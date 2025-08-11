Compania ungară care va deschide o mină de sare în România. Când va începe exploatarea

O companie deținută de o familie din Ungaria se pregătește să deschidă o în România. Zăcământul este atât de mare, încât poate fi exploatat timp de sute de ani de acum încolo.

O companie ungară va deschide o mină de sare în România

Este vorba despre compania Salt-Veres Zrt, care va deschide mina la Valea Florilor, județul Cluj. Aceasta a câștigat concesiunea anul trecut, însă procesul de solicitare a drepturilor de exploatare a început încă din 2009, conform .

Márton Veres, un reprezentant al companiei, susține că din zonă ar putea fi continuată timp de secole, a declarat pentru portofolio.hu, citat de Profit.ro.

Salt-Veres Zrt. este deținută de tatăl său, iar compania este unicul proprietar al societății Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea minieră, arată . Mina a fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu.

„Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme – adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării.

În lucrările ulterioare doi ingineri minieri transilvăneni au avut un rol important: Zoltán Ambrus și profesorul József András. Lor trebuie să le mulțumim pentru alegerea bună a concesiunii pe care a făcut-o tatăl meu la acea vreme”, a spus Márton Veres, conform sursei menționate.

Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani. De asemenea, se poate prelungi la fiecare cinci ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone.

Zăcământul poate fi extras timp de sute de ani

După primele calcule se pare că există o rezervă suficientă pentru aproape 40 de ani, însă studiilor geologice arată că rezerva totală este mult mai mare, iar extracția se poate întinde pe termen lung, chiar și timp de secole, relatează sursa citată.

Márton Veres a mai adăugat faptul că există niște proceduri ce trebuie respectate, iar mina va fi, probabil, deschisă până la sfârșitul anului 2025.

„În prezent deținem licența de producție, ceea ce nu înseamnă încă deschiderea minei – procedura de autorizare este în curs de desfășurare, la finalul căreia putem primi licența de deschidere.

Conform legii, trebuie să așteptăm 330 de zile, astfel că putem deschide mina, probabil, până la sfârșitul anului 2025. Scopul nostru este să atingem capacitatea anuală de 800 de mii de tone în 2-3 ani și să asigurăm o producție continuă, stabilă și ieftină”, a adăugat Márton Veres.

Compania ungară va lucra cu ajutorul combinelor electrice, într-un sistem închis, automatizat, cu structuri autoportante, cu o prezență umană minimă. Proiectul poate fi operat de 30-35 de persoane în două ture.

De asemenea, producția și procesarea vor avea loc în întregime în subteran, iar locuitorii din zonă nu vor fi deranjați de zgomotele puternice. Alimentarea cu energie va fi asigurată, într-o mare măsură, cu energie regenerabilă.