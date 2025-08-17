News

Companie aeriană, acuzată că a „uitat” două pasagere cu dizabilități. Ce s-a întâmplat după ce femeile au fost abandonate pe aeroport

Două femei cu dizabilități au rămas pe aeroport după ce compania aeriană a „uitat” de ele. Cum au justificat angajații eroarea produsă.
Claudia Şoiogea
17.08.2025 | 21:30
Companie aeriana acuzata ca a uitat doua pasagere cu dizabilitati Ce sa intamplat dupa ce femeile au fost abandonate pe aeroport
Două femei cu dizabilități, uitate pe aeroport. Sursa foto: Pixabay

O companie aeriană celebră este în mijlocul unui scandal de proporții. Două pasagere cu dizabilități au fost abandonate pe aeroport, după ce personalul nu a comunicat schimbările unui zbor. Care a fost reacția companiei aeriene.

ADVERTISEMENT

Două femei cu dizabilități au aflat că au fost „uitate” pe aeroport de compania aeriană cu care urmau să zboare

O companie aeriană a fost dur criticată după un incident în care au fost implicate două femei cu dizabilități. Pasagerele au fost „uitate” pe aeroport din vina companiei, care nu a comunicat schimbările cu privire la zbor. Avionul a decolat, iar femeile au rămas pe aeroport.

Southwest Airlines este acuzată că nu și-a tratat corespunzător pasagerii. Compania nu a comunicat modificările legate de zborul de la New Orleans către Orlando, zbor care a avut o întârziere de 5 ore, potrivit pasagerelor „uitate” pe aeroport.

ADVERTISEMENT

Prietenele Camille Tate și Sherri Brun au rămas blocate pe aeroport. Femeile au așteptat lângă poartă și au verificat mereu aplicația companiei pentru orice actualizare. Când s-au urcat în avion, Camille și Sheri au fost singurele două persoane la bord. Motivul?! Personalul zborului initial le-a „uitat” pe aeroport.

Potrivit companiei aeriene, din cauza întârzierii, aproape toți pasagerii zborului original au fost reprogramați pe un alt zbor Southwest spre Orlando, care a plecat mai devreme de la o poartă diferită. Sherri și Camille au fost singurele două persoane care nu au fost reprogramate și au declarat că nici măcar nu știau că există o altă opțiune de zbor.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„Nimeni de la B6 nu ne-a spus nimic. Nimeni nu a venit să ne ia de la B4. Timpul a trecut. Avionul a decolat, iar biletul nostru de îmbarcare nu a fost scanat.”, a spus Camille, pentru Mirror.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Cum a justificat Southwest Airlines eroarea produsă

Femeile cu dizabilități au primit un voucher de 80 de lire ca despăgubire pentru întârziere. Totuși, nu au fost eligibile pentru rambursarea integrală, deoarece zborul a plecat. La aflarea incidentului, Southwest Airlines și-a cerut scuze și a explicat cum de s-a ajuns într-o asemenea situație.

ADVERTISEMENT

„Pasagerii erau programați pe zborul 2637, care a întârziat aproape cinci ore, dar a păstrat același număr de zbor. Cele două cliente nu au fost reprogramate pe acel zbor, deci poarta alocată lor nu s-a schimbat. Datele noastre arată că au zburat spre MCO cu avionul parcat la poarta inițială.

Pentru a primi asistență, pasagerii trebuie să se identifice și să precizeze tipul de ajutor de care au nevoie unui angajat Southwest la sosirea pe aeroport, la orice punct de legătură și la aterizarea la destinație. În cazul schimbării porții, angajații sunt responsabili să se asigure că toți pasagerii care au nevoie de ajutor ajung la noua poartă.

Ne cerem scuze pentru inconvenient. Southwest caută mereu modalități de a îmbunătăți experiența de călătorie a clienților și împărtășește cele mai bune practici din industrie pentru a sprijini pasagerii cu dizabilități.”, a transmis compania.

O familie a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj. De...
Fanatik
O familie a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj. De ce a recurs la această investiție
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate...
Fanatik
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți,...
Fanatik
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Ianis Hagi a luat decizia finală în cazul ofertei de la Fatih Karagumruk!
iamsport.ro
Ianis Hagi a luat decizia finală în cazul ofertei de la Fatih Karagumruk!
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!