Comparația făcută de Daniel Pancu între CFR Cluj și naționala României: „De-aia am pierdut puncte”

Antrenorul lui CFR Cluj, care a debutat cu victorie pe banca echipei, 1-0, la Metaloglobus, urmează să joace contra celor de la Rapid, echipă unde a fost și jucător, și tehnician, în trecut.

Ce vrea Daniel Pancu să schimbe la CFR Cluj

a fost ineficacitatea arătată în fața porții și ratările mari. Comparația a fost făcută cu meciul pe care România l-a jucat cu Bosnia, acolo unde tricolorii au ratat multe șanse mari și astfel scorul final a fost unul nefavorabil.

„CFR Cluj a pierdut foarte multe puncte sezonul acesta pentru că a fost în aceleași situații cum a fost echipa națională în Bosnia. Când au fost în avantaj, la fiecare meci, au avut minim o ocazie mare, nu au reușit să dubleze avantajul și de aici o cădere mentală, fizică.

Mesajul meu ăsta a fost și după meciul cu Metaloglobus, unde Louis Munteanu a avut o ocazie mare imediat după pauză. Avem nevoie mare de sprijinul suporterilor și îi așteptăm să fie alături de noi”, a spus Daniel Pancu pentru canalul de .

Daniel Pancu, mesaj clar înainte de meciul cu Rapid

Instalat recent pe banca celor de la se pregătește de meciul cu Rapid ce va avea loc în etapa cu numărul 17 a SuperLigii. Tehnicianul spune că formația din Giulești se află meritat pe primul loc, însă rămâne o echipă de bătut.

„Victoriile sunt foarte importante, mai ales că a fost la primul joc. Pe băieți îi simt bine, încrezători. Nicio victorie nu are valoare dacă nu e urmată de o altă victorie. Întâlnim liderul, care este meritat acolo, o formație de valoare, dar cu siguranță care poate să fie bătută. Nu se compară, cea mai frumoasă de pe pământ e aia de jucător.

Ca antrenor nu e. Depinzi de multe lucruri, de multe ori ești în bătaia sorții. Sunt multe trăiri, intensitate, eu nu pot să trăiesc fără ele, așa sunt construit”, a mai spus Pancu.