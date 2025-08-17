Companie aeriană, acuzată că a „uitat” două pasagere cu dizabilități. Ce s-a întâmplat după ce femeile au fost abandonate pe aeroport

O companie aeriană celebră este în mijlocul unui scandal de proporții. Două pasagere cu dizabilități au fost abandonate pe aeroport, după ce personalul nu a comunicat schimbările unui zbor. Care a fost reacția companiei aeriene.

Două femei cu dizabilități au aflat că au fost „uitate” pe aeroport de compania aeriană cu care urmau să zboare

O companie aeriană a fost dur criticată după un incident în care au fost implicate două femei cu dizabilități. Pasagerele au fost „uitate” pe aeroport din vina companiei, care nu a comunicat schimbările cu privire la zbor. Avionul a decolat, iar femeile au rămas pe aeroport.

Southwest Airlines este acuzată că nu și-a tratat corespunzător pasagerii. Compania nu a comunicat modificările legate de zborul de la New Orleans către Orlando, zbor care a avut o întârziere de 5 ore, potrivit pasagerelor „uitate” pe aeroport.

Prietenele Camille Tate și Sherri Brun au rămas . Femeile au așteptat lângă poartă și au verificat mereu aplicația companiei pentru orice actualizare. Când s-au urcat în avion, Camille și Sheri au fost singurele două persoane la bord. Motivul?! Personalul zborului initial le-a „uitat” pe aeroport.

Potrivit companiei aeriene, din cauza întârzierii, aproape pe un alt zbor Southwest spre Orlando, care a plecat mai devreme de la o poartă diferită. Sherri și Camille au fost singurele două persoane care nu au fost reprogramate și au declarat că nici măcar nu știau că există o altă opțiune de zbor.

„Nimeni de la B6 nu ne-a spus nimic. Nimeni nu a venit să ne ia de la B4. Timpul a trecut. Avionul a decolat, iar biletul nostru de îmbarcare nu a fost scanat.”, a spus Camille, pentru .

Cum a justificat Southwest Airlines eroarea produsă

Femeile cu dizabilități au primit un voucher de 80 de lire ca despăgubire pentru întârziere. Totuși, nu au fost eligibile pentru rambursarea integrală, deoarece zborul a plecat. La aflarea incidentului, Southwest Airlines și-a cerut scuze și a explicat cum de s-a ajuns într-o asemenea situație.

„Pasagerii erau programați pe zborul 2637, care a întârziat aproape cinci ore, dar a păstrat același număr de zbor. Cele două cliente nu au fost reprogramate pe acel zbor, deci poarta alocată lor nu s-a schimbat. Datele noastre arată că au zburat spre MCO cu avionul parcat la poarta inițială.

Pentru a primi asistență, pasagerii trebuie să se identifice și să precizeze tipul de ajutor de care au nevoie unui angajat Southwest la sosirea pe aeroport, la orice punct de legătură și la aterizarea la destinație. În cazul schimbării porții, angajații sunt responsabili să se asigure că toți pasagerii care au nevoie de ajutor ajung la noua poartă.

Ne cerem scuze pentru inconvenient. Southwest caută mereu modalități de a îmbunătăți experiența de călătorie a clienților și împărtășește cele mai bune practici din industrie pentru a sprijini pasagerii cu dizabilități.”, a transmis compania.