Comparația Denis Drăguș – Daniel Bîrligea la FCSB! Motivul pentru care Gigi Becali a aruncat cu banii

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FCSB (de fapt, Gigi Becali) a impresionat cu sprintul spectaculos din finalul actualei perioade de transferuri. Korenica, Muhar și Drăguș sunt trei lovituri (de imagine, dar și de valoare fotbalistică) pe care patronul FCSB le aplică concurenței din SuperLiga. De departe cel mai mare impact (mediatic deocamdată) îl are aducerea lui Drăguș.

Denis Drăguș, transferul record

Om important al naționalei de astăzi, produs al Viitorului, redat fotbalului de Șumudică la Gaziantep și , dar și de propria lipsă de continuitate în evoluții, cu eticheta de „cel mai scump transfer din epoca Gigi Becali”. Desigur, ne aflăm în zona sumelor record pentru campionatul României, dar nu cred că avem de-a face chiar cu superlativul absolut.

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Conform declarației lui Gigi Becali, „Drăguș costă patru milioane, cu taxe, pe trei ani!”. Evident, aici contabilizăm nu doar contractul fotbalistului, ci și prima de instalare achitată de FCSB (Drăguș a venit liber din Turcia). Patru milioane! Enorm, nu-i așa? Cum ar putea să NU fie „cel mai”?! Ei bine, Bîrligea a fost o operațiune probabil la fel de costisitoare. Există însă câteva diferențe.

Cât a costat-o Bîrligea pe FCSB?

Bîrligea a fost cedat de CFR la FCSB pentru 2 milioane de euro. Desigur, la această sumă (ca să rămânem în parametrii comparației cu Drăguș) adăugăm prima de instalare. Probabil semnificativ mai mică, pentru că Bîrligea nu venea liber și nu avea la momentul respectiv notorietatea lui Drăguș. Doar că, după un an de la legitimarea sa la FCSB, prețul lui Bîrligea a crescut simțitor.

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„Am plătit și am răscumpărat procentele lui Bîrligea. Știți cât m-a costat Bîrligea până acum? 3 milioane. CFR a luat până acum din clauze câteva sute de mii. Dacă dă gol, dacă ne calificăm în Europa, dacă dă 5 pase de gol, multe clauze pe care eu le-am acceptat atunci, că voia să-l ia Șucu. Era clauză de 500.000 dacă ne calificăm în Champions League. Am zis că dau și un milion, numai să ne calificăm. Eu am respectat tot. Acum vreo săptămână am răscumpărat toate clauzele. CFR mi-a propus o tranzacție, eu am negociat și am ajuns la această concluzie. Am dat 400.000 și am răscumpărat tot”, declara Gigi Becali în octombrie 2025.

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Așadar, 3 milioane de euro a costat-o pe FCSB transferul lui Bîrligea. La care adăugăm prima de instalare despre care vorbeam mai sus și, evident, salariul: 300.000 euro pe sezon.

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„I-am dat lui Bîrligea un salariu de 25.000 de euro lunar”, așa a sunat declarația oferită în exclusivitate pentru FANATIK de patronul FCSB, pe 2 septembrie 2024.

Trei milioane de euro pentru CFR, primă de instalare, 600.000 în 2 ani contract, taxe… suntem în liga lui Drăguș, nu-i așa? Două diferențe importante între tranzacțiile Bîrligea și Drăguș merită discutate.

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Contextul transferurilor – detaliul care ar trebui să sperie concurența

Bîrligea a fost transferul vedetă al FCSB din acel sezon, realizat de Becali DUPĂ calificarea în grupele Europa League. Pe 29 august FCSB trecea cu 1-0 de LASK Linz și se califică in faza grupei Europa League. Pe 2 septembrie CFR a spus „da” transferului, iar pe 3 septembrie Bîrligea a semnat. Bîrligea a fost așadar o cheltuială echilibrată de venitul UEFA garantat de participarea în grupele unei competiții europene.

Astăzi, Drăguș este o cheltuială (viitorul ne va demonstra dacă este investiție) pe care clubul o face pe fondul eliminării din Europa și are menirea de a salva sezonul intern și de a repara relația cu fanii. Relație deteriorată deja din sezonul precedent, încheiat cu o neverosimilă participare în play-out. Din această perspectivă (a veniturilor UEFA) contextul din acest an e clar mai defavorabil, însă efortul financiar e compensat de încasările din vânzări (Olaru, Lixandru, Bîrligea).

Dar contextul sportiv al FCSB face din transferul lui Drăguș un pariu mult mai riscant decât cel al lui Bîrligea. Semn că Gigi Becali e „all in” pentru a salva sezonul. Acesta e detaliul care ar trebui să pună în gardă toți ceilalți competitori din SuperLiga.

Impactul contabil și în cashflow-ul (fluxul de numerar) clubului

Contabil, sumele de transfer se distribuie pe perioada contractuală. Spre deosebire de veniturile din transferuri care se recunosc contabil integral la momentul încasării. În cazul Bîrligea, FCSB a împărțit suma de transfer pe perioada contractuală agreată cu jucătorul și a înregistrat diferența rămasă în această vară, când l-a cedat la Frosinone. Dar fizic FCSB a plătit atunci când s-a înțeles cu CFR.

Ca o paranteză, strict contabil, „operațiunea” Bîrligea reprezintă în 2025 diferența dintre ce mai avea FCSB de amortizat din sumele de transfer și cei 1,5 milioane euro încasați de la Frosinone.

Drăguș și Bîrligea, operațiuni similare în sume absolute

În cazul Drăguș, neexistând sumă de transfer (jucătorul a venit liber de contract), cea mai mare parte a efortului financiar e reprezentată de contractul jucătorului, care este, logic, distribuit anual. Așadar, o obligație de plată mai ușor de susținut decât în cazul Bîrligea, chiar dacă suma totală este probabil mai mare. Hmm… are sens să discutăm despre inflația din ultimii doi ani?

Fotbalul e o afacere; e clar demult, nu avem ce dezbate pe tema asta. Afacere fiind, detaliile contabile contează, pentru că la un moment dat pot face diferența dintre profit și pierdere. Cashflow, înregistrarea veniturilor și cheltuielilor, toate acestea interesează prea puțin publicul larg, dar rămân la fel de importante în economia jocului transformat în business.