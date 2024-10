Compania Ministerului Energiei cu buget de 600 de milioane lei, condusă de o fostă profesoară de engleză cu studii de securitate

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Electrocentrale Craiova SA, companie înființată în anul 2022 în cadrul restructurării Complexului Energetic Oltenia SA, pe anul 2024. Cu venituri de circa 600 milioane lei, compania unde statul român prin Ministerul Energiei deține 77% din acțiuni, este condusă în continuare de vechii administratori, numiți politic.

Administratorul companiei, secretar general în Ministerul Muncii cu studii de securitate

Potrivit Hotărârii de Guvern publicate în Monitorul Oficial miercuri, 16 octombrie, bugetul pe anul în curs al companiei care furnizează apă caldă și căldură Municipiului Craiova va fi de 608 milioane lei, în scădere cu 30% față de anul 2023, când SECraiova avea venituri totale de 937 milioane. Astfel, pentru anul 2024 sunt prognozate pierderi de aproape 355 milioane lei, asta deși în ultimii doi ani compania a avut un buget de investiții de peste 250 milioane lei.

Mai mult, în primul an de activitate compania chiar a reușit să obțină un mic profit (3,5 milioane) însă scumpirile materiilor prime a dat peste cap activitatea companiei, care recent a cerut un împrumut de la fosta companie mamă de un milion de certificate CO2, cu o valoare de 70 de milioane euro pentru a putea funcționa. Anul trecut pentru dezvoltarea companiei, ce presupunea fonduri de peste un miliard de lei pentru investiții.

Pe sunt anunțuri de recrutare pentru funcțiile de director general și director adjunct, dar și pentru cele cinci poziții de administrator în cadrul Consiliului de Administrație. Procesul de recrutare demarat de Ministerul Energiei este desfășurat prin intermediul firmei Fox Management Consultants din București, în căutare de noi administratori.

Până la ocuparea acestor poziții, compania este condusă încă de la înființare de către Gabriela Andreea Nica, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație. Deși în anunțul de recrutare pentru noii administratori este specificat ca aceștia să aibă „experiență profesională relevantă” și „experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus”, actualul președinte al Consiliului de Administrație vine din administrația centrală, neavând studii economice sau 5 ani experiență în domeniul economic, așa cum caută ministerul pentru cel puțin doi administratori.

În fapt, Gabriela Andreea Nica, care din ianuarie 2022 este secretar general adjunct în Ministerul Muncii, este absolventă de litere a Universității București, cu un master în „Psihologia resurselor umane” la Nicolae Titulescu.

Aceasta și-a început cariera ca profesoară de limba engleză la o școală din Capitală, însă după trei ani s-a angajat consilier parlamentar la Camera Deputaților (Comisia pentru învățământ), iar apoi la Senat, la Comisia pentru egalitate de șanse. După 14 ani în aceste funcții a trecut la Ministerul Muncii, unde ajunge secretar general adjunct, funcție în care stă până în 2019. În perioada fostei coaliții de guvernare revine consilier în Senat, de această dată la Comisia pentru ape, păduri și pescuit, iar din 2022 revine în minister.

Trebuie menționat că în primii șase ani din cariera de consilier parlamentar, între 2003 și 2009, își completează studiile cu și Institutul Diplomatic Român.

Salariul încasat de la Ministerul Muncii este puțin peste indemnizația de 138.000 lei încasată de la Electrocentrale Craiova, bani la care se adaugă și indemnizațiile de administrator în două institute de cercetare, unul inginerie electrică și altul pentru sudură și încercări de materiale. Deși anul trecut a câștigat la stat circa 350.000 lei și lucrează în administrația centrală de peste 20 de ani, în nicio declarație de avere nu apar menționate conturi sau depozite bancare.

Singurele bunuri declarate sunt trei autoturisme (un BMW, un Mercedes și un Volkswagen – toate fabricate după 2010) și o cotă parte dintr-un apartament moștenit de soț. Soțul este fost polițist local la Primăria Capitalei, angajat apoi la Inspecția Muncii și, ultima oară, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În ceea ce privește conducerea executivă a companiei, de la 1 iulie, în locul fostului director Dan Vasile, care a rămas în cadrul companiei, a fost numită Lorena Voican, care a venit în această poziție după ce a demisionat de la conducerea unei alte companii locale, SC Termo Urban. În noua funcție aceasta va avea un salariu anual de 350.000 lei.

Administratori de la partid

În primul an de activitate al companiei, vicepreședintele CA-ului a fost Dumitru Cosmin Durle, administrator public la CJ Dolj și fost candidat la Camera Deputaților din partea PSD în anul 2020. În actuala funcție, Dumitru Durle câștigă peste 180.000 lei pe an, fiind funcția pe care a deținut-o și între 2016 și 2019, an în care a trecut la Primăria Craiova. Anterior a fost consilier județean, 2012-2016, perioadă în care a fost administrator și director al SC Piețe și Târguri Craiova Srl.

„Experiența de peste opt ani în administrație, dorința permanentă de a mă dezvolta profesional, ambiția și seriozitatea care mă caracterizează și nu în ultimul rând șansa să fiu membru activ al celui mai puternic partid din România – PSD sunt atuurile care mă obligă să mă implic, să fiu în prima linie și să tind, ca și până acum, spre performanță”, se prezenta acesta în campania din 2020.

Liberalii și-au numit și ei oamenii în CA-ul companiei înființate în 2022. Dacă Fondul Proprietatea, celălalt acționar important al companiei a numit un avocat specialist în piața de capital, cei doi administratori membri ai PNL vin de la Consiliul Județean. Este vorba despre Mihai Soare, care din 2021 este și consilier juridic la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, din Craiova. Anterior, între 2020 și 2021 a fost președintele Casei de Asigurări de Sănătate Dolj. De altfel, întreaga sa carieră în administrația publică se împarte între CAS Dolj și CNAIR Craiova. Soția sa deține o firmă de caterig, iar anul trecut această firmă le-a adus soților Soare peste 625.000 lei.

Cel de-al doilea membru PNL din conducerea companiei este Dorin Constantin Mărgărit, și el consilier județean și vicepreședinte al PNL Dolj. Potrivit CV-ului său până în anul 2005 a condus trei mici firme locale, iar apoi, între 2005 și 2009 s-a ocupat de investiții financiare la bursă. În anul la Craiova, an în care este numit și director al Casei de Cultură a Studenților din Craiova. Potrivit CV-ului său, din 2012 până în prezent, pe lângă funcția de consilier județean s-a ocupat cu intermedierea trnzacțiilor imobiliare și de investiții financiare.

Potrivit declarației de avere acesta însă nu deține acțiuni la bursă, ci are în proprietate un spațiu comercial de 110 mp pe care îl închiriază pentru 9900 de euro pe an. Suma reprezintă mai puțin de jumătate din indemnizația de 138.000 lei pe care o primește ca administrator la SECraiova. Acesta deține în schimb bijuterii și ceasuri în valoare de 15.000 de euro.