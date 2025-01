Companiile municipale de sector cu cele mai mari profituri. Cum arată competiția dintre Negoiță și Piedone Jr.

Primăria Capitalei mai are circa zece companii municipale în subordine, , dacă este să excludem compania de termoficare. Numărul acestora a scăzut considerabil în mandatul lui Nicușor Dan, de la peste 25 din mandatul Gabrielei Firea, cea care a important modelul dezvoltat de soțul ei la Voluntari. Totuși, modelul a fost preluat și de către două primării de sector, mai exact sectoarele 3 și 5, care și-au înființat propriile companii municipale.

Ce profituri au firmele Sectorului 3, condus de Robert Negoiță

Primăria condusă de Robert Negoiță are nouă companii în subordine și, cu excepția a două dintre acestea, toate au fost înființate în anul 2017, adică exact în perioada în care la Primăria Capitalei erau înființate celebrele companii municipale ale fostei administrații.

Cele două companii înființate înainte de 2017 sunt Administrarea Domeniului Public București, ADPB SA, înființată în anul 1997, și Administrare Active Sector 3, ce funcționează din anul 2012. Ambele funcționează și în prezent, ambele fiind pe profit. ADPB SA, societate cu 11 angajați, a avut în anul 2023 un profit de 1,2 milioane lei, la o cifră de afaceri de 4,9 milioane. Compania are datorii de 830.000 lei. Administrare Active S3 a avut un profit de 3,1 milioane, la o cifră de afaceri de 64 milioane, însă în anii 2022 și 2021 compania primăriei a înregistrat pierderi cumulative de 6,5 milioane, iar în prezent are datorii de 5,4 milioane. Firma are puțin peste 100 de angajați.

Dintre cele nouă companii înființate în anul 2017, una este în faliment – OPS3 Ordine și Protecție Sector 3 – cu datorii de peste 2,3 milioane lei, iar o alta Smart City Invest S3, a intrat în insolvență la finalul anului 2022 și se află în stadiul de reorganizare judiciară. Cu datorii de 9,8 milioane lei, Smart City Invest S3 a înregistrat pierderi de 2,2 milioane lei în anul 2023. Societatea figurează ca având 27 de angajați.

O a treia firmă, Administrare Străzi S3, este și ea în insolvență, după ce începând cu anul 2021 a înregistrat pierderi uriașe, de peste 35 de milioane lei. Datoriile firmei sunt astăzi de 28 de milioane lei, după ce

Din cel patru companii rămase, una a înregistrat pierderi semnificative în anul 2023. Este vorba de Algorithm Residential S3, cu pierderi de 12,8 milioane, la o cifră de afaceri de peste 64 de milioane. Firma avea în anul 2023 126 de angajați și datorii de 26,5 milioane. De la înființare, compania nu a obținut profit decât în trei ani, între 2018 și 2020, iar suma cumulată este de doar circa 400.000 lei.

Ultimele trei firme însă sunt toate pe profit. Algorithm Constructii S3 a avut în 2023 un profit de 9 milioane lei la o cifră de afaceri de 84 milioane. Firma, cu circa 220 de angajați, a fost pe profit încă de la înființare, însă la nivelul anului 2023 avea datorii declarate de 45 milioane lei. Salubritate si Dezapezire S3 a obținut și ea un profit de 1,1 milioane lei la o cifră de afaceri de 41 milioane. Societatea are datorii de 15 milioane. Ultima dintre firmele Primăriei Sectorului 3, Internet si Tehnologie S3, a obținut un profit de aproape 9 milioane, la o cifră de afaceri de 50 de milioane. Firma, cu 48 de angajați, are datorii de 5,5 milioane lei.

Per total, profiturile declarate de către firmele primăriei se apropie de pragul a 25 de milioane (24,4 milioane), iar pierderile totale generate de acestea au fost de aproape 17 milioane (16,8).

Ce rezultate au avut firmele Sectorului 5, din subordinea lui Piedone Jr.

Spre deosebire de Sectorul 3, Primăria Sectorului 5 nu are decât patru companii municipale în subordine, iar una dintre acestea, celebra Economat S5, înființată încă din anul 2022 de către primarul Marian Vanghelie, se află în insolvență. În anul 2023, firma a avut pierderi de 9,3 milioane lei, ajungând astfel la datorii de aproape 66 de milioane.

Toate celelalte trei firme sunt pe profit. Cea mai veche dintre ele, înființată în anul 2010, Amenajare Edilitară S5, a avut în anul 2023 o cifră de afaceri de 46 milioane, și un profit net de 1,6 milioane lei. Firma, cu peste 360 de angajați, avea datorii de 43,6 milioane în acel an.

Cele mai noi firme ale primăriei, , sunt Infrastructură S5 și Salubrizare Sector 5. Prima dintre ele a avut un profit de 5,3 milioane lei, la o cifră de afaceri de aproape 87 milioane, cu datorii declarate de 37 milioane. Firma de salubrizare este cea mai profitabilă dintre companiile primăriei, având în 2023 o cifră de afaceri de 162 milioane lei și un profit de peste 19 milioane. Firma are aproape 800 de angajați, iar datoriile declarate în anul 2023 ajungeau la suma de 76,5 milioane.

Per total, cele trei firme principale ale Primăriei Sectorului 5 au avut un profit cumulat de aproape 27 milioane lei, puțin peste cel realizat de firmele primăriei lui Negoiță.