Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro

Mircea Lucescu (80 de ani) este un antrenor arhicunoscut atât intern, cât și extern, grație rezultatelor sale excepționale înregistrate la majoritatea echipelor pregătite. În paralel cu meseria de tehnician, acesta s-a ocupat și de afaceri, unde succesul a venit și el. Care este compania mare cumpărată de selecționerul României și ce investiție pregătește acesta într-un sector de activitate extrem de profitabil.

Mircea Lucescu investește sume mari în diferite afaceri: compania uriașă din România cumpărată de selecționer

Mircea Lucescu, recunoscut ca unul dintre cei mai titrați antrenori din lume, poate fi considerat și un adevărat ”expert” imobiliar, cu o avere impresionantă. În timp, firmele unde este acționar experimentatul tehnician au raportat cifre de afaceri de-a dreptul impresionante. Drept dovadă la acest lucru stă averea pe care a adunat-o Mircea Lucescu de-a lungul deceniilor.

. Cel mai important e faptul că, peste tot, experimentatul antrenor a înregistrat și succese. Datele din prezent indică faptul că Mircea Lucescu derulează afaceri estimate la sume colosale: circa 30 milioane de euro.

Dacă din perspectiva antrenoratului a preferat să activeze mai mult peste hotare, pe zona de afaceri, Lucescu ”joacă” mult pe plan intern. Are mai multe zone în care a investit. În ultimii ani, printre business-urile pe care le deține se numără și o mare companie a României.

Și cu ajutorul ei, dar mai ales a profiturilor, Mircea Lucescu a urcat mult în topul celor mai bogați români din sport. În urmă cu mai puțin de un deceniu, mai exact în 2016, Mircea Lucescu se implica în zona imobiliară. Vorbim de o arie de business extrem de profitabilă peste tot în lume, inclusiv în România.

Atunci, tehnicianul a preluat aproape jumătate din părțile sociale (49,9%) ale firmei de dezvoltare și promovare imobiliară Lake Tower SRL, înființată în 2013. Recent, în 2023, Lucescu a devenit acționar majoritar aici. El ar deține aproape 60% din acțiunile companiei, notează .

Ce investiție uriașă pregătește Mircea Lucescu

Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu în 2016 are o evoluție financiară de invidiat. Datele financiare raportate la anul 2023, care sunt publice, arată că această firmă a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei. Drept urmare, și profitul a fost pe măsură: circa 6,5 milioane de lei. Anterior, în 2022 profitul a fost de 30 de milioane de lei, potrivit sursei citate.

Gigantul unde Lucescu este acționar majoritar, Lake Tower SRL, activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, unul extrem de profitabil. Firma se ocupă de construcția și vânzarea de apartamente, birouri și spații comerciale.

Mircea Lucescu este de neoprit atât în fotbal, unde încă activează, dar și în afaceri. Cele mai noi informații analizate de experții de la publicația economică , dezvăluie faptul că Lucescu pregătește cel mai amplu proiect rezidențial de până acum. Este inițiat pe cont propriu.

Marele antrenor și om de afaceri va ridica un nou ansamblu, pe un teren de peste 11 mii metri pătrați, situat în Sectorul 6 al Capitalei. Locația, de pe Lacul Morii, se află în vecinătatea primului său proiect imobiliar, Lake House, finalizat în 2022. Proiectul său imobiliar este estimat la 349 de locuințe și un cost de dezvoltare de circa 17,5 milioane euro.

La ce companii importante din țară mai este acționar Mircea Lucescu

În ultimele două decenii și jumătate, adică după anul 2000, Mircea Lucescu a mai deținut acțiuni sau a fost sau administrator în alte societăți comerciale. Printre ele: Brixiaserv SRL, Romsped Trans SRL, Servoil SRL, Societatea Italo Română SIR, Mess 93 Impex, Pitti Inter Trading, Lakeside View SRL, Compania Română de Asigurări Croma SA, SLD Partner SA și Neli Voyages SRL.

Dacă analizăm strict prezentul, trebuie să spunem că Mircea Lucescu mai investește și la o altă companie românească. E vorba de Romradiatoare SA, cu sediul în Brașov. Tehnicianul ar deține aici un pachet de 16,5% din acțiuni. Recent, în 2024, Mircea Lucescu intra oficial și în lumea vinurilor. Devenea atunci ambasador și investitor minoritar la Purcari.

Ce avere are Mircea Lucescu

. Publicațiile internaționale de specialitate scriu că românul a adunat în ”vitrină” 38 de titluri (campionate, cupe, supercupe, cupe continentale, conform ). Peste el mai sunt doar Pep Guardiola, care a acumulat 39, și legendarul scoțian Sir Alex Ferguson, cu 49 de trofee câștigate, din care 38 doar la Manchester United.

Prin prestațiile sale din fotbal, dar și prin veniturile din zona afacerilor, Mircea Lucescu a reușit să adune, de-a lungul anilor, o avere impresionantă. Conform publicațiilor de specialitate, tehnicianul de 80 de ani are o avere estimată la 37 milioane de euro.