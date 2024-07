Compania Tarom, pentru prima oară pe plus după 17 ani. Profitul estimat pentru 2024 depăşeşte 50 milioane euro

După ani la rând pierderi, Tarom pare să revină în sfârşit pe profit. Previziunile pentru acest an indică un profit de peste 50 de milioane de euro la sfârşitul acestui an, primul an cu bilanţ pozitiv, după 2007.

Salariul lunar mediu la Tarom în 2024, peste 12.000/angajat

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024 indică faptul că de 278,5 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Este astfel acoperit mai mult decât dublul pierderilor de anul trecut, la finalul lui 2023 compania aeriană fiind pe minus cu aproximativ 100 milioane lei.

Profitul pe 2024 ar urma “să acopere parțial din pierderile provenite din anii precedenți, iar plățile restante ar urma să scadă de la valoarea preliminată/realizată în anul 2023 de 340,6 milioane de lei la valoarea estimată de 115 milioane de lei la finalul anului 2024”, potrivit proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, consultat de .

ADVERTISEMENT

Bugetul salarial pentru acest an prevede , fiind estimat în creștere cu 11,01% față de cel din 2023.

În acelaşi timp, printre măsurile propuse Comisiei Europene de autoritățile române, în planul de restructurare al companiei Tarom, amintim continuarea procesului de reînnoire a flotei sau încetarea operaţiunilor pe anumite rute, compania renunţând în ultimii doi ani la cursele spre şi disnspre Viena, Barcelona și Munchen.

ADVERTISEMENT

Bugetul companiei Tarom pentru 2024 a mai fost construit pe efectul ieşirii din patrimoniu a celor patru aeronave Airbus A318, în urma vânzării acestora, pe vânzarea perechii de sloturi zilnice utilizate de Tarom pe aeroportul londonez Heathrow, dar şi pe anularea costului datoriei în conformitate cu OUG 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare individuale de stat, de salvare.

În 2024 companiei Tarom i-a fost alocată de la bugetul de stat suma de 15 milioane lei ca și contribuție a statului la capitalul social.

ADVERTISEMENT

Această sumă urmează a fi utilizată pentru rambursarea ratelor și dobânzilor aferente unui împrumut contractat la Banca Transilvania şi care este garantat de către stat.