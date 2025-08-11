Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025

În urma scandalului Atanasiu, a rămas deschisă dezbaterea publică cu privire la reforma companiilor de stat, o temă pe care premierul Bolojan a precizat că o va prelua personal. În actuala coaliție de guvernământ, un curent ( în principal USR) vrea privatizarea acestora, inclusiv a celor din energie, în opoziție cu un alt curent (din PSD) care vrea păstrarea lor în portofoliul statului.

Bugetul public, alimentat de marile companii de stat

Statul român deține între 1.200 și 1.400 de companii publice. Marea majoritate a acestora sunt deținute de către autoritățile locale, fiind regii de transport, de distribuție a apei sau alte utilități. Din totalul acestora, doar vreo 200 de companii nu înregistrează pierderi. Sunt unele administrații locale care au înființat zeci de companii publice, .

Recent, dezbaterea privind viitorul companiilor de stat , care a încercat să arate că aceste companii sunt mai bine administrate de cât cele din privat. Mai mulți specialiști au subliniat că , prin compararea profitului obținut de un monopol de stat cu cel unui retailer privat.

Fostul ministru susținea că a demonstrat că ideea privatizării acestor companii este inoportună. Aceasta e poziția mai multor economiști (de dreapta) și a unor lideri USR, care susțin că astfel, cu un management privat, statul român ar putea încasa mai mulți bani de pe urma acestora.

Discuția e veche de cel puțin câțiva ani, mai ales din perioada crizei energetice din 2022-2023, când marile companii de stat au avut profituri de zeci de miliarde de lei, bani care au ajuns la bugetul statului, unde au fost folosiți pentru acoperirea deficitului bugetar. Altfel spus, profitul acestor firme nu a fost folosit pentru a face investiții astfel încât să crească capacitatea de producție de exemplu.

Apune steaua Hidroelectrica?

Hidroelectrica, unde statul român deține 80% din acțiuni, rămâne cea mai importantă companie de stat, cu un profit de 4 miliarde lei, la o cifră de afaceri de 9,6 miliarde. Totuși, compania înregistra o scădere cu 35% a profitului net față de anul 2023.

Chiar și așa, din acest profit, Adunarea Generală a Acționarilor a decis în aprilie 2025 distribuirea unor dividende brute totale de peste 4 miliarde lei ca urmare a exercițiului financiar 2024 (cu un dividend brut pe acțiune de circa 8,99). Statul român, în calitate de acționar majoritar (peste 80%), va primi circa 3,2 miliarde lei din dividendele distribuite în 2025, aferente profitului din 2024.

Suma este considerabilă, reprezentând peste 10% din cele 30 de miliarde de lei despre care vorbea președintele Nicușor Dan în timpul negocierilor de la Cotroceni pe măsurile fiscale.

Ce se întâmplă cu Hidroelectrica în acest an? Cel puțin pe primul trimestru, desigur vorbim de o perioadă destul de scurtă, dar singura pentru care avem date în acest moment, profitul net este în scădere cu peste 50% față de perioada similară a anului trecut. La capitolul energie electrică vândută, scăderea a fost de 37%.

„Venituri în scădere cu 26% față de aceeași perioadă a anului 2024. Marja operațională de 34%, în scădere cu 42% față de perioada similară a anului trecut. Profitul net în scădere cu 56%, de la 1.326 milioane RON la 589 milioane RON”, se arată în raportul pe trimestrul I al anului 2025 a Hidroelectrica, raport care consemnează că prețul unei acțiuni a ajuns 1,31 RON, de la 2,95 RON/ acțiune.

Dacă acest parcurs se menține până la finalul anului, statul român riscă să nu adune la buget decât puțin peste 1,5 miliarde din profitul celei mai mari companii de stat.

O tendință similară și în economie

Aceste cifre vin în contextul în care Ministerul Finanțelor Publice a publicat zilele trecute execuția bugetară pe prima jumătate a anului 2025. Rezultatele arată o creștere a deficitului bugetar cu 10% față de anul precedent, asta în ciuda faptului că guvernul precedent s-a angajat să reducă acest deficit, ba mai mult, încă de anul trecut a introdus o serie de taxe noi pentru creșterea veniturilor publice.

Așa cum sublinia și , Guvernul a majorat salariul minim cu 9% sperând să strângă mai mulți bani din taxele pe salarii, apoi a eliminat o serie de facilități pentru construcții, IT și agricultură – măsuri care au afectat negativ în special sectorul IT. Practic, la o inflație de peste 5,5%, încasările din TVA au crescut cu doar 3,8%.

Practic, toate aceste măsuri au avut ca efect imediat încetinirea economiei și scăderea încasărilor la bugetul de stat.

Ce se întâmplă cu marile companii de stat

A doua cea mai importantă companie de stat, raportat la profitul net de anul trecut, este Romgaz. Compania a raportat în 2024 un profit net de 3,09 miliarde lei. Raportul pe semestrul II va fi publicat peste două săptămâni, însă cifrele pe primele trei luni nu sunt încurajatoare.

Veniturile companiei au crescut ușor, cu 1,19%, față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 2,44 miliarde. Profitul net al companiei a înregistrat însă o scădere de 23,64%, ajungând la 951 milioane, de la 1,24 miliarde în 2024. Și impozitul pe profit plătit la bugetul de stat a înregistrat o scădere de 20%, de peste 241 milioane în 2024, la doar 193 în primul trimestru al acestui an.

A treia companie de stat, raportat la profitul net din anul 2024, a fost Nuclearelectrica. Compania a raportat anul trecut un profit net de 1,7 miliarde lei. Raportul pe primul trimestru al anului 2025 arată o creștere a veniturilor din exploatare cu 23,6%, în condițiile în care producția de energie a scăzut cu doar 1,7%.

Profitul net al companiei pe primele trei luni este însă în scădere cu 8,8%, de la 563 milioane în 2024, la doar 513 în acest an.

A patra companie de stat după profitul raportat este CEC Bank, companie care însă nu a făcut public raportul financiar pe primul trimestru al anului.

Dincolo de companiile din energie, rezultate mai slabe a avut și Antibiotice Iași, companie cu un profit net de 102 milioane în anul 2024. În primul trimestru, compania a anunțat un profit brut de 35 milioane, cu peste 10% mai mic decât în anul precedent, când anunțase o cifră de 39 milioane.

Companii cu profituri în creștere

Nu toate companiile de stat sunt pe pierdere în acest an. în anul precedent, a raportat un rezultat brut pe primele trei luni de 159 milioane lei. Rezultatul este peste cifra de anul trecut (126 milioane), cât și peste valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli (108 milioane).

Un rezultat bun a avut și Transelectrica, compania națională care gestionează rețeaua de energie a țării. Profitul net pe primul trimestru a crescut cu 52%, ajungând la suma de 158 milioane, de la 103 milioane în primele trei luni din 2024.

Un rezultat asemănător a avut și Transgaz, compania care administrează rețeaua de gaze naturale a României. Profitul net pe primul trimestru a fost de 453 milioane, aproape dublu față de cele 241 milioane realizate în aceeași perioadă a anului precedent.