectueze, după convocarea părţilor, şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză încuviinţat, în exemplare suficiente pentru instanţă şi fiecare parte, cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată fixat, cu ataşarea dovezilor de convocare a părţilor.

De asemenea, s-a emis adresă către Biroul local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile Bucureşti, pentru a se comunica numirea în cauză a unui expert în specialitatea evaluare imobiliară. S-a luat act de faptul că Theda Mar a indicat expert consilier membru al comisiei și s-a citat pârâtul cu menţiunea de a-şi desemna un expert parte, în caz contrar acesta urmând să fie desemnat de către instanţă.

La termenul din 10 mai 2024, s-a revenit cu adresă către Comisia de experți, în vederea efectuării raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea evaluare imobiliară, cu mențiunea de a-l depune la dosarul cauzei, în exemplare suficiente pentru instanță și comunicare, cu dovada convocării părților, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată, sub sancțiunea amenzii judiciare.

Statul român a acordat despăgubiri totale de 48,9 milioane lei

Actele nu au ieșit atât de repede, astfel că, pe 3 aprilie 2026, instanța a comunicat că se revine cu adresa către Comisia de experţi cu mențiunea că au obligația de a efectua şi de a depune cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de judecată fixat, raportul de expertiză, sub sancțiunea amenzii judiciare. Următorul termen din dosar, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, a fost stabilit pentru 9 octombrie 2026.

Traseul centurii între A1 (Autostrada Bucureşti-Piteşti) şi DN7 (pasaj Chitila), unde compania lui Videanu deține terenul în cauză, are o lungime de 8,7 km, iar traseul cuprins între DN2 şi A2 (Autostrada Bucureşti-Constanţa) are o lungime de 11,3 km. Lucrările au presupus exproprierea unei suprafeţe de 218.265 metri pătrați ce aparţinea unui număr de 317 persoane fizice şi juridice, valoarea totală a despăgubirilor cifrându-se la 48,9 milioane de lei. Afacerile din domeniul materialelor de construcții ale lui Adriean Videanu, care era cotat în 2009 cu o avere de aproximativ 200-220 milioane de euro de revista Capital, se derulează prin intermediul mai multor firme, cele mai importante fiind Theda Mar și Marmosin.

, astfel că, în 2021, compania lui Videanu a primit, conform ziarului Profit, autorizația de construire necesară pentru un ansamblu multifuncțional cu locuințe colective, birouri, comerț și servicii, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat pentru Strada Progresului 46-80. Primul corp de clădire autorizat prevede construcția unui imobil de birouri cu 3 subsoluri, parter, 8 etaje și până la 11 etaje retrase, iar al doilea corp este destinat locuirii și este structurat pe două subsoluri, parter și până la 25 de etaje înălțime.