Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un meci de la Cupa Mondială 2026

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Una dintre gazdele de la Cupa Mondială 2026, SUA, a trecut de Bosnia Herțegovina cu 2-0 în șaisprezecimile turneului final, chiar dacă a jucat în inferioritate în ultima jumătate de oră. Meciul din San Francisco a adus o dublă bucurie pentru fani. Compania uriașă, prezentă și pe piața din România, care a anunțat oficial că oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari în cazul unui cartonaș roșu primit de un american.

Peste 60.000 de fani vor primi pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un meci de la Cupa Mondială 2026

În prezența a aproape 70.000 de fani, americanii antrenați de Mauricio Pochettino (54 de ani) s-au calificat în optimile de finală și vor juca împotriva Belgiei, pe 6 iulie. Co-gazdele turneului i-au învins pe rivalii din Bosnia, joi dimineața, cu 2-0, deși au suferit în ultima jumătate de oră, după ce un om de bază a fost eliminat. Atacantul lui AS Monaco, Folarin Balogun (24 de ani), a văzut direct roșu.

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Fanii americani au avut mari emoții când și-au văzut echipa în 10 oameni. Pe final, un alt ”european”, Malik Tillman (24 de ani), de la Bayer Leverkusen, a făcut 2-0 și a închis meciul și implicit calificarea. Suporterii de peste ocean au trăit o dublă bucurie la partida contra Bosniei. a fost, de fapt, spre bine. Explicația este una de ordin ”culinar”.

Cu aproape o lună înainte de startul Cupei Mondiale, Domino’s Pizza, companie prezentă pe piața din România din 2010, a anunțat că va oferi pizza gratuită în valoare totală de 1 milion de dolari dacă un jucător al echipei naționale a Statelor Unite primește un cartonaș roșu pe timpul turneului. Involuntar, Folarin Balogun i-a făcut fericiți pe zeci de mii de fani.

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Cine sunt, de fapt, cei peste 60.000 de fani care primesc pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari

Pe 18 mai 2026, conducerea Domino’s a anunțat că va oferi pizza în valoare de până la 1 milion de dolari, în cadrul promoției ”Emergency Pizzas”, dacă un jucător al naționalei SUA este eliminat în timpul turneului. ”Cei care se pricep la fotbal știu că cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-un meci este ca un jucător de la echipa ta favorită să primească cartonaș roșu”, a declarat Kate Trumbull, vicepreședinte executiv la Domino’s. ”Dacă asta se întâmplă cu echipa americană, Domino’s este aici să aline durerea oferind Emergency Pizzas”, a adăugat acesta.

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Într-un amplu material postat pe , Domino’s Pizza a explicat amănunțit cum care sunt fanii eligibili să intre în posesia celor peste 60.000 de pizza gratuite. Astfel, înscrierea în promoție era obligatoriu să se fi făcut înainte de turneu. Oricine dorea să participe trebuia să se înregistreze pe pagina promoției până la 10 iunie 2026. Aici se completa un formular cu numele, adresa și adresa de e-mail. Promoția s-a activat instant după ce naționala SUA a primit un cartonaș roșu.

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Apoi, după activarea promoției, Domino’s urma să aleagă aleatoriu aproximativ 63.000 de câștigători. În cazul în cate numărul celor înscriși este mai mare decât numărul premiilor, câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți. Cei care nu primesc pizza gratis vor avea parte de o consolare: un cod de reducere de 20% la o viitoare comandă Domino’s.

Domino's said if any USMNT player received a red card in the World Cup, it would give away $1 million worth of emergency pizzas. Folarin Balogun received a red card in the 64th minute against Bosnia and Herzegovina, and Domino's is now giving out over 60,000 free medium pizzas. — Front Office Sports (@FOS)

Cum vor intra fanii în posesia acestei pizza gratuite

După ce condiția esențială s-a îndeplinit, adică , se trece la etapa următoare. Câștigătorii vor primi o notificare prin e-mail, iar recompensa va apărea automat în contul lor Domino’s Rewards, la secțiunea ”My Deals & Rewards”. De aici, fericiții câștigători vor putea comanda o pizza medie gratuită cu două toppinguri. Aceasta trebuie revendicată până pe data de 2 august 2026.