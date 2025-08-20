Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită

Ilie Bolojan s-a înconjurat de oameni pe care îi cunoaște din perioada în care a fost primar la Oradea și președinte al CJ Bihor. Astfel, Mihai Jurcă, city manager al Primăriei Oradea, a fost numit în iunie în funcția de șef al Cancelariei premierului. Pe 21 iulie 2025, Raul-Mircea Gutin a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, urmând să fie președinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat.

Cuantumul despăgubirilor este de 860.000 lei

Gutin a lucrat vreme de mai bine de 7 ani pentru compania o companie japoneză ce are filială la Oradea, Nidec SRL, al cărei manager a fost în perioada octombrie 2022-iulie 2024. La rândul său, Mihai Jurcă a fost, din septembrie 2024, SA (ADLO), care se ocupă de administrarea parcurilor industriale din județul Bihor. Nidec, compania specializată în producția de motoare electrice, care a fost manageriată de Raul Gutin, a dat în judecată ADLO, agenția condusă de Jurcă.

Dosarul a fost înregistrat pe 6 august 2024 la Tribunalul Bihor, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar se arată că Nidec SRL a solicitat antrenarea răspunderii contractuale a pârâtei ADLO și obligarea sa la plata unei despăgubiri în cuantum de 859.572,87 lei, reprezentând valoarea cu care a crescut costul cu energia electrică aferentă intervalului 1.09.2022 – 31.12.2022 ca urmare a încălcării de către pârâtă a obligațiilor ce îi reveneau în calitate de furnizor al energiei electrice și administrator al parcului industrial, actualizând despăgubirea de la data de 31.12.2022 și până la data plății, cu dobânda legală penalizatoare pentru raporturile dintre profesioniști și cu rata inflației, cu cheltuieli de judecată.

Instanța a reținut că Nidec SRL deține proprietatea asupra unui obiectiv economic (teren, hală, birouri și dependințe) situat în Parcul Industrial 1. Proprietatea obiectivului îi conferă reclamantei calitatea de rezident al parcului industrial. Pârâta ADLO este societatea pe acțiuni care administrează parcul industrial ce acomodează investiția reclamantei. Relația părților este guvernată prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr. 15/14.05.2015.

Între Nidec SRL, în calitate de utilizator de reţea şi pârâta ADLO, în calitate de operator de distribuţie, a intervenit la data de 25.07.2018 contractul pentru prestarea serviciului de distribuire a energiei electrice nr. 160/25.07.2018, prin care operator de distribuţie s-a obligat să presteze în favoarea utilizator de reţea serviciul de distribuţie a energiei electrice, pentru locul de consum din Parcul Industrial Eurobusiness. Tribunalul a menționat că, conform art. 4 din contract, acesta îşi produce efectele începând cu data de 01.08.2017 şi este valabil pe durată nedeterminată.

ADLO nu a reziliat unilateral contractul cu Nidec SRL

Nu s-a făcut dovada că acest contract a încetat anterior declanşării prezentului litigiu, sens în care dispoziţiile acestuia reglementează relaţiile dintre părţile contractante, în acord cu dispoziţiile art. 1270 Cod civ., potrivit cărora „contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. Legea nr 123/2012, în vigoare la data încheierii contractului, defineşte, la articolul 3 pct.70, noţiunea de operator de distribuţie, acesta fiind orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică.

În calitate de operator de distribuţie, ADLO s-a obligat faţă de reclamanta – utilizator de reţea să furnizeze energie electrică la un preţ determinat. Preţul contractului a fost aplicat/introdus în contract, conform dispoziţiilor art. 10 din ordinul nr. 102/2016 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari. La data de 23.08.2022, ADLO a comunicat Nidec SRL adresa prin care a adus la cunoştinţa acesteia faptul că furnizorul actual al distribuitorului ADLO solicită încetarea contractului începând cu data de 01.09.2022. În consecinţă, a fost încurajată să contacteze direct energia electrică necesară, indicând lista completă a furnizorilor.

În data de 25.08.2022, ADLO a comunicat prin mail Nidec SRL că rămâne în continuare distribuitorul acesteia de energie, va face în continuare revânzare şi nu este vorba de întrerupere a alimentării cu energie electrică. De asemenea a comunicat Nidec SRL că va face toate demersurile pentru a contacta un nou furnizor şi în ultimul caz încheierea contractului cu Furnizorul de ultimă instanţă – FUI. A adus la cunoştinţă ADLO că, deoarece preţul de furnizare al FUI este de 2,3, 4 ori mai mare decât preţul pieţei, o încurajează să contracteze energie electrică de pe piaţa concurenţială. Aşadar, având în vedere corespondenţa între părţi reiese că ADLO nu a reziliat unilateral contractul cu reclamanta Nidec SRL.

Nidec a pierdut procesul, dar a formulat apel

ADLO a comunicat acesteia opţiunile, fie continuă contractul cu un posibil preţ mai mare decât cel avut în vedere iniţial, fie la iniţiativa reclamantei încetează contractul, pentru a contracta cu un furnizor de pe piaţa concurenţială, la un preţ mai avantajos. Nidec SRL a optat pentru a doua variantă, astfel că nu se poate reţine în sarcina ADLO o culpă în acest sens. Orice modificare a preţului se face prin act adiţional la contract, iar conform art. 10 anterior redat, operatorul de distribuţie notifică utilizatorul informându-l asupra dreptului de a formula în scris obiecţii privind valoarea tarifului de distribuţie a energiei electrice care se intenţionează a fi aplicat, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării.

Operatorul de distribuţie analizând obiecţiile primite de la utilizatori, formulează un răspuns, iar în ipoteza în care nu se ajunge la un acord privind tariful, operatorul de distribuţie este obligat să transmită datele de fundamentare în conformitate cu prevederile cap. VII şi VIII şi să solicite ANRE aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice conform prevederilor prezentei metodologii. Conform instanței, această procedură nu a fost parcursă de către Nidec SRL, astfel că reclamanta nu a făcut dovada formulării de obiecţii, iar contractul nu a încetat din culpa pârâtei ADLO. Doar dacă reclamantei ar fi continuat să îi se furnizeze energie electrică pârâta, la un preţ mai mare, ar fi putut fi vorba de o modificare a clauzei contractuale privind preţul, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Astfel, contractul pentru prestarea serviciului de distribuire a energiei electrice nr. 160/25.07.2018 a fost încheiat pe durată nedeterminată, modificarea de preţ nu a survenit din culpa pârâtei ADLO, ci ca urmare a încetării contractului la iniţiativa furnizorului primar, nu a fost cunoscut noul preţ, dar încetarea contractului a survenit la iniţiativa reclamantei care a nu a formulat obiecţii şi a preferat . În consecinţă, instanţa a specificat că va respinge ca nefondată cererea formulată de Nidec SRL, în contradictoriu cu ADLO, privind obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri în cuantum de 859.572,87 lei, reprezentând valoarea cu care a crescut costul cu energia electrică aferentă intervalului 1.09.2022 – 31.12.2022, actualizând despăgubirea de la data de 31.12.2022 și până la data plății, cu dobânda legală penalizatoare pentru raporturile dintre profesioniști și cu rata inflației. Această decizie a fost luată de Tribunalul Bihor pe 14 martie 2025. Nidec SRL a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Oradea, următorul termen fiind programat pe 22 septembrie 2025.