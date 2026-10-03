Comparația Gică Hagi – Edi Iordănescu! „Regele”, doar antrenor de SuperLiga, fără experiență la nivel internațional pentru banca României?

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Prestația dezastruoasă a naționalei din primele trei meciuri sub comanda lui Gică Hagi a adus o dezamăgire uriașă în rândul suporterilor. România a mai trecut printr-un episod asemănător atunci când Edi Iordănescu retrograda în Liga C din UEFA Nations League, însă atunci „tricolorii” au reușit totuși să adune câteva puncte. De această dată, viitorul naționalei lui Gică Hagi pare sumbru.

Își spune cuvântul lipsa experienței internaționale în ceea ce-l privește pe Gică Hagi?

Deși a fost un fotbalist uriaș, considerat de multă lume drept cel mai mare fotbalist român din istorie, și a reușit lucruri incredibile pe plan intern cu Farul Constanța, Gică Hagi nu are experiență internațională ca antrenor, iar acest lucru pare să-și spună cuvântul în primele meciuri din noul mandat pe banca echipei naționale.

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Emanuel Roșu, unul dintre jurnaliștii FANATIK ce au făcut deplasarea la Varșovia pentru meciul naționalei, a făcut o comparație între Hagi și Iordănescu, întrucât nici fostul selecționer, care a realizat o performanță bună la EURO 2024, nu avea o experiență la nivel internațional și

„El, din punctul ăsta de vedere, cu toată experiența internațională pe care o are ca jucător, este un antrenor neexperimentat la nivel internațional. Unii antrenori fac acest click din prima pe scena internațională, dar, din păcate, la el nu s-a întâmplat încă. Îl iubesc prea mult pe Gică Hagi și mi-ar părea rău dacă ar fi sacrificat după această campanie. Aș vrea să-i mai dăm cele trei meciuri din această campanie, iar apoi să vedem unde ne situăm.

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Eu cred că FRF îl va susține până la capăt. Răzvan Burleanu nu este genul de om care să schimbe prea ușor. Este un om care se ferește cât se poate de mult de schimbări bruște. Raportându-ne și la ce s-a întâmplat cu Edi Iordănescu în Nations League, campania atunci nu a fost atât de slabă, dar la final tot am retrogradat. Totuși, parcă vedeam ceva în joc. Aseară mă așteptam măcar la un rezultat de egalitate”, a explicat Emanuel Roșu la FANATIK SUPERLIGA.

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Apoi, el a conchis cu o propoziție foarte tristă care descrie perfect trăirile pe care suporterii naționalei de fotbal a României le au în aceste clipe grele: „Sentimentul cu care plecăm este acela că am venit degeaba”, a mai spus el.

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Dănuț Lupu îi ia apărarea lui Gică Hagi

Deși în trecut l-a criticat, de această dată Dănuț Lupu spune că ar trebui să fim mai blânzi cu Gică Hagi, chiar dacă El a explicat cu subiect și predicat că nu este o regulă ca un fost fotbalist mare să ajungă și un mare antrenor, ba chiar aceste cazuri sunt destul de rare.

„Cum putem să ne dăm seama dacă un antrenor este doar de club sau doar de echipă națională? Ca antrenor, are două campionate câștigate cu Farul până la urmă, nu? Pentru experiență internațională trebuie să ai și echipă. Rapid n-a mai ajuns pe plan internațional, CFR Cluj n-a mai trecut de adversari, Craiova abia acum s-a calificat.

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(n.r. – cu Galatasaray nu a reușit) Acum și voi nu știți cum să-i dați în cap (n.r. – râde). Știi de ce mi-am schimbat părerea? Eu am spus că a fost unul dintre cei mai mari jucători români, jos pălăria, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii și antrenor bun. Eu nu cred că este om care să-și dorească mai mult să califice echipa națională, dar nu e doar după cum dorim noi. El acum a ajuns la mâna jucătorilor crescuți de el. Asta e singura mea problemă cu el acum. Eu l-aș mai lăsa pe Gică Hagi”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Prima greșeală a plecat de la FRF

Vivi Răchită, prezent de asemenea în studioul FANATIK SUPERLIGA, este de părere că prima greșeală a fost făcută de oficialii Federației Române de Fotbal. El este de părere că declarațiile lui Mihai Stoichiță, care a spus despre meciurile din Nations League că sunt „semi-amicale”, au dăunat foarte mult atitudinii jucătorilor:

„Pe scaunul ăsta a stat Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, și a spus că aceste meciuri din Nations League sunt semi-amicale. Dacă el spune asta, jucătorul aude. Tu te comporți ca la amicale când auzi că un șef al FRF spune asta. Eu cred că Gică a greșit când a spus că vrea să câștige grupa. I-a mințit pe jucători, ei au crezut că sunt buni”, a declarat Vivi Răchită.

„Și eu mă duc mâine la raliu cu Dacia și vreau să câștig. Ăia vin cu Ferrari și eu spun că vreau să câștig. Eu vreau! Dar asta nu înseamnă că și pot. El a vrut să crească puțin moralul jucătorilor”, a fost completarea lui Dănuț Lupu.