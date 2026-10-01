Comparația inedită dintre Gică Hagi și Jurgen Klopp: ”Și-a asumat-o, nu este timp de filozofie”. Colegul din ”Generația de Aur” i-a luat apărarea ”Regelui”

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România a pierdut meciurile cu Suedia și Bosnia Herțegovina, iar Gică Hagi și-a asumat întreaga responsabilitate pentru rezultate. Selecționerul a fost comparat cu Jurgen Klopp pentru modul cum a gândit calupul de jocuri din Liga Națiunilor.

Gică Hagi, comparat cu Jurgen Klopp după eșecurile naționalei

Decizia lui Gică Hagi de a convoca nu mai puțin de 33 de jucători la lot pentru primele patru partide din Liga Națiunilor nu a dat roade, iar Dorinel Munteanu l-a asemănat cu Jurgen Klopp, care .

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”Klopp a făcut exact cum a făcut Hagi. A adus niște jucători noi. Nu ascund că s-au făcut greșeli. Un jucător care evoluează de opt ani, zece ani la națională și nu a avut niciun rezultat, nu îl mai poți alege în noul mandat. Dacă tot ai început un nou proiect, nu poți face performanță cu oameni vechi. Eu de părerea asta sunt. Nu ai cum!

La fel e cazul Germaniei. Ați văzut selecția lui Klopp? Și-a asumat-o, nu este timp de filozofie. Stăm după jucători care nu au obținut nicio performanță de șapte ani… Ce e asta? Le dăm explicații și cred că asta nu funcționează. La fel ca și Hagi, Klopp trebuie susținut. Nu poți intra într-un proiect și să ai rezultate imediat”, a declarat Munteanu, pentru .

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Gică Hagi, susținut de colegul din ”Generația de Aur”

Deși este dezamăgit de prestațiile și rezultatele naționalei, Dorinel Munteanu s-a poziționat de partea fostului său coechipier din ”Generația de Aur” și s-a arătat .

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”Vreau să discut mai puțin despre rezultat, chiar dacă rezultatele sunt esențiale în fotbal. Ceea ce vreau să spun este că atacurile frontale și lipsite de bun simț ale oamenilor din fotbalul românesc față de Gică Hagi nu își au rostul. Eu am un respect față de Gică pentru că am fost colegi, iar acum suntem în breaslă.

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Vreau să-i transmit toată susținerea mea și sunt total de acord cu el, pentru că eu știu cum se muncește la un nou proiect. Discutăm despre calificarea lui Edi Iordănescu de mult timp, că Edi a rezolvat mai mult decât Gică. Să nu uităm că Edi a plecat de la națională, nu l-a dat nimeni afară. Eu știu ce înseamnă un proiect și durează.

Gică Hagi a pierdut multe bătălii, dar a câștigat multe războaie. Este un învingător, așa cum sunt și eu. Este total fals să fie criticat. Exclud presa, pentru că jurnaliștii își fac datoria, trebuie să scrie realitatea, indiferent dacă ea este bună sau rea. M-au deranjat unii oameni din fotbalul românesc, chiar și o parte dintre colegii mei, care l-au atacat pe Gică Hagi”, a spus el.

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Ianis, motivul principal al valului de critici la adresa lui Gică Hagi

Deținătorul recordului de selecții la echipa națională a României, Dorinel Munteanu a mărturisit că după înfrângerea cu Bosnia Herțegovina a adormit foarte greu din cauza numeroaselor critici la adresa lui Hagi.

”Eu îl susțin 100%. Peste noapte, toată lumea dă sfaturi. Proiectul este abia la început, trebuie să-i dăm încredere, nu să aruncăm cu pietre. Poți să mai greșești la început, e normal. Știm cu toții unde este fotbalul românesc. Durează până când un antrenor își găsește jucătorii. Nu mai vorbim de selecționer, că nu avem trei milioane de jucători pentru națională.

Chiar dacă mă înjură lumea, eu îl susțin pe Gică Hagi. Am lucrat și eu la Galați pentru proiecte, m-am consumat enorm, dar nu-ți face nimeni statuie. Sincer, chiar mă rog pentru Gică, să fie puternic în aceste momente.

Am adormit greu și din cauza rezultatului, dar mai ales când am văzut ce se vorbește despre Gică Hagi. El își primește și acest val de ură și pentru că Ianis este fiul său. Nu înțeleg de ce. Are puțini susținători. Nu cer nimănui respect, dar măcar să-l susțină”, a afirmat Munteanu.