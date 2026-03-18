Câți bani a înghițit în 9 ani compania municipală pe care Ciprian Ciucu vrea s-o închidă. Sume uriașe pe alei din parcuri și podețe

Trustul Metropolitan de Construcţii ar putea fi prima companie municipală înființată de fostul primar Gabriela Firea, în mandatul 2016–2020, care ar putea fi închisă de primarul Ciprian Ciucu, ales la sfârșitul anului trecut. Motivele pentru care societatea municipală ar putea fi desființată sunt legate de acumularea datoriilor de aproape 60 de milioane de lei. În plus, Trustul Metropolitan de Construcții a cheltuit de la înființare și până în 2024 suma de 416 milioane de lei, așa cum reiese din datele obținute de FANATIK din bilanțurile depuse de companie. La acest total se pot adăuga și cheltuielile din anul trecut. La începutul anului, Trustul avea prevăzut un buget de cheltuieli de 64 de milioane lei, din care 34 de milioane de lei erau pentru salarii.

Ultimele lucrări începute și fianlziate au fost în 2023

„Companiile municipale, cum ar fi Trustul Metropolitan de Construcţii, controlat acum de PSD, nu au contracte. Acumulează în fiecare lună datorii imense, pentru că au vreo 60–80 de angajaţi care nu au ce face. O să propun desființarea ei. În timp ce vorbim acumulăm datorii”, a spus Ciucu în cadrul conferinței de presă din această săptămână.

Cheltuielile companiei, cu 313 angajați, au fost de 58 de milioane de lei în anul 2024, ultimul în care bilanțurile companiilor din România sunt publice. De altfel, așa cum reiese chiar din prezentările și din portofoliul companiei, ultimul contract important al Trustului Metropolitan de Construcţii a fost în 2023. Atunci, compania municipală a renovat podul mare de lângă Sala Polivalentă. „Proiectul vizează realizarea unui pod peste râul Dâmbovița, în zona Parcului Tineretului, pentru a îmbunătăți conexiunile rutiere din sudul Capitalei. Lucrarea este gândită pentru a fluidiza traficul și a crea o legătură mai eficientă între arterele importante din zonă. Proiectul include atât structura podului, cât și lucrări conexe de infrastructură rutieră și utilități”, așa cum reiese din datele companiei. Asta după ce în 2022 a mai avut o singură lucrare începută și finalizată. Este vorba de renovarea podului principal din Parcul Cișmigiu.

Lista completă a proiectelor de construcție a TCMB

Pe lângă cele două poduri, în schimbul cheltuielilor de 450 de milioane de lei, , în special în zona de infrastructură și construcții. Printre acestea se numără extinderea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, realizarea a șase platforme speciale pentru autobuze electrice, precum și renovarea energetică a unui imobil din strada Bălătagului. Compania a mai intervenit în reabilitarea trotuarelor pe 10 străzi, pe o suprafață de circa 40.000 de metri pătrați, dar și în modernizarea aleilor din parcurile Tineretului, Cișmigiu, Herăstrău și zona TNB.

Unul dintre proiectele importante a fost supralărgirea Bulevardului Prelungirea Ghencea pe o lungime de 1,7 kilometri, unde trustul a început și construcția unor locuințe, proiect aflat aproape de finalizare. De asemenea, compania a demarat în 2019 lucrările la pasajul Doamna Ghica, însă proiectul a fost abandonat în 2020.

Și directorul a fost calificat ca incompetent

Din anul 2022, directorul Trustului Metropolitan de Construcții este Cristian Jean-Michel Hiver. El a fost anterior director de dezvoltare la Estoria City, un proiect imobiliar de birouri și rezidențial, consultant de dezvoltare pentru Immochan, precum și director de dezvoltare în România, Bulgaria și Republica Moldova pentru grupul francez Vinci Construction Grand Projects.

În ciuda acestui CV format în mediul privat, Ciprian Ciucu nu are o părere foarte bună despre acesta. „Această companie este condusă de Cristian Jean-Michel Hiver, unul dintre cei mai incompetenți directori pe care i-a avut vreodată Bucureștiul. De peste 3 ani de când e director, și-a bătut efectiv joc de Prelungirea Ghencea: progresul lucrărilor în acest mandat este de un penibil desăvârșit, în jur de 2% din totalul lucrărilor. M-a pus dracu să susțin politic 3 capitalizări ale acestei companii, cu speranța că vor trata serios Prelungirea Ghencea. M-a mințit, a luat banii și i-a dus la Pasajul Doamna Ghica, acest incompetent, Hiver fiind în alt partid. Cer Consiliului General demiterea lui Cristian Hiver pe motiv de incompetență crasă!”, se plângea Ciprian Ciucu încă din martie 2024, conform unei postări pe Facebook.

Cheltuielile de 450 de milioane de lei

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., înființat în 2017 și controlat aproape integral de Municipiul București (99,98%), este una dintre companiile municipale create pentru proiecte de infrastructură și consolidare. Firma are sediul pe strada Baba Novac nr. 9 și un capital social ridicat, de peste 97 milioane de lei. Activitatea principală declarată este în zona arhitecturii (CAEN 7111), însă compania derulează și lucrări de construcții și infrastructură.

Numărul de angajați a scăzut la 313, după un vârf de 405 în anul 2019. Fiind o companie publică, care lucra teoretic doar pentru municipiul București, cifra de afaceri a societății reprezintă alocările bugetare primite de la Consiliul General al Municipiului București. Din aceste alocări bugetare anuale, . Suma ar putea crește până la 480 de milioane, în funcție de raportările finale ale Trustului pentru anul trecut.

Mai exact, între 2017 și 2024, Trustul de Clădiri Metropolitane București SA a avut cheltuieli certe de 416 milioane de lei, recunoscute de firmă la Fisc. La această sumă se mai adaugă 34 de milioane de lei, cheltuielile salariale din 2025, așa cum reiese din bugetul solicitat de companie la începutul anului. Bugetul pe 2025 al trustului este de circa 64 milioane lei, majoritatea banilor fiind direcționați către funcționare și salarii, în timp ce investițiile și profitul rămân la nivel minim. Însă bugetul total de cheltuieli cerut de companie și aprobat de Consiliul General a fost de 64 de milioane de lei.

Cerere de insolvență de la furnizorul de beton

În paralel, există și o cerere de deschidere a procedurii de insolvență pe rolul instanței, nesoluționată până în prezent. ALS Beton SRL din Chiajna a cerut insolvența Trustului în luna februarie. Următorul termen este programat pe 25 martie la Tribunalul București. Firma din Chiajna este furnizorul de beton al companiei municipale, așa cum reiese din cererea de insolvență. Societatea este deținută de Petrică Bogdan Hânganu, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 37,2 milioane lei și un profit de 5,69 milioane lei. Compania are 38 de angajați și un risc comercial scăzut, fiind activă de peste 25 de ani.